1,25,440 টকা আৰম্ভণি মূল্যত মুকলি হ’ল TVS Apache RTR 160 4V মডেল
TVS Motors এ বজাৰত মুকলি কৰিছে 2026 বৰ্ষৰ নতুন TVS Apache RTR 160 4V মডেল । ইয়াৰ আৰম্ভণি মূল্য 1,25,440 টকা ৷
Published : March 31, 2026 at 4:27 PM IST
হায়দৰাবাদ: ঘৰতে উৎপাদিত দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী TVS Motor এ মুকলি কৰিছে 2026 চনৰ নতুন 2026 TVS Apache RTR 160 4V মডেল । কোম্পানীয়ে 2026 মডেল বৰ্ষৰ বাবে মটৰ চাইকেলখন আপডেট কৰি সমগ্ৰ ৰেঞ্জতে নতুন ভেৰিয়েন্ট আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফিচাৰ সংযোগ কৰিছে । আপডেট কৰা ষ্ট্ৰীটবাইকৰ আৰম্ভণি মূল্য 1,25,440 (এক্স-শ্ব’ৰুম) ৰ পৰা 137,440 (এক্স-শ্ব’ৰুম) টকা পৰ্যন্ত ।
2026 TVS Apache RTR 160 4V ৰ ভিন্নতা
2026 চনৰ আপডেটৰ সৈতে নতুন 2026 TVS Apache RTR 160 4V এতিয়া তিনিটা ভিন্ন ভিন্নতাত উপলব্ধ । বৰ্তমানৰ টপ-স্পেক সংস্কৰণৰ তলত দুটা নতুন ট্ৰিম সংযোগ কৰা হৈছে । মূল পৰিৱৰ্তনসমূহৰ ভিতৰত আছে এটা প্ৰজেক্টৰ হেডলেম্প, সম্পূৰ্ণ এল ই ডি লাইটিং আৰু সহায়ক আৰু চপ্পল ক্লাচৰ দৰে প্ৰয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বৃদ্ধি পোৱা উপলব্ধতা, যিবোৰ পূৰ্বতে শীৰ্ষ-স্পেক সংস্কৰণত সীমাবদ্ধ আছিল ।
2026 TVS Apache RTR 160 4V ৰ বৈশিষ্ট্য
বেচ ভেৰিয়েন্টত একক চেনেল ABS আৰু টেলিস্কোপিক ফ্ৰন্ট ফৰ্ক আছে, আনহাতে মিড-স্পেক সংস্কৰণত ডুৱেল চেনেল ABS আৰু ওলোটাকৈ ফ্ৰন্ট ফৰ্ক আছে । ইফালে টপ এণ্ড মডেলত USD ফ্ৰন্ট ফৰ্ক আৰু ডুৱেল চেনেল ABS ৰখা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰিও ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰল আৰু সংযুক্ত প্ৰযুক্তিৰ সৈতে 5 ইঞ্চিৰ টি এফ টি ডিছপ্লে সংযোজন কৰা হৈছে । বাইকখনৰ তলৰ ভিন্নতাত ডিজিটেল LCD ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ আছে । ইয়াৰ উপৰিও মিড-স্পেক ভেৰিয়েন্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ভেৰিয়েন্টত এডজাষ্টেবল লিভাৰো আছে ।
|বৈশিষ্ট্য
|চেনেল ABS
|USD ভেৰিয়েন্টৰ সৈতে ডুৱেল চেনেল ABS
|TFT ৰ সৈতে USD ভেৰিয়েণ্ট
|ABS
|সিংগৰ চেনেল
|ডুৱেল চেনেল
|डुअल चैनल
|ছাছপেঞ্চন
|টেলিস্কোপিক
|আপছাইড ডাউন (USD)
|আপছাইড ডাউন (USD)
|ট্ৰেকশ্যন নিয়ন্ত্ৰণ
|উপলব্ধ নহয়
|উপলব্ধ নহয়
|উপলব্ধ
|TVS SmartXonnect ৰ সৈতে ক্লাষ্টাৰ
|ডিজিটেল LCD
|ডিজিটেল LCD
|5-इंच के TFT
|এডজাষ্টবেল লীডাৰ
|উপলব্ধ নহয়
|উপলব্ধ
|উপলব্ধ
|ৰঙৰ বিকল্প
|মেট ব্লেক, ৰেচিং ৰেড
|মেট ব্লেক, গ্ৰেনাইট গ্ৰে’, পাৰ্ল হুৱাইট
|মেট ব্লেক, ৰেচিং ৰেজ, মেৰীন ব্লু
|এক্স-শ্ব’ৰুম মূল্য (নতুন দিল্লী)
|1,25, 440 টকা
|1,30,690 টকা
|1,37,440 টকা
2026 TVS Apache RTR 160 4V ইঞ্জিন
যান্ত্ৰিকভাৱে TVS Apache RTR 160 4V অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । ইয়াত একেটা 159.7 CC একক চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যিয়ে 17.55 PS উৎপাদন কৰে আৰু বৰ্তমানৰ হাৰ্ডৱেৰৰ সৈতে কাম কৰে ।
