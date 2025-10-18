9.99 লাখ টকাত মুকলি হ’ল 2026 বৰ্ষৰ kawasaki z900; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
Kawasaki য়ে ভাৰতত 2026 চনৰ Z900 9.99 লাখ টকাত নতুন ৰং আৰু পৰিচিত টেক ফিচাৰৰ সৈতে মুকলি কৰিছে । জানক বিতংকৈ ---
হায়দৰাবাদ: Kawasaki য়ে ভাৰতত 2026 চনৰ বাবে নিজৰ Z900 পুনৰ মুকলি কৰিছে, য’ত সতেজ উপস্থিতি আৰু ইয়াৰ মূল শক্তিসমূহৰ ওপৰত নৱীকৰণত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । Z900 ৰ ষ্ট্ৰীট-নেকেড আবেদন অব্যাহত আছে, কিন্তু শেহতীয়া পুনৰাবৃত্তিই টিউনিং, নান্দনিকতা আৰু পজিচনিঙৰ ক্ষেত্ৰত সূক্ষ্ম আপডেট আনে ।
অধিক আকৰ্ষণীয় দিশটো হ’ল ৰং। নতুন মডেলে আইকনিক কেণ্ডি গ্ৰীণ শ্বেডক পুনৰুত্থান কৰে, যিটো ৰং পূৰ্বৰ বছৰত অনুপস্থিত আছিল আৰু ইয়াক ক'লা-সোণৰ স্কীম মুকলি কৰিছে যিয়ে ফ্ৰেম আৰু ষ্টাইলিং ইংগিতসমূহৰ সৈতে কনট্ৰাষ্ট আনে । সতেজ লিভাৰীৰ ওপৰত এই গুৰুত্ব দিয়াটোৱেই হৈছে কাৱাছাকিৰ মডেলটোক ইয়াৰ মৌলিক স্থাপত্যৰ পৰিৱৰ্তন নকৰাকৈ দৃশ্যগতভাৱে বৰ্তমানৰ কৰি ৰখাৰ ধৰণ ।
2026 বৰ্ষৰ kawasaki z900 ৰ ইঞ্জিন
ইয়াৰ মূলতে আছে চিনাকি 948 CC ইনলাইন-ফোৰ ইঞ্জিন, যিটো এতিয়া 124 PS আৰু 97.4 এনএম ৰেটিং কৰা হৈছে, ছয় স্পীড গিয়াৰবক্স আৰু বাই-ডাইৰেকচনেল কুইক শ্বিফ্টাৰৰ সৈতে সংযুক্ত । এই আউটপুট আৰু হাৰ্ডৱেৰসমূহ পূৰ্বৰ মডেলৰ পৰা কঢ়িয়াই নিয়া হয়, যিয়ে কাৱাছাকিৰ পুনৰ উদ্ভাৱনৰ পৰিৱৰ্তে পৰিশোধনৰ সিদ্ধান্তক শক্তিশালী কৰে ।
2026 চনৰ Z900 য়ে 2025 চনৰ ৰিফ্ৰেছত প্ৰৱৰ্তিত ইলেক্ট্ৰনিকছ পেকেজ ধৰি ৰাখিছে: 5 ইঞ্চিৰ TFT ডিছপ্লে, ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল, লিন-চেন্সিটিভ ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰ’ল, আইএমইউ-ভিত্তিক ৰাইডাৰ এডছ, হুইলি কণ্ট্ৰ’ল আৰু চাৰিটা ৰাইডিং মোড । মুঠতে শেহতীয়াকৈ উন্নীতকৰণ কৰা ডিজিটেল আৰু সুৰক্ষা ব্যৱস্থাসমূহ আবেদনৰ এটা মূল অংশ হৈয়েই আছে ।
2026 বৰ্ষৰ kawasaki z900 ৰ মূল্য
যদিও যান্ত্ৰিক আৰু বৈশিষ্ট্য উন্নীতকৰণ সামান্য, কাৱাছাকিয়ে মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰতো এক হিচাপ-নিকাচ পদক্ষেপ লৈছে । শেহতীয়াকৈ কৰ পৰিৱৰ্তনে Z900 10 লাখ টকাৰ ওপৰলৈ ঠেলি দিয়াৰ পিছত, 2026 সংস্কৰণ 9.99 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) ত পুনৰ মুকলি কৰা হৈছে । ইয়ে মিডলৱেট নেকেট বাইকৰ মাজত ইয়াৰ প্ৰতিযোগিতাতা অধিক দৃঢ় কৰিব ।
মূলতঃ 2026 চনৰ Z900 এ নিজকে এক সুষম বিৱৰ্তন হিচাপে উপস্থাপন কৰে—ইয়াৰ পূৰ্বৰ আক্ৰমণাত্মক চৰিত্ৰ আৰু কাৰিকৰী গভীৰতা বজাই ৰাখি, একে সময়তে নান্দনিকতা আৰু খৰচৰ টুইক কৰি ভিৰ কৰা খণ্ডত ইয়াৰ আবেদন শক্তিশালী কৰে । বল্ড ৰঙৰ বিকল্প, পৰিশোধিত ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু এটা মূল্য পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাটো দৈনন্দিন ব্যৱহাৰযোগ্যতাৰ সৈতে পৰিৱেশনক মূল্য দিয়া অনুৰাগীসকলৰ মাজত আগ্ৰহ পুনৰ জগাই তুলিবলৈ যথেষ্ট হ'ব পাৰে ।
