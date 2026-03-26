ETV Bharat / technology

কাইলৈ মুকলি হ’ব 2026 বৰ্ষৰ Royal Enfield Guerrilla ৪৫০; পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পালে দাম

Royal Enfield এ ২৭ মাৰ্চত ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছে ২০২৬ চনৰ আপডেট কৰা Royal Enfield Guerrilla ৪৫০ ।

2026-royal-enfield-guerrilla-450-is-set-to-launch-on-march-27-here-are-5-expected-updates
কাইলৈ মুকলি হ'ব 2026 বৰ্ষৰ Royal Enfield Guerrilla ৪৫০ (Royal Enfield)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 26, 2026 at 3:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: মটৰ চাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানী ৰয়েল এনফিল্ডে ২৭ মাৰ্চত ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিব নিজৰ আপডেট কৰা ২০২৬ Royal Enfield Guerrilla ৪৫০ । আশা কৰা হৈছে যে এই আপডেট কৰা মটৰ চাইকেলখনত নতুন ইলেক্ট্ৰনিক বৈশিষ্ট্য থাকিব, যিয়ে ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।

বৈশিষ্ট্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে কোম্পানীটোৱে ক্ৰুজ কণ্ট্ৰ’ল আৰু ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰ’লৰ দৰে বৈশিষ্ট্যও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত এই ৰ’ডষ্টাৰখন দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ যাত্ৰাৰ বাবে আৰু অধিক সক্ষম হৈ উঠিব । এই মটৰ চাইকেলখনত এটা কুইকশ্বিফ্টাৰো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা যাব, যাৰ ফলত ক্লাচ টিপি নোযোৱাকৈ গিয়াৰ সলনি কৰিব পৰা যায়, যাৰ ফলত দৈনিক অহা-যোৱা কৰাটো আৰু সহজ হৈ পৰে ।

2026-royal-enfield-guerrilla-450-is-set-to-launch-on-march-27-here-are-5-expected-updates
কাইলৈ মুকলি হ’ব 2026 বৰ্ষৰ Royal Enfield Guerrilla ৪৫০ (Royal Enfield)

অধিক আৰামদায়ক যাত্ৰাত মনোনিৱেশ কৰক

মটৰ চাইকেলখনৰ পিছফালৰ ছাচপেনচনৰ পৰিৱৰ্তনে বিশেষকৈ ৰুক্ষ পথত ৰাইডৰ মান উন্নত কৰিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও, ফ্ৰন্ট ছাচপেনচন ছেটআপেও কিছুমান পৰিৱৰ্তন লাভ কৰিব পাৰে, আপডেট কৰা হেণ্ডেলবাৰ বা ওলোটা ফৰ্ককে ধৰি, অধিক নিখুঁত হেণ্ডলিং আদি ।

টায়াৰো আপডেট হ'ব পাৰে

মটৰ চাইকেলখনৰ সামগ্ৰিক হাৰ্ডৱেৰ বিন্যাস একেই থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে যদিও অধিক পথ কেন্দ্ৰিক টায়াৰ লগোৱা হ’ব পাৰে । বাইকখনত ১৭ ইঞ্চিৰ এলয় হুইল ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব যদিও বৰ্তমানৰ দ্বৈত উদ্দেশ্যৰ চেটআপৰ তুলনাত পকী পথত নতুন টায়াৰে উন্নত গ্ৰীপ আৰু স্থিৰতা প্ৰদান কৰিব পাৰে ।

2026-royal-enfield-guerrilla-450-is-set-to-launch-on-march-27-here-are-5-expected-updates
কাইলৈ মুকলি হ’ব 2026 বৰ্ষৰ Royal Enfield Guerrilla ৪৫০ (Royal Enfield)

ইঞ্জিন আৰু হাৰ্ডৱেৰৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়

যান্ত্ৰিকভাৱে ২০২৬ চনৰ ৰয়েল এনফিল্ড গেৰিলা ৪৫০ অপৰিৱৰ্তিত থাকিব, একেটা ৪৫২CC, একক চিলিণ্ডাৰ, লিকুইড কুল্ড ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব । এই ইঞ্জিনে ৮,০০০ আৰ পি এমত ৩৯.৫ বি এইচ পি আৰু ৫,৫০০ আৰ পি এমত ৪০ এন এম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে, যিটো ৬ স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হয় ।

ইঞ্জিনটো ষ্টীলৰ টুইন-স্পাৰ ফ্ৰেমত লগোৱা হৈছে, সন্মুখত টেলিস্কোপিক ফৰ্ক আৰু পিছফালে প্ৰিলোড-এডজাষ্টেবল মনোশ্বকেৰে সমৰ্থিত । ব্ৰেকিং দুয়োটা চকাৰ ডিস্ক ব্ৰেকৰ দ্বাৰা চম্ভালিব পাৰি, যি দুয়োটা ডুৱেল-চেনেল ABS ৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত ।

নতুন ভিন্নতা আৰু প্ৰত্যাশিত মূল্য

2026-royal-enfield-guerrilla-450-is-set-to-launch-on-march-27-here-are-5-expected-updates
কাইলৈ মুকলি হ’ব 2026 বৰ্ষৰ Royal Enfield Guerrilla ৪৫০ (Royal Enfield)

আশা কৰা হৈছে যে কোম্পানীটোৱে নিজৰ মডেল ৰেঞ্জক আপডেট কৰিবলৈ নতুন ভেৰিয়েণ্ট আৰু নতুন ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে নিজৰ লাইনআপ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰে । শেহতীয়াকৈ বাইক নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে আগন্তুক মটৰ চাইকেলখনৰ টিজাৰ মুকলি কৰি নিশ্চিত কৰিছে যে ২০২৬ চনৰ ২৭ মাৰ্চত আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰা হ’ব ।

মটৰ চাইকেলখনৰ দামৰ সন্দৰ্ভত ক’ব পাৰি যে ইয়াৰ অফিচিয়েল মূল্য ৰ’ডষ্টাৰ মুকলি কৰাৰ পিছতহে জানিব পৰা যাব, কিন্তু আশা কৰা হৈছে যে আপডেট কৰা মডেলটোৰ মূল্য বৰ্তমানৰ ২.৫৬ লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) মূল্যতকৈ প্ৰায় ৫,০০০-৭,০০০ টকা বেছি হ’ব ।

TAGGED:

2026 ENFIELD GUERRILLA 450 PRICE
2026 ENFIELD GUERRILLA 450 SPECS
ইটিভি ভাৰত অসম প্ৰযুক্তি খবৰ
2026 ROYAL ENFIELD GUERRILLA 450

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.