ভাৰতত মুকলি হ’ল নতুন প্ৰজন্মৰ Kia Seltos SUV; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
Kia India ই ভাৰতত মুকলি কৰিছে নতুন 2026 চনৰ Kia Seltos । এই গাড়ীখনৰ মূল্য 10.99 লাখ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
Published : January 2, 2026 at 8:31 PM IST
হায়দৰাবাদ: গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী Kia India ই 2025 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত বিশ্বজুৰি নতুন প্ৰজন্মৰ Kia Seltos মুকলি কৰিছিল । এতিয়া কোম্পানীটোৱে ভাৰতীয় বজাৰত এই এছ ইউ ভি খন মুকলি কৰিছে । ভাৰতত মুকলি কৰা হৈছে নতুন 2026 চনৰ Kia Seltos ৰ আৰম্ভণি মূল্য 10.99 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম), যিটো ইয়াৰ আৰম্ভণিমূলক মূল্য হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
2026 চনৰ Kia Seltos কমপেক্ট SUV খন চাৰিটা মূল ট্ৰিম লেভেলত অফাৰ কৰা হৈছে – HTE, HTK, HTX আৰু GTX শীৰ্ষ স্পেক ট্ৰিমত এক্স-লাইনও আছে । 11 ডিচেম্বৰৰ পৰা বুকিং আৰম্ভ হৈছিল, অনাগত সপ্তাহত ডেলিভাৰী আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
2026 Kia Seltos ৰ মূল্য
|2026 Kia Seltos ৰ ভেৰিয়েণ্ট
|মূল্য (এক্স-শ্ব’ৰুম )
|HTE
|আৰম্ভণি মূল্য 10.99 লাখ
|HTE (O)
|আৰম্ভণি মূল্য 12.09 লাখ
|HTK
|আৰম্ভণি মূল্য 13.09 লাখ
|HTK (O)
|আৰম্ভণি মূল্য 14.19 লাখ
|HTX
|আৰম্ভণি মূল্য 15.99 লাখ
|HTX (A)
|আৰম্ভণি মূল্য 16.69 লাখ
|GTX
|আৰম্ভণি মূল্য 18.39 লাখ
|GTX (A)
|আৰম্ভণি মূল্য 19.49 লাখ
|GTX - X-Line
|আৰম্ভণি মূল্য 18.39 লাখ
|GTX - X-Line (A)
|আৰম্ভণি মূল্য 19.49 লাখ
2026 Kia Seltos বাহ্যিক ডিজাইন
নতুন 2026 চনৰ Kia Seltos ত কোম্পানীটোৰ বৃহৎ এছ ইউ ভি, যেনে কিয়া টেলুৰাইডৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ বল্ডাৰ এক্সটেৰিয়ৰ ডিজাইন আছে । সন্মুখত ইয়াৰ এটা বিভক্ত হেডলেম্প বিন্যাস আছে, য'ত ওখ, উলম্ব এল ই ডি ডি আৰ এলসমূহ ফেচিয়াৰ প্ৰান্তত স্থাপন কৰা হৈছে, আনহাতে মূল হেডলেম্প ইউনিটসমূহ গ্ৰীলৰ ওচৰত স্থাপন কৰা হৈছে আৰু এল ই ডি প্ৰজেক্টৰ উপাদানসমূহৰ বৈশিষ্ট্য আছে ।
সন্মুখৰ গ্ৰীল ডাঙৰ আৰু অধিক বিশিষ্ট আৰু আপুনি টেক লাইন, জিটি লাইন, বা এক্স-লাইন ট্ৰিম বাছি লয় তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বাম্পাৰৰ ডিজাইন ভিন্ন হয় । ইয়াৰ চাইড প্ৰফাইলৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, ফ্লাছ-ফিটিং দুৱাৰৰ হেণ্ডেলৰ সৈতে স্কোৱাৰ অফ হুইল আৰ্চ আৰু পৰিষ্কাৰ কান্ধৰ লাইনৰ বাবে এছ ইউ ভিখনক অধিক পেশীবহুল দেখা গৈছে । পিছফালৰ অংশৰ কথা ক’বলৈ গ’লে নতুন কিয়া চেল্ট’ছত শ্লীম এল আকৃতিৰ এল ই ডি টেইল লেম্প, পুনৰ ডিজাইন কৰা বাম্পাৰ আৰু ইন্টিগ্ৰেটেড ছাদৰ স্পয়লাৰ আছে ।
2026 Kia Seltos আভ্যন্তৰীণ ডিজাইন
ইয়াৰ ভিতৰৰ অংশৰ ক্ষেত্ৰত গাড়ীখনৰ কেবিনে চাইৰ’ছৰ দৰে নতুন কিয়া মডেলৰ পৰা প্ৰেৰণা লাভ কৰিছে । ডেচব'ৰ্ডত পাতল এয়াৰ ভেণ্ট আৰু চেণ্টাৰ ষ্টেকত কম ভৌতিক বুটামৰ সৈতে স্তৰযুক্ত ডিজাইন আছে । উচ্চ ভিন্নতাত ডাঙৰ পেনোৰামিক বক্ৰ ডিছপ্লেৰ বৈশিষ্ট্য আছে ।
এই ডিছপ্লেত ইনফ’টেইনমেণ্ট চিষ্টেম আৰু ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰৰ বাবে দুটা 12.3 ইঞ্চিৰ স্ক্ৰীণ আছে । জলবায়ু নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ইয়াৰ মাজত 5 ইঞ্চিৰ সৰু টাচস্ক্ৰীণ আছে, আনহাতে উষ্ণতা আৰু ফেনৰ গতিৰ বাবে ভৌতিক বুটাম চেণ্টাৰ কনছ’লত ৰখা হয় ।
2026 Kia Seltos ৰ আকাৰ আৰু প্লেটফৰ্ম
খবৰ অনুসৰি, দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ Kia Seltos কোম্পানীটোৰ কে 3 প্লেটফৰ্মত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ আকাৰ সকলো মাত্ৰাতে বৃদ্ধি পাইছে । এতিয়া ইয়াৰ হুইলবেছ 2690 মিলিমিটাৰ, যিটো পূৰ্বতকৈ 80 মিলিমিটাৰ দীঘল । সামগ্ৰিক দৈৰ্ঘ প্ৰায় 95 মিলিমিটাৰ বৃদ্ধি পাই 4460 মিলিমিটাৰ, প্ৰস্থ 30 মিলিমিটাৰ বৃদ্ধি পাই 1830 মিলিমিটাৰ, আৰু উচ্চতা অলপ হ্ৰাস কৰি 1635 মিলিমিটাৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
2026 চনৰ 2026 Kia Seltos ৰ বৈশিষ্ট্য
বৈশিষ্ট্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে শীৰ্ষ ট্ৰিমসমূহৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে মেম’ৰিৰ সৈতে 10-ৱে ইলেক্ট্ৰিকলি এডজাষ্টেবল ড্ৰাইভাৰ চিট, হেড-আপ ডিছপ্লে, 64 ৰঙৰ এম্বিয়েণ্ট লাইটিং আৰু ড্ৰাইভাৰ চিট ৰিলাক্সেচন মোড ।
আনকি বেচ ভেৰিয়েণ্টটোৱেও এতিয়া বেতাঁৰ এণ্ড্ৰইড অটো আৰু এপল কাৰপ্লেৰ সৈতে 10.25 ইঞ্চিৰ টাচস্ক্ৰীণ, ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ, ক্ৰুজ কণ্ট্ৰ’ল, কিলেছ এণ্ট্ৰি আৰু এল ই ডি লাইটিং লাভ কৰিছে । এইচ টি কে ট্ৰিমৰ পৰা ক্ৰেতাই ভেণ্টিলেটেড চিট, এটা চালিত ড্ৰাইভাৰ চিট, কিলেছ গ’, এটা পেনোৰামিক ছানৰুফ আৰু ফ্ৰন্ট পাৰ্কিং চেন্সৰ লাভ কৰে । উল্লেখযোগ্য যে, স্তৰ 2 ADAS আৰু GTX ট্ৰিমসমূহত সীমাবদ্ধ নহয়; HTX এ উন্নত ড্ৰাইভাৰ সহায় বৈশিষ্ট্যসমূহো পায় ।
2026 Kia Seltos ইঞ্জিন আৰু গিয়াৰবক্স
ইঞ্জিনৰ বিকল্প অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । কিয়া চেল্টছত 1.5 লিটাৰৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন চলি আছে যিয়ে 112 বিএইচপি আৰু 144 এনএম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । 1.5 লিটাৰৰ টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিনে 157 বিএইচপি আৰু 253 NM টৰ্কও প্ৰদান কৰে ।
এই পেট্ৰ’ল ইঞ্জিনৰ লগতে কোম্পানীটোৱে 1.5 লিটাৰৰ ডিজেল ইঞ্জিনও আগবঢ়াইছে যিয়ে 114 বিএইচপি আৰু 250 এনএম টৰ্ক উৎপাদন কৰে । গিয়াৰবক্সৰ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰলৰ বাবে 6 স্পীড মেনুৱেল বা আইভিটি, টাৰ্বো-পেট্ৰলৰ বাবে 6 স্পীড আইএমটি বা 7 স্পীড ডিচিটি আৰু ডিজেলৰ বাবে 6 স্পীড মেনুৱেল বা অটোমেটিক ।
লগতে পঢ়ক