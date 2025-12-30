ভাৰতত মুকলি হ’ল 2026 Kawasaki Z650RS; নতুন মূল্য কিমান ?
Kawasaki India ই ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে 2026 চনৰ Kawasaki Z650RS ৰ আপডেটেড মটৰ চাইকেল ।
হায়দৰাবাদ: প্ৰিমিয়াম মটৰ চাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানী কাৱাছাকি ইণ্ডিয়াই ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে তেওঁলোকৰ আপডেট কৰা 2026 Kawasaki Z650RS মটৰ চাইকেল । কোম্পানীটোৱে এই মটৰ চাইকেলখন 7.83 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) মূল্যত মুকলি কৰিছে ।
মন কৰিবলগীয়া যে কোম্পানীয়ে এই মটৰ চাইকেলখনত বিশেষ পৰিৱৰ্তন কৰা নাই আৰু যান্ত্ৰিকভাৱে বাইকখন একেই আছে যদিও ইয়াৰ ইঞ্জিন এতিয়া E20-compliant আৰু অলপ কম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । তদুপৰি নতুন Kawasaki Z650 ৰ এই নিও-ৰেট্ৰ’ মডেলত নতুন ৰঙৰ বিকল্পও আছে ।
2026 Kawasaki Z650RS ৰ নতুনত্ব
আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে, কাৱাছাকিয়ে শেহতীয়াকৈ ইয়াৰ সমগ্ৰ 650 লাইনআপ আপডেট কৰি ইয়াক E20-কম্পেটিবল কৰি তুলিছে । এই তালিকাত আছে Kawasaki Ninja 650 আৰু Versys 650 যিবোৰ ইতিমধ্যে আপডেট কৰা হৈছে ৷ এতিয়া Kawasaki Z650RS হৈছে কোম্পানীটোৰ শেহতীয়া মডেল যিয়ে আপডেট লাভ কৰিছে ।
ইয়াৰ উপৰিও 2026 চনৰ বাইকখনত নতুন ৰঙৰ বিকল্পও আছে । পূৰ্বৰ মডেলত ক’লা আৰু সোণৰ বৈশিষ্ট্য আছিল যদিও এই নতুন মডেলত মেটালিক নীলা আৰু সোণৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । অৱশ্যে ইয়াৰ গ্ৰাফিক্স অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে আৰু এতিয়াও ইয়াত একেবোৰ চিকচিকিয়া গ’ল্ডেন চকা আছে ।
2026 Kawasaki Z650RS ইঞ্জিন
আপডেট কৰা Kawasaki Z650RS যান্ত্ৰিকভাৱে অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে আৰু ইয়াত একেটা 649CC, পেৰেলেল-টুইন লিকুইড-কুল্ড ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যিয়ে 68 SP আৰু 62.1 NM টৰ্ক উৎপন্ন কৰে, 6 স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে ।
কিন্তু ইয়াৰ শীৰ্ষ টৰ্ক পূৰ্বৰ মডেলৰ তুলনাত 1.9 এন এম হ্ৰাস পাইছে, ভাৰতত 20 শতাংশ ইথানল মিশ্ৰণৰ বাবে ইঞ্জিনৰ আয়ুস বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । নতুন Z650RS ৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 7.83 লাখ, যিটো পূৰ্বৰ মডেলৰ মূল্যতকৈ 14,000 বৃদ্ধি ৷ পূৰ্বতে ইয়াৰ মূল্য আছিল 7.69 লাখ টকা ।
