ন ন বৈশিষ্ট্যৰে সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল 2026 Isuzu D-Max V-Cross; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
Isuzu য়ে 2026 মডেল বৰ্ষৰ বাবে Isuzu D-Max V-Cross লাইফষ্টাইল পিকআপ আপডেট কৰিছে । দাম আৰম্ভ 25.50 লাখ টকাৰ পৰা । বিতংকৈ জানো আহক ---
Published : February 23, 2026 at 1:29 PM IST
হায়দৰাবাদ: গাড়ী নিৰ্মাতা Isuzu ৱে 2026 মডেল বৰ্ষৰ বাবে কিছু নতুন আপডেটৰ সৈতে বৰ্তমানৰ Isuzu D-Max V-Cross পিকআপ মুকলি কৰিছে । কোম্পানীয়ে এই পিকআপখনত সৰু সৰু প্ৰসাধনিক পৰিৱৰ্তন কৰি কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজন কৰিছে । ইয়াৰ লাইনআপৰ পৰাও 4x2 ড্ৰাইভট্ৰেইন বিকল্প আঁতৰোৱা হৈছে ।
এই আপডেটৰ সৈতে নতুন D-Max V-Cross এতিয়া কেৱল মেনুৱেল আৰু অটোমেটিক গিয়াৰবক্স বিকল্পৰ সৈতে 4x4 ড্ৰাইভট্ৰেইনত বিক্ৰী কৰা হ’ব । মূল্য নিৰ্ধাৰণ: নতুন আপডেটৰ সৈতে V Cross ৰ মূল্য 25.50 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম)ৰ পৰা 30.28 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম)লৈ ।
2026 Isuzu D-Max V-Cross ৰ বাবে কচমেটিক আপডেট
ডিজাইনৰ পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত নতুন V-Cross ত সংশোধিত গ্ৰীল আৰু বাম্পাৰৰ সৈতে নতুন ফ্ৰন্ট ফেচিয়াৰ বৈশিষ্ট্য আছে । গ্ৰীলত এতিয়া নতুন চুংকি ক’লা তলৰ ওঁঠটো আছে, আনহাতে বাম্পাৰৰ তলৰ অংশত এতিয়া কম ক্লেডিং থাকিব ।
ইয়াৰ উপৰিও ভুৱা স্কিড প্লেটৰ উপাদানটো আঁতৰাই পেলোৱা হৈছে । চাইড প্ৰফাইলত নতুন 18 ইঞ্চিৰ এলয় হুইল পুনৰ ডিজাইন কৰা হৈছে, আনহাতে ক’লা হুইল আৰ্চ আৰু চাইড বডি ক্লেডিং আঁতৰোৱা হৈছে ।
2026 Isuzu D-Max V-Cross ৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ
শীৰ্ষ ভেৰিয়েন্টসমূহত পুৰণি ফ্লাছ-ফিটিং ইউনিটৰ ঠাইত নতুন ফ্লটিং চেণ্টাৰ টাচস্ক্ৰীণ আছে আৰু ডেচব'ৰ্ড আৰু দুৱাৰত কনট্ৰাষ্টেণ্ট ট্ৰিম ইনছাৰ্ট দেখা যায় । টাচস্ক্ৰীণৰ আকাৰ 9.0 ইঞ্চিৰ পৰা 10.3 ইঞ্চিলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু ইউনিটটোৱে বেতাঁৰ এণ্ড্ৰইড অটো আৰু এপল কাৰপ্লেও সমৰ্থিত ।
ইয়াৰ উপৰিও নতুন D-Max V-Cross পিকআপত নতুন 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা ছিষ্টেমও আছে, য’ত গ্ৰীল, উইং মিৰ’ৰ আৰু টেইলগেটত কেমেৰা সংযুক্ত কৰা হৈছে । পিকআপখনত টায়াৰৰ চাপ নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থাও আছে । ইয়াৰ শীৰ্ষ জেড প্ৰেষ্টিজ এ টি ট্ৰিমসমূহত ছাদত মাউণ্ট কৰা স্পীকাৰৰ সৈতে 8 স্পীকাৰৰ ছাউণ্ড ছিষ্টেম আছে ।
যান্ত্ৰিকভাৱে 2026 চনৰ ভি-ক্ৰছে দুটা উল্লেখযোগ্য আপডেট লাভ কৰিছে । প্ৰথমতে, দেখা গৈছে যে কোম্পানীয়ে বেচ 4x2 ট্ৰিম বিকল্প আঁতৰাই পেলাইছে আৰু ক্ৰেতাসকলে এতিয়া কেৱল ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে শ্বিফ্ট-অন-দ্য-ফ্লাই 4WD ৰ সৈতে এই লাইফষ্টাইল পিকআপটো বাছি ল’ব পাৰিব । দ্বিতীয়তে, সকলো ভেৰিয়েণ্টতে এতিয়া অটো-লক কৰা ডিফাৰেন্সিয়েল আছে, যাৰ ফলত অফ-ৰোড ড্ৰাইভিঙৰ সময়ত পিকআপখন অধিক সক্ষম হৈ পৰিছে ।
2026 Isuzu D-Max V-Cross ৰ ইঞ্জিন
ইয়াৰ ইঞ্জিনৰ সন্দৰ্ভত কোনো পৰিৱৰ্তন কৰা হোৱা নাই আৰু ইয়াত একেটা 1.9 লিটাৰৰ ডিজেল ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । এই ইঞ্জিনে এতিয়াও 161 বিএইচপি আৰু 360 এনএম পিক টৰ্ক উৎপাদন কৰে । 6 স্পীড মেনুৱেল বা 6 স্পীড অটোমেটিক গিয়াৰবক্সৰ জৰিয়তে চকালৈ শক্তি প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
