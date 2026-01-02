ETV Bharat / technology

ভাৰতত মুকলি হ’ল নতুন প্ৰজন্মৰ Kia Seltos SUV; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?

Kia India ই ভাৰতত মুকলি কৰিছে নতুন 2026 চনৰ Kia Seltos । এই গাড়ীখনৰ মূল্য 10.99 লাখ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।

2026-kia-seltos-launched-in-india-price-features-design-and-more
নতুন প্ৰজন্মৰ Kia Seltos SUV (Kia India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 2, 2026 at 8:31 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী Kia India ই 2025 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত বিশ্বজুৰি নতুন প্ৰজন্মৰ Kia Seltos মুকলি কৰিছিল । এতিয়া কোম্পানীটোৱে ভাৰতীয় বজাৰত এই এছ ইউ ভি খন মুকলি কৰিছে । ভাৰতত মুকলি কৰা হৈছে নতুন 2026 চনৰ Kia Seltos ৰ আৰম্ভণি মূল্য 10.99 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম), যিটো ইয়াৰ আৰম্ভণিমূলক মূল্য হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

2026 চনৰ Kia Seltos কমপেক্ট SUV খন চাৰিটা মূল ট্ৰিম লেভেলত অফাৰ কৰা হৈছে – HTE, HTK, HTX আৰু GTX শীৰ্ষ স্পেক ট্ৰিমত এক্স-লাইনও আছে । 11 ডিচেম্বৰৰ পৰা বুকিং আৰম্ভ হৈছিল, অনাগত সপ্তাহত ডেলিভাৰী আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

2026 Kia Seltos ৰ মূল্য

2026 Kia Seltos ৰ ভেৰিয়েণ্ট মূল্য (এক্স-শ্ব’ৰুম )
HTE আৰম্ভণি মূল্য 10.99 লাখ
HTE (O) আৰম্ভণি মূল্য 12.09 লাখ
HTK আৰম্ভণি মূল্য 13.09 লাখ
HTK (O) আৰম্ভণি মূল্য 14.19 লাখ
HTX আৰম্ভণি মূল্য 15.99 লাখ
HTX (A) আৰম্ভণি মূল্য 16.69 লাখ
GTX আৰম্ভণি মূল্য 18.39 লাখ
GTX (A) আৰম্ভণি মূল্য 19.49 লাখ
GTX - X-Line আৰম্ভণি মূল্য 18.39 লাখ
GTX - X-Line (A) আৰম্ভণি মূল্য 19.49 লাখ

2026 Kia Seltos বাহ্যিক ডিজাইন

2026-kia-seltos-launched-in-india-price-features-design-and-more
নতুন প্ৰজন্মৰ Kia Seltos SUV (Kia India)

নতুন 2026 চনৰ Kia Seltos ত কোম্পানীটোৰ বৃহৎ এছ ইউ ভি, যেনে কিয়া টেলুৰাইডৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ বল্ডাৰ এক্সটেৰিয়ৰ ডিজাইন আছে । সন্মুখত ইয়াৰ এটা বিভক্ত হেডলেম্প বিন্যাস আছে, য'ত ওখ, উলম্ব এল ই ডি ডি আৰ এলসমূহ ফেচিয়াৰ প্ৰান্তত স্থাপন কৰা হৈছে, আনহাতে মূল হেডলেম্প ইউনিটসমূহ গ্ৰীলৰ ওচৰত স্থাপন কৰা হৈছে আৰু এল ই ডি প্ৰজেক্টৰ উপাদানসমূহৰ বৈশিষ্ট্য আছে ।

সন্মুখৰ গ্ৰীল ডাঙৰ আৰু অধিক বিশিষ্ট আৰু আপুনি টেক লাইন, জিটি লাইন, বা এক্স-লাইন ট্ৰিম বাছি লয় তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বাম্পাৰৰ ডিজাইন ভিন্ন হয় । ইয়াৰ চাইড প্ৰফাইলৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, ফ্লাছ-ফিটিং দুৱাৰৰ হেণ্ডেলৰ সৈতে স্কোৱাৰ অফ হুইল আৰ্চ আৰু পৰিষ্কাৰ কান্ধৰ লাইনৰ বাবে এছ ইউ ভিখনক অধিক পেশীবহুল দেখা গৈছে । পিছফালৰ অংশৰ কথা ক’বলৈ গ’লে নতুন কিয়া চেল্ট’ছত শ্লীম এল আকৃতিৰ এল ই ডি টেইল লেম্প, পুনৰ ডিজাইন কৰা বাম্পাৰ আৰু ইন্টিগ্ৰেটেড ছাদৰ স্পয়লাৰ আছে ।

2026 Kia Seltos আভ্যন্তৰীণ ডিজাইন

2026-kia-seltos-launched-in-india-price-features-design-and-more
Kia Seltos SUV ৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ (Kia India)

ইয়াৰ ভিতৰৰ অংশৰ ক্ষেত্ৰত গাড়ীখনৰ কেবিনে চাইৰ’ছৰ দৰে নতুন কিয়া মডেলৰ পৰা প্ৰেৰণা লাভ কৰিছে । ডেচব'ৰ্ডত পাতল এয়াৰ ভেণ্ট আৰু চেণ্টাৰ ষ্টেকত কম ভৌতিক বুটামৰ সৈতে স্তৰযুক্ত ডিজাইন আছে । উচ্চ ভিন্নতাত ডাঙৰ পেনোৰামিক বক্ৰ ডিছপ্লেৰ বৈশিষ্ট্য আছে ।

2026-kia-seltos-launched-in-india-price-features-design-and-more
Kia Seltos SUV ৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ (Kia India)

এই ডিছপ্লেত ইনফ’টেইনমেণ্ট চিষ্টেম আৰু ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰৰ বাবে দুটা 12.3 ইঞ্চিৰ স্ক্ৰীণ আছে । জলবায়ু নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ইয়াৰ মাজত 5 ইঞ্চিৰ সৰু টাচস্ক্ৰীণ আছে, আনহাতে উষ্ণতা আৰু ফেনৰ গতিৰ বাবে ভৌতিক বুটাম চেণ্টাৰ কনছ’লত ৰখা হয় ।

2026 Kia Seltos ৰ আকাৰ আৰু প্লেটফৰ্ম

খবৰ অনুসৰি, দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ Kia Seltos কোম্পানীটোৰ কে 3 প্লেটফৰ্মত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ আকাৰ সকলো মাত্ৰাতে বৃদ্ধি পাইছে । এতিয়া ইয়াৰ হুইলবেছ 2690 মিলিমিটাৰ, যিটো পূৰ্বতকৈ 80 মিলিমিটাৰ দীঘল । সামগ্ৰিক দৈৰ্ঘ প্ৰায় 95 মিলিমিটাৰ বৃদ্ধি পাই 4460 মিলিমিটাৰ, প্ৰস্থ 30 মিলিমিটাৰ বৃদ্ধি পাই 1830 মিলিমিটাৰ, আৰু উচ্চতা অলপ হ্ৰাস কৰি 1635 মিলিমিটাৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।

2026-kia-seltos-launched-in-india-price-features-design-and-more
নতুন প্ৰজন্মৰ Kia Seltos SUV ৰ পাছৰ অংশ (Kia India)

2026 চনৰ 2026 Kia Seltos ৰ বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে শীৰ্ষ ট্ৰিমসমূহৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে মেম’ৰিৰ সৈতে 10-ৱে ইলেক্ট্ৰিকলি এডজাষ্টেবল ড্ৰাইভাৰ চিট, হেড-আপ ডিছপ্লে, 64 ৰঙৰ এম্বিয়েণ্ট লাইটিং আৰু ড্ৰাইভাৰ চিট ৰিলাক্সেচন মোড ।

আনকি বেচ ভেৰিয়েণ্টটোৱেও এতিয়া বেতাঁৰ এণ্ড্ৰইড অটো আৰু এপল কাৰপ্লেৰ সৈতে 10.25 ইঞ্চিৰ টাচস্ক্ৰীণ, ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ, ক্ৰুজ কণ্ট্ৰ’ল, কিলেছ এণ্ট্ৰি আৰু এল ই ডি লাইটিং লাভ কৰিছে । এইচ টি কে ট্ৰিমৰ পৰা ক্ৰেতাই ভেণ্টিলেটেড চিট, এটা চালিত ড্ৰাইভাৰ চিট, কিলেছ গ’, এটা পেনোৰামিক ছানৰুফ আৰু ফ্ৰন্ট পাৰ্কিং চেন্সৰ লাভ কৰে । উল্লেখযোগ্য যে, স্তৰ 2 ADAS আৰু GTX ট্ৰিমসমূহত সীমাবদ্ধ নহয়; HTX এ উন্নত ড্ৰাইভাৰ সহায় বৈশিষ্ট্যসমূহো পায় ।

2026-kia-seltos-launched-in-india-price-features-design-and-more
নতুন প্ৰজন্মৰ Kia Seltos SUV (Kia India)

2026 Kia Seltos ইঞ্জিন আৰু গিয়াৰবক্স

ইঞ্জিনৰ বিকল্প অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । কিয়া চেল্টছত 1.5 লিটাৰৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন চলি আছে যিয়ে 112 বিএইচপি আৰু 144 এনএম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । 1.5 লিটাৰৰ টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিনে 157 বিএইচপি আৰু 253 NM টৰ্কও প্ৰদান কৰে ।

এই পেট্ৰ’ল ইঞ্জিনৰ লগতে কোম্পানীটোৱে 1.5 লিটাৰৰ ডিজেল ইঞ্জিনও আগবঢ়াইছে যিয়ে 114 বিএইচপি আৰু 250 এনএম টৰ্ক উৎপাদন কৰে । গিয়াৰবক্সৰ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰলৰ বাবে 6 স্পীড মেনুৱেল বা আইভিটি, টাৰ্বো-পেট্ৰলৰ বাবে 6 স্পীড আইএমটি বা 7 স্পীড ডিচিটি আৰু ডিজেলৰ বাবে 6 স্পীড মেনুৱেল বা অটোমেটিক ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

2026 KIA SELTOS LAUNCHED IN INDIA
2026 KIA SELTOS ENGINE
2026 KIA SELTOS PRICE
2026 KIA SELTOS FEATURES
KIA SELTOS SUV LAUNCHED IN INDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.