ETV Bharat / technology

5.59 লাখ টকা আৰম্ভণি মূল্যত মুকলি হ’ল 2026 বৰ্ষৰ Tata Punch

শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰা হৈছে Tata Punch ৰ ফেচলিফ্ট সংস্কৰণ । যদি আপুনি এই চাৰিচকীয়াখন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিছে, তেন্তে এই প্ৰতিবেদন আপোনাৰ বাবে ---

2026-tata-punch-variant-explained-price-features-engine-details
মুকলি হ’ল 2026 বৰ্ষৰ Tata Punch (Tata Punch)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 15, 2026 at 1:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ঘৰুৱা গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী টাটা মটৰ্ছে শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰিছে তেওঁলোকৰ চাব-কম্পেক্ট এছ ইউ ভি টাটা পাঞ্চৰ ফেচলিফ্টেড সংস্কৰণ । গাড়ীখনৰ বাহিৰৰ অংশ, ভিতৰৰ অংশ আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কোম্পানীটোৱে যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছে ।

ইয়াৰ উপৰিও নতুন টাটা পাঞ্চত নতুন CNG এএমটি পাৱাৰট্ৰেইন কম্বিনেচন আৰু টাটা Nexon ত পোৱা শক্তিশালী নতুন টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিনৰ বৈশিষ্ট্য আছে । নতুন টাটা পাঞ্চখন মুঠ আঠটা ট্ৰিমত আগবঢ়োৱা হৈছে: Smart, Pure, Pure+, Pure+ S, Adventure, Adventure S, Accomplished আৰু Accomplished+ S ।

2026 Tata Punch ৰ মূল্য

2026-tata-punch-variant-explained-price-features-engine-details
ভেৰিয়েণ্ট অনুযায়ী মূল্য (Tata Punch)

নতুন টাটা পাঞ্চৰ আৰম্ভণি মূল্য 5.59 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) আৰু ই বৃদ্ধি হৈছে 10.54 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) লৈ । টাটা পাঞ্চে হুণ্ডাই এক্সটাৰ, চিট্ৰ’য়েন চি 3 আৰু মাৰুতি ইগনিছৰ দৰে গাড়ীৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হয় ।

2026 Tata Punch ৰ পাৱাৰট্ৰেইন

নতুন টাটা পাঞ্চখন বৰ্তমানৰ 1.2 লিটাৰৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’ল ইঞ্জিনৰ সৈতে আগবঢ়োৱা হৈছে, যিয়ে 88 SP আৰু 115 NM টৰ্ক উৎপন্ন কৰে আৰু পূৰ্বৰ দৰেই 5 স্পীড মেনুৱেল বা 5 স্পীড এএমটি গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে । টাটা পাঞ্চ পেট্ৰ’ল+চিএনজি ইঞ্জিনৰ সৈতেও থাকিব পাৰে ।

এই ইঞ্জিনটো NA ইঞ্জিনৰ দৰে একেটা MT আৰু AMT গিয়াৰবক্স বিকল্পৰ সৈতে প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু CNG মোডত, ই 73.4 hp আৰু 103 Nm উৎপাদন কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ফেচলিফ্ট কৰা টাটা পাঞ্চত নতুন টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিনও আছে । এই ইঞ্জিনটোৱে 120hp আৰু 170Nm টৰ্ক উৎপন্ন কৰে আৰু ইয়াক কেৱল মেনুৱেল গিয়াৰবক্সৰ সৈতেহে বিক্ৰী কৰা হয় ।

2026 Tata Punch ৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ ভেৰিয়েণ্ট অনুসৰি

স্মাৰ্ট ভেৰিয়েন্ট বৈশিষ্ট্য

(মূল্য: 5.59 লাখৰ পৰা 6.69 লাখ)

  • 6টা এয়াৰবেগ
  • ই এছ চি
  • টায়াৰ-চাপ নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা (TPMS)
  • চেণ্ট্ৰেল লক কৰা
  • এল ই ডি হেডলেম্প
  • 4 ইঞ্চিৰ ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ
  • সন্মুখৰ পাৱাৰ উইণ্ড'
  • ফ’ল’-মি-হোম হেডলেম্প
  • নিষ্ক্ৰিয় আৰম্ভণি/বন্ধ
  • চাবিবিহীন প্ৰৱেশ
  • ড্ৰাইভ মোডসমূহ (চিটি আৰু ইকো)
  • হিল-হল্ড সহায়
  • সন্মুখৰ নিয়ন্ত্ৰণযোগ্য হেডৰেষ্ট
  • পাংচাৰ কিট
  • ISOFIX

Pure ভেৰিয়েন্টৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ

(মূল্য: 6.49 লাখৰ পৰা 7.49 লাখ)

স্মাৰ্ট ভেৰিয়েন্টৰ অতিৰিক্ত বৈশিষ্ট্য

  • পিছফালৰ এচি ভেণ্ট
  • ষ্টিয়াৰিং-মাউণ্টেড নিয়ন্ত্ৰণ
  • 4 স্পীকাৰ
  • সন্মুখৰ কেন্দ্ৰত আৰ্মৰেষ্ট
  • পিছফালৰ ডিফগাৰ
  • দিন/ৰাতিৰ অভ্যন্তৰীণ ৰিয়াৰভিউ মিৰ'ৰ (IRVM)
  • 15W টাইপ-চি চাৰ্জিং পৰ্ট
  • সকলো পাৱাৰ উইণ্ডো
  • বৈদ্যুতিকভাৱে নিয়ন্ত্ৰণযোগ্য বাহ্যিক ৰিয়াৰভিউ মিৰ'ৰ (ORVM)
  • পিছফালৰ গ্ৰেব হেণ্ডেল ঠিক কৰা হৈছে
  • ডিজিটেল ষ্টিয়াৰিং হুইল

Pure+ ভেৰিয়েন্টৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ

(মূল্য: 6.99 লাখৰ পৰা 8.54 লাখ)

Pure ভেৰিয়েন্টৰ অতিৰিক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ

  • 4 ইঞ্চিৰ টাচস্ক্ৰীণ ইনফ’টেইনমেণ্ট ছিষ্টেম
  • ৰিভাৰ্ছ পাৰ্কিং কেমেৰা
  • বেতাঁৰ এপল কাৰপ্লে আৰু এণ্ড্ৰইড অটো
  • ক্ৰুজ কন্ট্ৰ'ল (প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ'ল এমটি/এটি, চিএনজি এমটি)
  • উচ্চতা নিয়ন্ত্ৰণযোগ্য ড্ৰাইভাৰৰ আসন
  • সন্মুখৰ (65W) আৰু পিছফালৰ (15W) টাইপ-চি চাৰ্জিং পৰ্ট
  • শ্বাৰ্ক-ফিন এন্টেনা
  • 15 ইঞ্চিৰ ষ্টীলৰ চকা কভাৰযুক্ত
  • সহ-চালক ভেনিটি মিৰ’ৰ
  • বডী কালাৰ দুৱাৰৰ হেণ্ডেল
  • অতিৰিক্ত চকা

Pure+ S ভেৰিয়েন্টৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ

(মূল্য: 7.34 লাখৰ পৰা 8.34 লাখ)

Pure+ ৰ ওপৰত অতিৰিক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ

  • ভয়েচ-এচিষ্টেড ইলেক্ট্ৰিক ছানৰুফ
  • অটো হেডলেম্প
  • বৰষুণ সংবেদনশীল ৱাইপাৰ
  • ছাদৰ ৰেল
  • ঢাকিব পৰা গ্ৰেব হেণ্ডেল (সহ-চালক আৰু পিছফালৰ যাত্ৰী)

Adventure ভেৰিয়েন্টৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ

(মূল্য: 7.59 লাখ টকাৰ পৰা 8.29 লাখ টকা)

Pure+ S ৰ অতিৰিক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ

  • 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা
  • ব্লাইণ্ড-স্পট মনিটৰ
  • পুছ-বুটাম আৰম্ভ
  • পিছফালৰ ৱাইপাৰ আৰু ৱাশ্বাৰ
  • স্বয়ংক্ৰিয় জলবায়ু নিয়ন্ত্ৰণ
  • 15 ইঞ্চিৰ হাইপাৰষ্টাইল চকা
  • বৰষুণ সংবেদনশীল ৱাইপাৰ
  • বৈদ্যুতিকভাৱে ভাঁজ কৰিব পৰা অ’আৰভিএম
  • বায়ু বিশুদ্ধকৰণকাৰী
  • অটো হেডলেম্প

Adventure S ভেৰিয়েন্টৰ বৈশিষ্ট্য

(মূল্য: 7.95 লাখৰ পৰা 9.49 লাখলৈ)

দুঃসাহসিক অভিযানৰ অতিৰিক্ত বৈশিষ্ট্য

  • ভয়েচ-এচিষ্টেড ইলেক্ট্ৰিক ছানৰুফ
  • ছাদৰ ৰেলিং
  • 'কলেপচিবল গ্ৰেব হেণ্ডেল' (সহ-ড্ৰাইভাৰ)

Accomplished variant ৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ

(মূল্য: 8.29 লাখৰ পৰা 9.29 লাখলৈ)

Adventure ৰ অতিৰিক্ত বৈশিষ্ট্য

  • 10.25 ইঞ্চিৰ টাচস্ক্ৰীণ ইনফ’টেইনমেণ্ট ছিষ্টেম
  • LED দিনৰ সময়ত চলি থকা লেম্প (DRLs)
  • এল ই ডি টেইল লেম্প
  • আসনৰ বাবে উৰুৰ সমৰ্থন বৰ্ধিত
  • টাচ-ভিত্তিক এইচভিএচি নিয়ন্ত্ৰণসমূহ
  • নিষ্ক্ৰিয় প্ৰৱেশ-নিষ্ক্ৰিয় আৰম্ভণি (PEPS)
  • পাহাৰীয়া দূৰত্ব নিয়ন্ত্ৰণ
  • এম্বিয়েণ্ট লাইটিং
  • 4 ইঞ্চিৰ ডিজিটেল টি এফ টি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ
  • শীতল গ্লভছ বক্স
  • পিছফালৰ পাৰ্চেল ট্ৰে
  • পিছফালৰ এডজাষ্টেবল হেডৰেষ্ট
  • পিছফালৰ স্পয়লাৰ
  • সন্মুখৰ চিটত পিছফালৰ পকেট
  • ভিতৰৰ দুৱাৰৰ হেণ্ডেলত ৰূপালী ফিনিচিং
  • 16 ইঞ্চিৰ ৰং কৰা এলয় চকা

Accomplished+ S ভেৰিয়েন্টৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ

(মূল্য: 8.99 লাখৰ পৰা 10.54 লাখ)

Accomplished ৰ অতিৰিক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ

  • ভয়েচ-এচিষ্টেড ইলেক্ট্ৰিক ছানৰুফ
  • কৰ্ণাৰিং ফাংচনৰ সৈতে এল ই ডি ফগ লেম্প
  • বেতাঁৰ স্মাৰ্টফোন চাৰ্জাৰ
  • অটো-ডিমিং আই আৰ ভি এম
  • সংযুক্ত-গাড়ীৰ প্ৰযুক্তি
  • 4-টুইটাৰ
  • ছাদৰ ৰেলিং
  • পিছফালৰ কেন্দ্ৰীয় আৰ্মৰেষ্ট
  • পোখৰ লেম্প
  • চামৰাৰে মেৰিয়াই থোৱা ষ্টিয়াৰিং আৰু গিয়াৰ
  • ড্ৰাইভাৰৰ কাষৰ খিৰিকীখন ৱান-টাচ আপ/ডাউন
  • পেডেল শ্বিফ্টাৰ (কেৱল AMT ভেৰিয়েন্ট)
  • 16 ইঞ্চিৰ হীৰা কাটি লোৱা মিশ্ৰণৰ চকা
  • 'কলেপচিবল গ্ৰেব হেণ্ডেল' (সহ-ড্ৰাইভাৰ)

লগতে পঢ়ক

ভাৰতত মুকলি হ’ল Mahindra XUV 3XO EV; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?

ভাৰতত মুকলি হ’ল নতুন প্ৰজন্মৰ Kia Seltos SUV; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?

আজিৰে পৰা বৃদ্ধি হ’ল Hyundai ৰ গাড়ীৰ মূল্য; প্ৰভাৱ পৰিব creta, i20, venue আদি মডেলত

TAGGED:

2026 TATA PUNCH ENGINE
2026 TATA PUNCH FEATURES
2026 TATA PUNCH PRICE
ETV BHARAT ASSAM TECH NEWS
2026 TATA PUNCH VARIANT EXPLAINED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.