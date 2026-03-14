10 লাখৰ ভিতৰতে KIA India ই ভাৰতত মুকলি কৰিলে 2026 বৰ্ষৰ KIA Sonet Compact SUV
Kia ই 2026 চনৰ Sonet Compact SUV মডেলৰ বাবে নতুন আপডেট আনিছে । ডিজেল আৰু টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিনৰ বাবে এতিয়া মিড স্পেকত এটা অটোমেটিক ট্ৰেন্সমিছন উপলব্ধ।
Published : March 14, 2026 at 2:18 PM IST
হায়দৰাবাদ: Kia India ই 2026 চনৰ ছ’নেট কম্পেক্ট এছ ইউ ভিৰ মডেলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট মুকলি কৰিছে । মিড স্পেক ভেৰিয়েন্টত ডিজেল আৰু টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিনৰ বাবে উপলব্ধ হৈছে নতুন অটোমেটিক ট্ৰেন্সমিছন । 10 লাখ টকাৰ কম মূল্যৰ এই গাড়ীখনৰ অটোমেটিক ভেৰিয়েন্ট এতিয়া বাজেট গ্ৰাহকৰ বাবে সহজে সুলভ হৈ পৰিছে ।
ডিজেল ইঞ্জিনৰ বাবে 6 স্পীড টৰ্ক কনভাৰ্টাৰ অটোমেটিক
1.5 লিটাৰ ডিজেল ইঞ্জিনে 116 SP শক্তি আৰু 250nm টৰ্ক উৎপাদন কৰে । এতিয়া এইচটিই(অ’) ভেৰিয়েণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 6 স্পীড টৰ্ক কনভাৰ্টাৰ অটোমেটিক 9.78 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম) মূল্যত উপলব্ধ হ’ব । এই বিকল্প HTK(O), HTK+ আৰু HTK+(O) ৰ উচ্চ ট্ৰিমতো উপলব্ধ । ইয়াৰ পূৰ্বে ডিজেল অটো কেৱল ওপৰৰ মিড স্পেক ট্ৰিমত সীমাবদ্ধ আছিল । ডিজেল এ টিৰ বাবে এ আৰ আই প্ৰমাণিত মাইলেজ 18.6 কিলোমিটাৰ আৰু মেনুৱেলৰ বাবে 22.3 কিলোমিটাৰ প্ৰতি লিটাৰ । এই পৰিৱৰ্তনে ছ’নেটক ভাৰতীয় বজাৰত সস্তা অটোমেটিক বাহনৰ ভিতৰত অন্যতম কৰি তুলিছে ।
টাৰ্বো-পেট্ৰলৰ বাবে 7 স্পীড ডিচিটি অটোমেটিক
1.0 লিটাৰৰ টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিনটোৱে 120 SP শক্তি আৰু 172 nm টৰ্ক উৎপাদন কৰে । এইচ টি কে(অ’) ভেৰিয়েন্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 7 স্পীড ডুৱেল ক্লাচ ট্ৰেন্সমিছন (ডিচিটি)ৰ মূল্য 9.89 লাখ টকা । এই বিকল্পটো HTK+ ট্ৰিমতো উপলব্ধ হ’ব । আগতে এই ট্ৰিমবোৰত কেৱল মেনুৱেল বা iMT বিকল্প আছিল । এতিয়া অটোমেটিক দাবী কৰা গ্ৰাহকে মিড স্পেকতো প্ৰিমিয়াম ড্ৰাইভিং অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও 1.2 লিটাৰৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন 81 SP আৰু115nm টৰ্কৰ সৈতে উপলব্ধ ।
সুৰক্ষা আৰু সুবিধা
সকলো ভিন্নতাই 6টা এয়াৰবেগ, ইলেক্ট্ৰনিক ষ্টেবিলিটি কণ্ট্ৰল (ই এছ চি), হিল-ষ্টাৰ্ট এচিষ্ট আৰু ৰিয়াৰ পাৰ্কিং চেন্সৰৰ দৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেফটি ফিচাৰ লাভ কৰে । HTK+ ট্ৰিমত আছে 8 ইঞ্চিৰ টাচস্ক্ৰীণ, বেতাঁৰ এণ্ড্ৰইড অটো আৰু এপল কাৰপ্লে, পিছফালৰ কেমেৰা আৰু ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল । এই বৈশিষ্ট্যসমূহে দৈনিক চহৰলৈ অহা-যোৱা আৰু দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ ভ্ৰমণৰ বাবে ছনেটক এক আৰামদায়ক আৰু নিৰাপদ বিকল্প কৰি তোলে ।
মূল্য, উপলব্ধতা আৰু প্ৰতিযোগী
ছ’নেটৰ মূল্য 7.30 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম) । নতুন অটোমেটিক বিকল্পৰ সৈতে ভাৰতৰ বজাৰত উপলব্ধ এই সমগ্ৰ ৰেঞ্জ । কিয়াৰ ডিলাৰশ্বিপত টেষ্ট ড্ৰাইভ আৰু ফাইনেন্সৰ সুবিধা উপলব্ধ । মাহিন্দ্ৰা XUV 3XO, হুণ্ডাই ভেনিউ, মাৰুতি চুজুকি ব্ৰেজা, টাটা নেক্সন, স্কোডা ক’ডিয়াকৰ দৰে মডেলৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে ছনেট । এই পৰিৱৰ্তনে ভাৰতীয় কমপেক্ট এছ ইউ ভি ছেগমেণ্টত কিয়া ছনেটক অধিক আকৰ্ষণীয় আৰু সুলভ বিকল্প কৰি তুলিছে । অটোমেটিক ট্ৰেন্সমিছন, শক্তিশালী ইঞ্জিন আৰু প্ৰিমিয়াম বৈশিষ্ট্যৰ নিখুঁত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি এই এছ ইউ ভি পৰিয়াল আৰু যুৱ ক্ৰেতাৰ বাবে এক আদৰ্শ পছন্দ হ'ব ।
লগতে পঢ়ক