নতুন ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে মুকলি হ’ল KTM 250 Duke আৰু 200 Duke; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
2026 চনৰ আপডেটৰ অংশ হিচাপে KTM ইণ্ডিয়াই নতুন ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে বজাৰত মুকলি কৰিছে KTM 250 Duke আৰু 200 Duke ।
Published : February 25, 2026 at 4:06 PM IST
হায়দৰাবাদ: প্ৰিমিয়াম স্প’ৰ্টছ মটৰ চাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানী KTM India ই নিজৰ নেকেড মটৰ চাইকেল লাইনআপত এটা সৰু আপডেট মুকলি কৰিছে ৷ 2026 KTM 250 Duke আৰু 2026 KTM 200 Duke ৰ বাবে নতুন ৰঙৰ বিকল্প মুকলি কৰিছে । কোম্পানীটোৰ অফিচিয়েল ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ জৰিয়তে ঘোষণা কৰা হৈছিল এই সতেজ ৰঙৰ বিকল্প আৰু অনাগত দিনত ডিলাৰশ্বিপত উপস্থিত হ’ব ।
2026 KTM 250 Duke ৰঙৰ বিকল্প আৰু মূল্য নিৰ্ধাৰণ
নতুন KTM 250 Duke এতিয়া দুটা নতুন ৰং আঁচনিত আগবঢ়োৱা হৈছে: ছিলভাৰ মেটালিক আৰু স্লেট গ্ৰে । ৰূপালী মেটালিক বিকল্পত ৰূপালী সমাপ্ত টেংক এক্সটেনচনৰ সৈতে গাঢ় ধূসৰ ৰঙৰ ইন্ধন টেংক আছে ।
ইয়াৰ বিপৰীতে স্লেট গ্ৰে সংস্কৰণত গাঢ় ধূসৰ ৰঙৰ টেংক পেনেলৰ সৈতে কমলা ৰঙৰ সমাপ্ত ইন্ধন টেংক আছে, যিয়ে ইয়াক স্প’ৰ্টী ৰূপ দিয়ে । মূল্য এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই যদিও দুয়োটা নতুন ৰঙৰ মূল্য 2.14 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম) হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷ ইব’নি ব্লেক, ইলেক্ট্ৰনিক অৰেঞ্জ, আটলাণ্টিক ব্লু আৰু মেটালিক ছিলভাৰৰ দৰে বৰ্তমানৰ বিকল্পৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ৰং উপলব্ধ কৰোৱাইছে ।
2026 KTM 200 Duke ৰঙৰ বিকল্প আৰু মূল্য
নতুন KTM 200 Duke ত আটলাণ্টিক ব্লু নামৰ নতুন ৰঙৰ আঁচনি আছে । কমলা ৰং মূল ৰং হৈয়েই আছে আৰু ইন্ধনৰ টেংক, হেডলেম্প চাৰউণ্ড আৰু চাবফ্ৰেমত প্ৰয়োগ কৰা হয়, আনহাতে চকাবোৰ ক’লা ৰঙেৰে সমাপ্ত কৰা হয় ।
টেংকৰ এক্সটেনচন, ফ্ৰন্ট মাডগাৰ্ড আৰু কিছুমান বডি পেনেলত নীলা ৰঙৰ এচেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । আপডেট কৰা সংস্কৰণৰ মূল্য 1.94 লাখ (এক্স-শ্ব'ৰুম) নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, যিটো ইলেক্ট্ৰনিক অৰেঞ্জ, ডাৰ্ক গালভানো আৰু ছিলভাৰ মেটালিককে ধৰি অন্যান্য উপলব্ধ ৰঙৰ সৈতে একে ।
2026 KTM 250 Duke আৰু ২00 Duke ৰ ইঞ্জিন
আভ্যন্তৰীণ দিশৰ পৰা দুয়োখন মটৰ চাইকেল অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । KTM 200 Duke ত একেটা 199cc, লিকুইড-কুল্ড, একক চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । এই ইঞ্জিনে 24.67 বিএইচপি আৰু 19.3 nm টৰ্ক উৎপাদন কৰে ।
এই ইঞ্জিনটো 6 স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । 2026 চনৰ KTM 250 Duke ত একেটা 249.7CC, লিকুইড-কুল্ড, একক চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যিয়ে 30.5 বিএইচপি আৰু 25 এনএম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । এই ইঞ্জিনটো 6 স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতেও সংযোগ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক