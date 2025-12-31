পূৰ্বতকৈ অধিক মূল্যত মুকলি হ’ল 2026 বৰ্ষৰ Kawasaki Vulcan S
kawasaki India ই 2026 চনৰ আপডেটেড Kawasaki Vulcan S মুকলি কৰিছে । মূল্য, ৰঙৰ বিকল্পৰ বিষয়ে জানো আহক ---
Published : December 31, 2025 at 12:03 PM IST
হায়দৰাবাদ: প্ৰিমিয়াম দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী কাৱাছাকি ইণ্ডিয়াই ই-20 মানদণ্ড অনুসৰি 650 CC লাইনআপ আপডেট কৰিছে । Kawasaki Ninja 650, Versys 650 আৰু Kawasaki Z650RS ৰ আপডেট সংস্কৰণ মুকলি কৰাৰ পিছত এতিয়া 2026 চনৰ কাৱাছাকি Vulcan S এই তালিকাত সংযুক্ত হৈছে । কোম্পানীটোৱে 2026 চনৰ কাৱাছাকি Vulcan S 8.13 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) মূল্যত মুকলি কৰিছে, যাৰ ফলত ইয়াৰ মূল্য পূৰ্বৰ মডেলতকৈ 54,000 টকা অধিক ।
2026 Kawasaki Vulcan S ইঞ্জিন
শেহতীয়াকৈ আপডেট কৰা 2026 চনৰ কাৱাছাকি Z650RS ৰ দৰেই 2026 চনৰ 2026 Kawasaki Vulcan S ত E-20 -কম্প্লাইয়েণ্ট ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যদিও ইয়াৰ ফলত ইঞ্জিনৰ কাৰ্যক্ষমতা সামান্য হ্ৰাস পায় । ইয়াত 649cc, লিকুইড-কুল্ড, পেৰেলেল-টুইন ইঞ্জিন আছে যিয়ে 60.1bhp আৰু 61Nm টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । পূৰ্বৰ মডেলৰ তুলনাত ইঞ্জিনৰ পাৰফৰমেন্স 1.4nm হ্ৰাস পাইছে ।
2026 Kawasaki Vulcan S ৰঙৰ বিকল্প
কোম্পানীটোৱে MY24 মডেলটো পাৰ্ল মেট ছেজ গ্ৰীণ ৰঙৰ আঁচনিত বিক্ৰী কৰিছিল যদিও 2026 চনৰ নতুন মডেলত নতুন মেটালিক ফ্লেট স্পাৰ্ক ব্লেক ৰঙৰ বিকল্প আছে । নতুন ৰঙৰ বিকল্পত কোমল ছাঁ আৰু আগতে উপলব্ধ উজ্জ্বল সেউজীয়া ৰং নাই ।
E-20 ৰ নিয়ম পূৰণ কৰিবলৈ কাৱাছাকিয়ে নিজৰ লাইনআপ আপডেট কৰি ভাল কাম কৰিছে । অৱশ্যে ইমান মূল্যবৃদ্ধি অধিক হৈছে, কিয়নো 650CC লাইনআপৰ আন বাইকসমূহেও একেধৰণৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱা নাই ।
পূৰ্বে উল্লেখ কৰা পৰিৱৰ্তনৰ বাহিৰে 2026 চনৰ আপডেটত মটৰ চাইকেলখনৰ মৌলিক গঠনত কোনো পৰিৱৰ্তন কৰা হোৱা নাই । 2026 চনৰ Kawasaki Vulcan S ত একেটা টেলিস্কোপিক ফৰ্ক আৰু মনোশ্বক ছাচপেনচনৰ বৈশিষ্ট্য অব্যাহত আছে । ব্ৰেকিং ছেটআপত সন্মুখত 300 মিমি ডিস্ক ব্ৰেক আৰু পিছফালে 220 মিমি ডিস্ক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
