5.59 লাখ টকা আৰম্ভণি মূল্যত মুকলি হ’ল 2026 বৰ্ষৰ Tata Punch
শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰা হৈছে Tata Punch ৰ ফেচলিফ্ট সংস্কৰণ । যদি আপুনি এই চাৰিচকীয়াখন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিছে, তেন্তে এই প্ৰতিবেদন আপোনাৰ বাবে ---
Published : January 15, 2026 at 1:16 PM IST
হায়দৰাবাদ: ঘৰুৱা গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী টাটা মটৰ্ছে শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰিছে তেওঁলোকৰ চাব-কম্পেক্ট এছ ইউ ভি টাটা পাঞ্চৰ ফেচলিফ্টেড সংস্কৰণ । গাড়ীখনৰ বাহিৰৰ অংশ, ভিতৰৰ অংশ আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কোম্পানীটোৱে যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছে ।
ইয়াৰ উপৰিও নতুন টাটা পাঞ্চত নতুন CNG এএমটি পাৱাৰট্ৰেইন কম্বিনেচন আৰু টাটা Nexon ত পোৱা শক্তিশালী নতুন টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিনৰ বৈশিষ্ট্য আছে । নতুন টাটা পাঞ্চখন মুঠ আঠটা ট্ৰিমত আগবঢ়োৱা হৈছে: Smart, Pure, Pure+, Pure+ S, Adventure, Adventure S, Accomplished আৰু Accomplished+ S ।
2026 Tata Punch ৰ মূল্য
নতুন টাটা পাঞ্চৰ আৰম্ভণি মূল্য 5.59 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) আৰু ই বৃদ্ধি হৈছে 10.54 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) লৈ । টাটা পাঞ্চে হুণ্ডাই এক্সটাৰ, চিট্ৰ’য়েন চি 3 আৰু মাৰুতি ইগনিছৰ দৰে গাড়ীৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হয় ।
2026 Tata Punch ৰ পাৱাৰট্ৰেইন
নতুন টাটা পাঞ্চখন বৰ্তমানৰ 1.2 লিটাৰৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’ল ইঞ্জিনৰ সৈতে আগবঢ়োৱা হৈছে, যিয়ে 88 SP আৰু 115 NM টৰ্ক উৎপন্ন কৰে আৰু পূৰ্বৰ দৰেই 5 স্পীড মেনুৱেল বা 5 স্পীড এএমটি গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে । টাটা পাঞ্চ পেট্ৰ’ল+চিএনজি ইঞ্জিনৰ সৈতেও থাকিব পাৰে ।
এই ইঞ্জিনটো NA ইঞ্জিনৰ দৰে একেটা MT আৰু AMT গিয়াৰবক্স বিকল্পৰ সৈতে প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু CNG মোডত, ই 73.4 hp আৰু 103 Nm উৎপাদন কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ফেচলিফ্ট কৰা টাটা পাঞ্চত নতুন টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিনও আছে । এই ইঞ্জিনটোৱে 120hp আৰু 170Nm টৰ্ক উৎপন্ন কৰে আৰু ইয়াক কেৱল মেনুৱেল গিয়াৰবক্সৰ সৈতেহে বিক্ৰী কৰা হয় ।
2026 Tata Punch ৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ ভেৰিয়েণ্ট অনুসৰি
স্মাৰ্ট ভেৰিয়েন্ট বৈশিষ্ট্য
(মূল্য: 5.59 লাখৰ পৰা 6.69 লাখ)
- 6টা এয়াৰবেগ
- ই এছ চি
- টায়াৰ-চাপ নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা (TPMS)
- চেণ্ট্ৰেল লক কৰা
- এল ই ডি হেডলেম্প
- 4 ইঞ্চিৰ ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ
- সন্মুখৰ পাৱাৰ উইণ্ড'
- ফ’ল’-মি-হোম হেডলেম্প
- নিষ্ক্ৰিয় আৰম্ভণি/বন্ধ
- চাবিবিহীন প্ৰৱেশ
- ড্ৰাইভ মোডসমূহ (চিটি আৰু ইকো)
- হিল-হল্ড সহায়
- সন্মুখৰ নিয়ন্ত্ৰণযোগ্য হেডৰেষ্ট
- পাংচাৰ কিট
- ISOFIX
Pure ভেৰিয়েন্টৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ
(মূল্য: 6.49 লাখৰ পৰা 7.49 লাখ)
স্মাৰ্ট ভেৰিয়েন্টৰ অতিৰিক্ত বৈশিষ্ট্য
- পিছফালৰ এচি ভেণ্ট
- ষ্টিয়াৰিং-মাউণ্টেড নিয়ন্ত্ৰণ
- 4 স্পীকাৰ
- সন্মুখৰ কেন্দ্ৰত আৰ্মৰেষ্ট
- পিছফালৰ ডিফগাৰ
- দিন/ৰাতিৰ অভ্যন্তৰীণ ৰিয়াৰভিউ মিৰ'ৰ (IRVM)
- 15W টাইপ-চি চাৰ্জিং পৰ্ট
- সকলো পাৱাৰ উইণ্ডো
- বৈদ্যুতিকভাৱে নিয়ন্ত্ৰণযোগ্য বাহ্যিক ৰিয়াৰভিউ মিৰ'ৰ (ORVM)
- পিছফালৰ গ্ৰেব হেণ্ডেল ঠিক কৰা হৈছে
- ডিজিটেল ষ্টিয়াৰিং হুইল
Pure+ ভেৰিয়েন্টৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ
(মূল্য: 6.99 লাখৰ পৰা 8.54 লাখ)
Pure ভেৰিয়েন্টৰ অতিৰিক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ
- 4 ইঞ্চিৰ টাচস্ক্ৰীণ ইনফ’টেইনমেণ্ট ছিষ্টেম
- ৰিভাৰ্ছ পাৰ্কিং কেমেৰা
- বেতাঁৰ এপল কাৰপ্লে আৰু এণ্ড্ৰইড অটো
- ক্ৰুজ কন্ট্ৰ'ল (প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ'ল এমটি/এটি, চিএনজি এমটি)
- উচ্চতা নিয়ন্ত্ৰণযোগ্য ড্ৰাইভাৰৰ আসন
- সন্মুখৰ (65W) আৰু পিছফালৰ (15W) টাইপ-চি চাৰ্জিং পৰ্ট
- শ্বাৰ্ক-ফিন এন্টেনা
- 15 ইঞ্চিৰ ষ্টীলৰ চকা কভাৰযুক্ত
- সহ-চালক ভেনিটি মিৰ’ৰ
- বডী কালাৰ দুৱাৰৰ হেণ্ডেল
- অতিৰিক্ত চকা
Pure+ S ভেৰিয়েন্টৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ
(মূল্য: 7.34 লাখৰ পৰা 8.34 লাখ)
Pure+ ৰ ওপৰত অতিৰিক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ
- ভয়েচ-এচিষ্টেড ইলেক্ট্ৰিক ছানৰুফ
- অটো হেডলেম্প
- বৰষুণ সংবেদনশীল ৱাইপাৰ
- ছাদৰ ৰেল
- ঢাকিব পৰা গ্ৰেব হেণ্ডেল (সহ-চালক আৰু পিছফালৰ যাত্ৰী)
Adventure ভেৰিয়েন্টৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ
(মূল্য: 7.59 লাখ টকাৰ পৰা 8.29 লাখ টকা)
Pure+ S ৰ অতিৰিক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ
- 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা
- ব্লাইণ্ড-স্পট মনিটৰ
- পুছ-বুটাম আৰম্ভ
- পিছফালৰ ৱাইপাৰ আৰু ৱাশ্বাৰ
- স্বয়ংক্ৰিয় জলবায়ু নিয়ন্ত্ৰণ
- 15 ইঞ্চিৰ হাইপাৰষ্টাইল চকা
- বৰষুণ সংবেদনশীল ৱাইপাৰ
- বৈদ্যুতিকভাৱে ভাঁজ কৰিব পৰা অ’আৰভিএম
- বায়ু বিশুদ্ধকৰণকাৰী
- অটো হেডলেম্প
Adventure S ভেৰিয়েন্টৰ বৈশিষ্ট্য
(মূল্য: 7.95 লাখৰ পৰা 9.49 লাখলৈ)
দুঃসাহসিক অভিযানৰ অতিৰিক্ত বৈশিষ্ট্য
- ভয়েচ-এচিষ্টেড ইলেক্ট্ৰিক ছানৰুফ
- ছাদৰ ৰেলিং
- 'কলেপচিবল গ্ৰেব হেণ্ডেল' (সহ-ড্ৰাইভাৰ)
Accomplished variant ৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ
(মূল্য: 8.29 লাখৰ পৰা 9.29 লাখলৈ)
Adventure ৰ অতিৰিক্ত বৈশিষ্ট্য
- 10.25 ইঞ্চিৰ টাচস্ক্ৰীণ ইনফ’টেইনমেণ্ট ছিষ্টেম
- LED দিনৰ সময়ত চলি থকা লেম্প (DRLs)
- এল ই ডি টেইল লেম্প
- আসনৰ বাবে উৰুৰ সমৰ্থন বৰ্ধিত
- টাচ-ভিত্তিক এইচভিএচি নিয়ন্ত্ৰণসমূহ
- নিষ্ক্ৰিয় প্ৰৱেশ-নিষ্ক্ৰিয় আৰম্ভণি (PEPS)
- পাহাৰীয়া দূৰত্ব নিয়ন্ত্ৰণ
- এম্বিয়েণ্ট লাইটিং
- 4 ইঞ্চিৰ ডিজিটেল টি এফ টি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ
- শীতল গ্লভছ বক্স
- পিছফালৰ পাৰ্চেল ট্ৰে
- পিছফালৰ এডজাষ্টেবল হেডৰেষ্ট
- পিছফালৰ স্পয়লাৰ
- সন্মুখৰ চিটত পিছফালৰ পকেট
- ভিতৰৰ দুৱাৰৰ হেণ্ডেলত ৰূপালী ফিনিচিং
- 16 ইঞ্চিৰ ৰং কৰা এলয় চকা
Accomplished+ S ভেৰিয়েন্টৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ
(মূল্য: 8.99 লাখৰ পৰা 10.54 লাখ)
Accomplished ৰ অতিৰিক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ
- ভয়েচ-এচিষ্টেড ইলেক্ট্ৰিক ছানৰুফ
- কৰ্ণাৰিং ফাংচনৰ সৈতে এল ই ডি ফগ লেম্প
- বেতাঁৰ স্মাৰ্টফোন চাৰ্জাৰ
- অটো-ডিমিং আই আৰ ভি এম
- সংযুক্ত-গাড়ীৰ প্ৰযুক্তি
- 4-টুইটাৰ
- ছাদৰ ৰেলিং
- পিছফালৰ কেন্দ্ৰীয় আৰ্মৰেষ্ট
- পোখৰ লেম্প
- চামৰাৰে মেৰিয়াই থোৱা ষ্টিয়াৰিং আৰু গিয়াৰ
- ড্ৰাইভাৰৰ কাষৰ খিৰিকীখন ৱান-টাচ আপ/ডাউন
- পেডেল শ্বিফ্টাৰ (কেৱল AMT ভেৰিয়েন্ট)
- 16 ইঞ্চিৰ হীৰা কাটি লোৱা মিশ্ৰণৰ চকা
- 'কলেপচিবল গ্ৰেব হেণ্ডেল' (সহ-ড্ৰাইভাৰ)
