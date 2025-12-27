14.42 লাখ টকাত ভাৰতত মুকলি হ’ল 2026 Kawasaki Ninja 1100SX; নতুনত্ব কি ?
Kawasaki India ই ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে কোম্পানীটোৰ শেহতীয়া বাইক 2026 Kawasaki Ninja 1100SX । ইয়াৰ মূল্য 14.42 লাখ ।
হায়দৰাবাদ: মটৰ চাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানী Kawasaki India ই 2026 বৰ্ষৰ মডেলৰ বাবে নিজৰ সমগ্ৰ প্ৰডাক্ট পৰ্টফলিঅ’ আপডেট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে কোম্পানীটোৱে নিজৰ শেহতীয়া বাইক Kawasaki Ninja 1100SX ৰ আপডেট সংস্কৰণ মুকলি কৰিছে ।
এই বৃহৎ নিঞ্জাখন আগৰ দৰেই আছে আৰু ইয়াৰ মূল্য 14.42 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম)। ইয়াৰ একমাত্ৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে বাইকখনৰ চিগনেচাৰ ব্লেক আৰু গ্ৰীণ ৰঙৰ ঠাইত নতুন ৰঙৰ বিকল্প - ব্লেক এণ্ড গোল্ড দিয়া হৈছে ।
2026 Kawasaki Ninja 1100SX ইঞ্জিন
2026 Kawasaki Ninja 1100SX ত একে 1099CC, চাৰি চিলিণ্ডাৰ, লিকুইড কুল ইঞ্জিন আছে, যিয়ে পূৰ্বৰ দৰেই 136 SP শক্তি আৰু 113 NM পিক টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । বেছিভাগ ইনলাইন ফোৰ ইঞ্জিনৰ দৰে নহয়, এই ইঞ্জিনে বাইকৰ চৰিত্ৰৰ সৈতে খাপ খোৱা শিখৰযুক্ত শীৰ্ষ-এণ্ড ৰাছৰ পৰিৱৰ্তে বাস্তৱ জগতৰ মিড-ৰেঞ্জ গ্ৰুণ্ট প্ৰদান কৰাত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
এই ইঞ্জিনটোও শেহতীয়া চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি সম্পূৰ্ণৰূপে E20-compliant । ইঞ্জিনটো এলুমিনিয়ামৰ ফ্ৰেমত ফিট কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ দুয়ো মূৰত সম্পূৰ্ণ এডজাষ্টেবল শ্ব’ৱা ছাচপেনচন আছে । ব্ৰেকিঙৰ বাবে মটৰ চাইকেলখনত টকিগো ব্ৰেক আছে, যিটো কাৱাছাকিৰ নিজা আৰু ইয়াত ডুৱেল চেনেল এবিএছ আছে ।
2026 Kawasaki Ninja 1100SX বৈশিষ্ট্য
ইয়াৰ ৰাইডাৰ এডছৰ চুইটৰ অংশ হিচাপে, বাইকখনত চাৰিটা ৰাইডিং মোড আছে – ৰেইন, ৰোড, স্প’ৰ্ট আৰু ৰাইডাৰ – যিয়ে ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰ’ল ইন্টাৰভেনচন, থ্ৰ’টল সংবেদনশীলতা আৰু আপুনি সলনি কৰাৰ লগে লগে শক্তি ডেলিভাৰীক প্ৰভাৱিত কৰে । ৰাইডাৰ মোড সম্পূৰ্ণৰূপে কাষ্টমাইজেবল আৰু নিঞ্জা এই মোডত থাকিলে 4.3 ইঞ্চিৰ TFT ৰ বিন্যাস অলপ বেলেগ ।
তদুপৰি, এটা দ্বিদিশীয় কুইকশ্বিফ্টাৰে ৰাইডিং সহায়কৰ চুইটটো সম্পূৰ্ণ কৰে, ছয় অক্ষৰ আইএমইউ (ইনাৰ্চিয়েল মেজাৰমেণ্ট ইউনিট)ৰ সহায়ত । এই সকলোবোৰ 2025 চনৰ মডেলৰ দৰেই ।
Kawasaki Ninja 1100SX ভাৰতীয় পথত সঁচাকৈয়ে ব্যৱহাৰযোগ্য আৰু আৰামদায়ক লিটাৰ ক্লাছৰ মেচিন ।
