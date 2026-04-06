‘বেছ প্ৰিমিয়াম’ ভেৰিয়েন্টৰ লগতে নতুন ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে মুকলি হ’ল 2026 বৰ্ষৰ Royal Enfield Hunter 350
Royal Enfield এ নতুন ভেৰিয়েণ্ট আৰু নতুন ৰঙৰ বিকল্প মুকলি কৰি নিজৰ Royal Enfield Hunter 350 লাইনআপ আপডেট কৰিছে ।
Published : April 6, 2026 at 3:27 PM IST
হায়দৰাবাদ: দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী Royal Enfield এ শেহতীয়াকৈ নতুনকৈ আপডেট কৰা গেৰিলা 450 মুকলি কৰিছে । মুকলি কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে কোম্পানীয়ে নতুন ভেৰিয়েণ্ট আৰু নতুন ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে Royal Enfield Hunter 350 লাইনআপ আপডেট কৰিছে । এই মটৰ চাইকেলখনত এতিয়া নতুন ‘বেছ প্ৰিমিয়াম’ ভেৰিয়েন্ট সংযোজন কৰা হৈছে, যাৰ মূল্য 1.50 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) আৰু মাত্ৰ এটা ৰঙৰ আঁচনি টাৰ্মাক ব্লেকত উপলব্ধ ।
2026 Royal Enfield Hunter 350 বেছ প্ৰিমিয়াম ভেৰিয়েণ্ট বৈশিষ্ট্য
নতুন বেচ প্ৰিমিয়াম ভেৰিয়েণ্টটো হাণ্টাৰ 350 লাইনআপত এণ্ট্ৰি-লেভেল ফেক্টৰী ব্লেক ভেৰিয়েণ্টৰ ওপৰত স্থাপন কৰা হৈছে । এণ্ট্ৰি লেভেল ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 1.38 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)।
দুয়োটাৰ মাজত মূল পাৰ্থক্য হ’ল নতুন ভেৰিয়েণ্টটোৰ এলয় হুইল আৰু টিউবলেছ টায়াৰ । তদুপৰি এই নতুন ভেৰিয়েণ্টত 55W হেল’জেন হেডলেম্পো আছে, আনহাতে বেছ ভেৰিয়েণ্টত 35W হেল’জেন হেডলেম্প আছে ।
2026 Royal Enfield Hunter 350 ৰ বাবে নতুন ৰঙৰ বিকল্প
এই নতুন ভেৰিয়েন্টৰ উপৰিও ৰয়েল এনফিল্ডে টপ-স্পেক ট্ৰিমৰ বাবে ৰঙৰ বিকল্পসমূহ সম্প্ৰসাৰিত কৰিছে । বাইকখনৰ আপডেট কৰা ৰঙৰ পেলেটত এতিয়া মুম্বাই ইয়েলো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, য’ত নীলা আৰু কমলা ৰঙৰ হাইলাইটৰ সৈতে বগা ষ্ট্ৰাইপ আছে ।
ইয়াৰ উপৰিও বাইকখন মুনশ্বট হোৱাইট ৰঙৰ বিকল্পতো উপলব্ধ হ’ব, য’ত আকাশী থিমৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত গ্রাফিক উপাদান থাকিব । দুয়োটা নতুন ৰঙৰ বিকল্পৰ বাবে মূল্য 1.70 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
2026 Royal Enfield Hunter 350 ইঞ্জিন
যান্ত্ৰিকভাৱে হাণ্টাৰ 350 অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । ইয়াত একেটা 349CC, এয়াৰ/অইল-কুল্ড, একক চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন আছে যিয়ে 6100 RPM ত 20 BHP আৰু 4000 RPM ত 27nm টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । এই ইঞ্জিনটো 5 স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে এটা শ্লীপ আৰু এছিষ্ট ক্লাচও ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ লগত ।
