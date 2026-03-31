ETV Bharat / technology

1,25,440 টকা আৰম্ভণি মূল্যত মুকলি হ’ল TVS Apache RTR 160 4V মডেল

TVS Motors এ বজাৰত মুকলি কৰিছে 2026 বৰ্ষৰ নতুন TVS Apache RTR 160 4V মডেল । ইয়াৰ আৰম্ভণি মূল্য 1,25,440 টকা ৷

TVS Apache RTR 160 4V মডেল (TVS Motor)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 31, 2026 at 4:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ঘৰতে উৎপাদিত দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী TVS Motor এ মুকলি কৰিছে 2026 চনৰ নতুন 2026 TVS Apache RTR 160 4V মডেল । কোম্পানীয়ে 2026 মডেল বৰ্ষৰ বাবে মটৰ চাইকেলখন আপডেট কৰি সমগ্ৰ ৰেঞ্জতে নতুন ভেৰিয়েন্ট আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফিচাৰ সংযোগ কৰিছে । আপডেট কৰা ষ্ট্ৰীটবাইকৰ আৰম্ভণি মূল্য 1,25,440 (এক্স-শ্ব’ৰুম) ৰ পৰা 137,440 (এক্স-শ্ব’ৰুম) টকা পৰ্যন্ত ।

2026 TVS Apache RTR 160 4V ৰ ভিন্নতা

2026 চনৰ আপডেটৰ সৈতে নতুন 2026 TVS Apache RTR 160 4V এতিয়া তিনিটা ভিন্ন ভিন্নতাত উপলব্ধ । বৰ্তমানৰ টপ-স্পেক সংস্কৰণৰ তলত দুটা নতুন ট্ৰিম সংযোগ কৰা হৈছে । মূল পৰিৱৰ্তনসমূহৰ ভিতৰত আছে এটা প্ৰজেক্টৰ হেডলেম্প, সম্পূৰ্ণ এল ই ডি লাইটিং আৰু সহায়ক আৰু চপ্পল ক্লাচৰ দৰে প্ৰয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বৃদ্ধি পোৱা উপলব্ধতা, যিবোৰ পূৰ্বতে শীৰ্ষ-স্পেক সংস্কৰণত সীমাবদ্ধ আছিল ।

2026 TVS Apache RTR 160 4V ৰ বৈশিষ্ট্য

বেচ ভেৰিয়েন্টত একক চেনেল ABS আৰু টেলিস্কোপিক ফ্ৰন্ট ফৰ্ক আছে, আনহাতে মিড-স্পেক সংস্কৰণত ডুৱেল চেনেল ABS আৰু ওলোটাকৈ ফ্ৰন্ট ফৰ্ক আছে । ইফালে টপ এণ্ড মডেলত USD ফ্ৰন্ট ফৰ্ক আৰু ডুৱেল চেনেল ABS ৰখা হৈছে ।

ইয়াৰ উপৰিও ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰল আৰু সংযুক্ত প্ৰযুক্তিৰ সৈতে 5 ইঞ্চিৰ টি এফ টি ডিছপ্লে সংযোজন কৰা হৈছে । বাইকখনৰ তলৰ ভিন্নতাত ডিজিটেল LCD ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ আছে । ইয়াৰ উপৰিও মিড-স্পেক ভেৰিয়েন্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ভেৰিয়েন্টত এডজাষ্টেবল লিভাৰো আছে ।

বৈশিষ্ট্য চেনেল ABS USD ভেৰিয়েন্টৰ সৈতে ডুৱেল চেনেল ABSTFT ৰ সৈতে USD ভেৰিয়েণ্ট
ABS সিংগৰ চেনেল ডুৱেল চেনেল डुअल चैनल
ছাছপেঞ্চন টেলিস্কোপিক আপছাইড ডাউন (USD) আপছাইড ডাউন (USD)
ট্ৰেকশ্যন নিয়ন্ত্ৰণ উপলব্ধ নহয় উপলব্ধ নহয় উপলব্ধ
TVS SmartXonnect ৰ সৈতে ক্লাষ্টাৰ ডিজিটেল LCD ডিজিটেল LCD 5-इंच के TFT
এডজাষ্টবেল লীডাৰ উপলব্ধ নহয় উপলব্ধ উপলব্ধ
ৰঙৰ বিকল্পমেট ব্লেক, ৰেচিং ৰেড মেট ব্লেক, গ্ৰেনাইট গ্ৰে’, পাৰ্ল হুৱাইটমেট ব্লেক, ৰেচিং ৰেজ, মেৰীন ব্লু
এক্স-শ্ব’ৰুম মূল্য (নতুন দিল্লী) 1,25, 440 টকা 1,30,690 টকা 1,37,440 টকা

2026 TVS Apache RTR 160 4V ইঞ্জিন

যান্ত্ৰিকভাৱে TVS Apache RTR 160 4V অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । ইয়াত একেটা 159.7 CC একক চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যিয়ে 17.55 PS উৎপাদন কৰে আৰু বৰ্তমানৰ হাৰ্ডৱেৰৰ সৈতে কাম কৰে ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.