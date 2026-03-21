ন ন বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে বিশ্ব বজাৰত মুকলি হ’ল 2026 Triumph Daytona 660

Triumph Motorcycle বহিঃৰাজ্যৰ বজাৰত বহু উন্নত আপডেটৰ সৈতে মুকলি কৰিছে Triumph Daytona 660 আৰু । ইয়াৰ মূল্য ৮,৯৯৫ পাউণ্ড ।

বিশ্ব বজাৰত মুকলি হ’ল 2026 Triumph Daytona 660 (Triumph Motorcycle)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 21, 2026 at 4:46 PM IST

হায়দৰাবাদ: মটৰ চাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানী Triumph Motorcycle এ বহিঃৰাজ্যৰ বজাৰত 2026 Triumph Daytona ৬৬০ ৰ এটা সৰু কিন্তু উল্লেখযোগ্য আপডেট মুকলি কৰিছে । মটৰ চাইকেলখনৰ মূল্য ৮,৯৯৫ পাউণ্ড (প্ৰায় ১১.১১ লাখ ) । মটৰ চাইকেলখনৰ প্ৰদৰ্শনত বৃহৎ উন্নতি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কোম্পানীয়ে মটৰ চাইকেলখনৰ কেইবাটাও সৰু সৰু পৰিৱৰ্তন সাধন কৰি সামগ্ৰিক হেণ্ডলিং আৰু ৰাইডিং অভিজ্ঞতা উন্নত কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।

২০২৬ চনৰ ট্ৰাইমফ ডেটনা ৬৬০ ৰ বাবে হাৰ্ডৱেৰ আপডেটসমূহ

কোম্পানীয়ে ২০২৬ মডেলৰ ফ্ৰন্ট ছাচপেনচন আপডেট কৰিছে । মটৰ চাইকেলখনত এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৪১ মিমি শ্ব’ৱা পৃথক ফাংচন বিগ-পিষ্টন ফৰ্ক, য’ত এডজাষ্টেবল কম্প্ৰেছন আৰু ৰিবাউণ্ডৰ বৈশিষ্ট্য আছে ।

ইয়াৰ ফলত মটৰ চাইকেলৰ ফ্ৰন্ট-এণ্ড প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু সামগ্ৰিকভাৱে হেণ্ডলিং উন্নত হ’ব লাগে, বিশেষকৈ তীব্ৰ বেগত চলাৰ সময়ত । বাইকখনৰ পিছফালৰ প্ৰফাইললৈ চালে ইয়াত পূৰ্বৰ দৰেই প্ৰিলোড-এডজাষ্টেবল শ্ব’ৱা মনোশ্বক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।

মন কৰিবলগীয়া যে Triumph Motorcycle এ ২০২৬ মডেল বৰ্ষৰ বাবেও টায়াৰ সংশোধন কৰিছে । নতুন ট্ৰাইমফ ডেটনা ৬৬০ এতিয়া মেটজেলাৰ স্প’ৰ্টেক এম৯আৰআৰ টায়াৰৰ সৈতে ষ্টেণ্ডাৰ্ডভাৱে আহিছে, পূৰ্বৰ মিচেলিন পাৱাৰ ৬ টায়াৰৰ ঠাইত । এই উন্নীতকৰণে গ্ৰীপৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিব আৰু বাইকখনক চুকত অধিক সুস্থিৰ অনুভৱ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে।

২০২৬ চনৰ ট্ৰাইমফ ডেটনা ৬৬০ ৰ বৈশিষ্ট্য

আন এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ’ল মটৰ চাইকেলখনত এতিয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড বৈশিষ্ট্য হিচাপে কুইকশ্বিফ্টাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । পূৰ্বে ইয়াক কেৱল ঐচ্ছিক আনুষংগিক হিচাপেহে আগবঢ়োৱা হৈছিল, কিন্তু এতিয়া ইয়াক মানক সঁজুলিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত ট্ৰাইমফ ডেটনা ৬৬০ ৰাইডাৰসকলৰ বাবে অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে যিসকলে আনুষংগিক সামগ্ৰীৰ বাবে ধন খৰচ নকৰাকৈয়ে স্প’ৰ্টিয়াৰ ৰাইডিং অভিজ্ঞতা বিচাৰে ।

মেকানিকেল আপডেটৰ উপৰিও ট্ৰাইমফে মটৰ চাইকেলখনত তিনিটা নতুন ৰঙৰ বিকল্প যোগ কৰিছে: চেফায়াৰ ব্লেক, এলুমিনিয়াম ছিলভাৰ/চেফায়াৰ ব্লেক আৰু কচমিক ইয়েলো/চেফায়াৰ ব্লেক, যিয়ে ইয়াক সতেজ ৰূপ দিছে । এই নতুন শ্বেডসমূহে মটৰ চাইকেলখনক বৰ্তমানৰ ৰঙৰ পেলেটতকৈ অধিক চোকা আৰু প্ৰিমিয়াম লুক প্ৰদান কৰে।

২০২৬ চনৰ ট্ৰাইমফ ডেটনা ৬৬০ ইঞ্জিন

ওপৰত উল্লেখ কৰা ভিজুৱেল আপডেটৰ বাহিৰেও কোম্পানীটোৱে নিজৰ পাৱাৰট্ৰেইন সলনি কৰা নাই । নতুন ডেট’না ৬৬০ত একেটা ৬৬০চিচি, লিকুইড-কুল্ড, ইনলাইন-থ্ৰী ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিয়ে ৯৪ বিএইচপি আৰু ৬৯ এনএম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । গতিকে ২০২৬ চনৰ সংস্কৰণটো সম্পূৰ্ণ নতুন আপডেটতকৈ উন্নত আপডেট যেন লাগে ।

লগতে পঢ়ক

