কাইলৈ মুকলি হ’ব 2026 বৰ্ষৰ Royal Enfield Guerrilla ৪৫০; পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পালে দাম
Royal Enfield এ ২৭ মাৰ্চত ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছে ২০২৬ চনৰ আপডেট কৰা Royal Enfield Guerrilla ৪৫০ ।
Published : March 26, 2026 at 3:14 PM IST
হায়দৰাবাদ: মটৰ চাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানী ৰয়েল এনফিল্ডে ২৭ মাৰ্চত ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিব নিজৰ আপডেট কৰা ২০২৬ Royal Enfield Guerrilla ৪৫০ । আশা কৰা হৈছে যে এই আপডেট কৰা মটৰ চাইকেলখনত নতুন ইলেক্ট্ৰনিক বৈশিষ্ট্য থাকিব, যিয়ে ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।
বৈশিষ্ট্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে কোম্পানীটোৱে ক্ৰুজ কণ্ট্ৰ’ল আৰু ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰ’লৰ দৰে বৈশিষ্ট্যও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত এই ৰ’ডষ্টাৰখন দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ যাত্ৰাৰ বাবে আৰু অধিক সক্ষম হৈ উঠিব । এই মটৰ চাইকেলখনত এটা কুইকশ্বিফ্টাৰো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা যাব, যাৰ ফলত ক্লাচ টিপি নোযোৱাকৈ গিয়াৰ সলনি কৰিব পৰা যায়, যাৰ ফলত দৈনিক অহা-যোৱা কৰাটো আৰু সহজ হৈ পৰে ।
অধিক আৰামদায়ক যাত্ৰাত মনোনিৱেশ কৰক
মটৰ চাইকেলখনৰ পিছফালৰ ছাচপেনচনৰ পৰিৱৰ্তনে বিশেষকৈ ৰুক্ষ পথত ৰাইডৰ মান উন্নত কৰিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও, ফ্ৰন্ট ছাচপেনচন ছেটআপেও কিছুমান পৰিৱৰ্তন লাভ কৰিব পাৰে, আপডেট কৰা হেণ্ডেলবাৰ বা ওলোটা ফৰ্ককে ধৰি, অধিক নিখুঁত হেণ্ডলিং আদি ।
টায়াৰো আপডেট হ'ব পাৰে
মটৰ চাইকেলখনৰ সামগ্ৰিক হাৰ্ডৱেৰ বিন্যাস একেই থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে যদিও অধিক পথ কেন্দ্ৰিক টায়াৰ লগোৱা হ’ব পাৰে । বাইকখনত ১৭ ইঞ্চিৰ এলয় হুইল ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব যদিও বৰ্তমানৰ দ্বৈত উদ্দেশ্যৰ চেটআপৰ তুলনাত পকী পথত নতুন টায়াৰে উন্নত গ্ৰীপ আৰু স্থিৰতা প্ৰদান কৰিব পাৰে ।
ইঞ্জিন আৰু হাৰ্ডৱেৰৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়
যান্ত্ৰিকভাৱে ২০২৬ চনৰ ৰয়েল এনফিল্ড গেৰিলা ৪৫০ অপৰিৱৰ্তিত থাকিব, একেটা ৪৫২CC, একক চিলিণ্ডাৰ, লিকুইড কুল্ড ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব । এই ইঞ্জিনে ৮,০০০ আৰ পি এমত ৩৯.৫ বি এইচ পি আৰু ৫,৫০০ আৰ পি এমত ৪০ এন এম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে, যিটো ৬ স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হয় ।
ইঞ্জিনটো ষ্টীলৰ টুইন-স্পাৰ ফ্ৰেমত লগোৱা হৈছে, সন্মুখত টেলিস্কোপিক ফৰ্ক আৰু পিছফালে প্ৰিলোড-এডজাষ্টেবল মনোশ্বকেৰে সমৰ্থিত । ব্ৰেকিং দুয়োটা চকাৰ ডিস্ক ব্ৰেকৰ দ্বাৰা চম্ভালিব পাৰি, যি দুয়োটা ডুৱেল-চেনেল ABS ৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত ।
নতুন ভিন্নতা আৰু প্ৰত্যাশিত মূল্য
আশা কৰা হৈছে যে কোম্পানীটোৱে নিজৰ মডেল ৰেঞ্জক আপডেট কৰিবলৈ নতুন ভেৰিয়েণ্ট আৰু নতুন ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে নিজৰ লাইনআপ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰে । শেহতীয়াকৈ বাইক নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে আগন্তুক মটৰ চাইকেলখনৰ টিজাৰ মুকলি কৰি নিশ্চিত কৰিছে যে ২০২৬ চনৰ ২৭ মাৰ্চত আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰা হ’ব ।
মটৰ চাইকেলখনৰ দামৰ সন্দৰ্ভত ক’ব পাৰি যে ইয়াৰ অফিচিয়েল মূল্য ৰ’ডষ্টাৰ মুকলি কৰাৰ পিছতহে জানিব পৰা যাব, কিন্তু আশা কৰা হৈছে যে আপডেট কৰা মডেলটোৰ মূল্য বৰ্তমানৰ ২.৫৬ লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) মূল্যতকৈ প্ৰায় ৫,০০০-৭,০০০ টকা বেছি হ’ব ।
লগতে পঢ়ক