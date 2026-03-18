১০.২৯ লাখ টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত ২০২৬ বৰ্ষৰ Renault Duster

১৭ মাৰ্চৰ দিনা দিল্লীত Renault এ ভাৰতত তৃতীয় প্ৰজন্মৰ ডাষ্টাৰ মুকলি কৰিছে ৷ ইয়াৰ আৰম্ভণি মূল্য ১০.২৯ লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম) ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 18, 2026 at 10:43 AM IST

হায়দৰাবাদ: মঙলবাৰে নতুন উন্নীতকৰণৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ বজাৰলৈ ঘূৰি আহিছে Renault Duster । ভাৰতত তৃতীয় প্ৰজন্মৰ ডাষ্টাৰ এছ ইউ ভিৰ পৰিচয়মূলক মূল্য ১০.২৯ লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম)ত মুকলি কৰা হৈছে ।

Renault এ 2022 চনত Duster বন্ধ কৰি দিছিল । এতিয়া, ই নতুন ডিজাইন আৰু টাৰ্বো-পেট্ৰল ভেৰিয়েণ্ট আৰু ষ্ট্ৰং-হাইব্ৰিডকে ধৰি একাধিক পাৱাৰট্ৰেইন বিকল্পৰ সৈতে ঘূৰি আহিছে । ২১ হাজাৰ টকাৰ টোকেন পৰিমাণত নতুন ডাষ্টাৰৰ বুকিংও গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কোম্পানীটোৱে । অহা মাহৰ পৰা অৰ্থাৎ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব এছ ইউ ভিখনৰ ডেলিভাৰী ।

২০২৬ চনৰ Renault Duster ৰ ডিজাইন

Renault Duster ত বহু পৰিৱৰ্তন কৰিছে য’ত ভ্ৰূ আকৃতিৰ ডি আৰ এল (দিনৰ সময়ত চলি থকা লেম্প)ৰ সৈতে এল ই ডি হেডলাইট আছে যিয়ে সূচক হিচাপেও কাম কৰে । এতিয়া ইয়াৰ ৰেন’ৰ ল’গ’ৰ পৰিৱৰ্তে গ্ৰীলত অধিক বিশিষ্ট ‘ডাষ্টাৰ’ ব্ৰেণ্ডিং আছে ।

ইয়াৰ ডিজাইনত ৰগড বডি ক্লেডিং, চি-পিলাৰ-মাউণ্টেড পিছফালৰ দুৱাৰৰ হেণ্ডেল আৰু সংযুক্ত ত্ৰিকোণীয় এল ই ডি টেইল-লেম্প অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । যোগ কৰা আন বাহ্যিক পৰিৱৰ্তনসমূহৰ ভিতৰত আছে ৫০ কিলোগ্ৰাম বোজা ক্ষমতাৰ সৈতে কাৰ্যক্ষম ছাদৰ ৰে’ল । 18 ইঞ্চি পৰ্যন্ত ক’লা এলয় চকা চলি থকা এই এছ ইউ ভিখনৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স 212 মিলিমিটাৰ ।

গ্ল’বেল সংস্কৰণৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ ইণ্ডিয়া-স্পেক ডাষ্টাৰত সন্মুখৰ ফেণ্ডাৰত হিমালয়ান মটিফ আৰু ক্লেডিঙত হালধীয়া ৰঙৰ ‘আইকনিক’ ষ্ট্ৰিপও আছে ।

Renault Duster ৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ (Renault India)

২০২৬ চনৰ Renault Duster ৰ বৈশিষ্ট্য

ইণ্ডিয়া স্পেক ডাষ্টাৰে ডুৱেল স্ক্ৰীণ ছেটআপ আৰু ডিজিটেল আৰু ফিজিকেল কণ্ট্ৰ’লৰ মিশ্ৰণৰ সৈতে পুনৰ ডিজাইন কৰা ডেচব’ৰ্ড লাভ কৰিছে । এতিয়া ইয়াত বেতাঁৰ এণ্ড্ৰইড অটো আৰু এপল কাৰপ্লেৰ সৈতে ১০.১ ইঞ্চিৰ টাচস্ক্ৰীণ ইনফ’টেইনমেণ্ট ছিষ্টেম আৰু ১০.২৫ ইঞ্চিৰ ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ আছে ।

আসন, ডেচব’ৰ্ড আৰু দুৱাৰৰ পেনেল সকলোবোৰ চামৰাৰ আপহ’লষ্টৰীৰে মেৰিয়াই থোৱা আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত কনট্ৰাষ্ট গ্ৰীণ চিলাই আৰু ৰূপালী ট্ৰিম উপাদান আছে ।

কেবিনৰ ভিতৰৰ আন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে ডুৱেল-জ’ন ক্লাইমেট কণ্ট্ৰ’ল, এটা বেতাঁৰ ফোন চাৰ্জাৰ, পেনোৰামিক ছানৰুফ, এটা পাৱাৰযুক্ত টেইলগেট আৰু ৬-ৱে পাৱাৰ আৰু ভেণ্টিলেটেড ফ্ৰন্ট চিট । এছ ইউ ভিখনত ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে স্লাইডিং ফ্ৰন্ট আৰ্মৰেষ্ট আৰু কাপহ’ল্ডাৰৰ সৈতে পিছফালৰ চেণ্টাৰ আৰ্মৰেষ্টো আছে ।

Renault Duster ৰ সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যসমূহ

SUV খনৰ সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছটা এয়াৰবেগ, চাৰিওটা চকাতে ডিস্ক ব্ৰেক, ৩৬০ ডিগ্ৰী কেমেৰা, টায়াৰৰ চাপ নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা, সন্মুখ আৰু পিছফালৰ পাৰ্কিং চেন্সৰ আৰু ইলেক্ট্ৰনিক পাৰ্কিং ব্ৰেক ।

উল্লেখযোগ্য যে নতুন ডাষ্টাৰ ভাৰতৰ প্ৰথমটো ৰেন’ মডেলত পৰিণত হৈছে যিয়ে লেভেল ২ এডিএএছ প্ৰদান কৰে । Renault এ কয় যে নতুন এছ ইউ ভিখনে সম্পূৰ্ণ ফাইভ ষ্টাৰ ক্ৰেচ ছেফটি ৰেটিং লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ৰেন’লে ডাষ্টাৰক ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৭ বছৰ / ১,৫০,০০০ কিলোমিটাৰ ৱাৰেণ্টীৰ সৈতেও আগবঢ়াইছে ।

Renault Duster ৰ ইঞ্জিনৰ বিকল্প

নতুন ডাষ্টাৰত ১.০ লিটাৰ টাৰ্বো-পেট্ৰল আৰু এটা ডাঙৰ ১.৩ লিটাৰ টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিনৰ দুটা টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিন বিকল্প আগবঢ়োৱা হৈছে । পূৰ্বৰ বিকল্পটোৱে ১০০hp আৰু ১৬০Nm শক্তি উৎপাদন কৰে আনহাতে পিছৰটোৱে ১৬৩ hp আৰু ২৮০Nm শক্তি প্ৰদান কৰে । ইঞ্জিনটো ৬ স্পীড মেনুৱেল বা ৬ স্পীড ডুৱেল ক্লাচ অটোমেটিকৰ সৈতে উপলব্ধ ।

২০২৬ চনৰ দীপাৱলীৰ ভিতৰত ১.৮ লিটাৰৰ ষ্ট্ৰং হাইব্ৰিড পেট্ৰ’ল পাৱাৰট্ৰেইনত উপলব্ধ এই এছ ইউ ভি । মুঠ ছিষ্টেম আউটপুটৰ ৰেটিং হৈছে 160hp আৰু 172Nm ।

২০২৬ চনৰ Renault Duster ৰ মূল্য

নতুন ডাষ্টাৰৰ দাম ১০.২৯ লাখৰ পৰা ১৮.৪৯ লাখ টকাৰ ভিতৰত (এক্স শ্ব’ৰুম)। এই SUV খন পাঁচটা ট্ৰিম লেভেলত উপলব্ধ – Authentic, Evolution, Techno, Techno+ আৰু Iconic । গ্ৰাহকে ‘আৰ পাছ’ প্ৰি-বুকিং বেনিফিট বাছি লৈ প্ৰতিটো ভেৰিয়েণ্টৰ কাৰ্যকৰী মূল্যও ২০,০০০-৪০,০০০ টকা হ্ৰাস কৰিব পাৰে ।

২০২৬ চনৰ Renault Duster ছটা ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে বিক্ৰী কৰা হ’ব- ছানচেট ৰেড, পাৰ্ল হোৱাইট, ৰিভাৰ ব্লু, মুনলাইট ছিলভাৰ, ষ্টেলথ ব্লেক আৰু জেড মাউণ্টেন গ্ৰীণ ।

২০২৬ চনৰ Renault Duster ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী

নতুন ডাষ্টাৰখনে Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara, Toyota Hyryder, Honda Elevate, Maruti Victoris, Tata Sierra, Volkswagen Taigun আৰু Skoda Kushaq ক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ।

