মুকলি হ’ল 2026 বৰ্ষৰ Hyundai Verna; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
2026 Hyundai Verna ছটা মনো-টোন শ্বেডত উপলব্ধ: টাইটানিয়াম ব্লেক, এটলাছ হোৱাইট, টাইটান গ্ৰে, ষ্টাৰী নাইট, টাইটান গ্ৰে মেট আৰু ক্লাছি ব্লু ।
Published : March 10, 2026 at 11:37 AM IST
হায়দৰাবাদ: Hyundai য়ে ভাৰতত মুকলি কৰিছে জনপ্ৰিয় ছেডান ভাৰ্নাৰ 2026 চনৰ ইটাৰেচন । ইয়াত কেইবাটাও বাহ্যিক, অভ্যন্তৰীণ, সুবিধা আৰু সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্য আপডেট আছে । আপডেট কৰা ছেডানৰ বাহিৰৰ অংশত ডুৱেল এল ই ডি প্ৰজেক্টৰ হেডলেম্প, 16 ইঞ্চি ডাইমণ্ড কাট এলয় হুইল, এটা বল্ড ৰিয়াৰ বাম্পাৰ ডিজাইন আৰু বহুতো আছে । বাহনখনৰ ভিতৰৰ অংশত ডুৱেল 20.49 ইঞ্চিৰ ইন্টিগ্ৰেটেড ডিছপ্লে, ডি-কাট ষ্টিয়াৰিং হুইল আৰু বহুতো বৈশিষ্ট্য আছে । সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্যৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত 8 স্পীকাৰৰ চাউণ্ড ছিষ্টেম আৰু 8 ৱে ইলেক্ট্ৰিক ড্ৰাইভাৰ চিট আছে । সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে 7 টা এয়াৰবেগ, চাৰউণ্ড ভিউ মনিটৰ (এছভিএম), এটা ডেচকেম আৰু অধিক ।
2026 Hyundai Verna ত সাতটা ৰঙৰ বিকল্প আছে, ইয়াৰে এটা হৈছে ডুৱেল টোন শ্বেড । ইয়াত মেনুৱেল, আইভিটি আৰু ডিচিটি গিয়াৰবক্স বিকল্পৰ সৈতে 1.5 লিটাৰ পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন আছে ।
2026 Hyundai Verna: মূল্য, উপলব্ধতা, প্ৰতিদ্বন্দ্বী
2026 চনৰ হুণ্ডাই ভাৰ্না ছটা ভেৰিয়েন্টত উপলব্ধ, য’ত আছে HX2, HX4, HX6, HX6+, HX8 আৰু HX10। মেনুৱেল ট্ৰেন্সমিছনৰ সৈতে বেছ ট্ৰিম HX2ৰ মূল্য 10.98 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম) আৰু ডিচিটি গিয়াৰবক্সৰ সৈতে টপ-স্পেক HX10ৰ বাবে 18.40 টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)লৈ বৃদ্ধি পায় । টাইটানিয়াম ব্লেক, এটলাছ হোৱাইট, টাইটান গ্ৰে, ষ্টাৰী নাইট, টাইটান গ্ৰে মেট, আৰু ক্লাছি ব্লুকে ধৰি ছটা মনো-টোন ৰঙত পোৱা যায় । ব্লেক ছাদৰ ডুৱেল টোন ৰঙৰ সৈতে এটলাছ হোৱাইট ৰঙত উপলব্ধ এই বাহনখন ।
2026 Hyundai Verna বুকিং হুণ্ডাইৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট (hyundai.co.in)ৰ জৰিয়তে 25 হাজাৰ টকাৰ টোকেন পৰিমাণ দি কৰিব পাৰিব । গ্ৰাহকে নিজৰ সমীপৰ হুণ্ডাই ডিলাৰশ্বিপলৈও গৈ বাহনৰ বুকিঙৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে ।
ভাৰতত 2026 Hyundai Verna ই হোণ্ডা চিটি, ফক্সৱেগেন ভাৰ্টাছ, স্কোডা স্লাভিয়াকে ধৰি অন্যান্য প্ৰিমিয়াম ছেডানৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হয় ।
2026 Hyundai Verna: নতুনত্ব কি ?
2026 Hyundai Verna বাহিৰৰ অংশত নতুন আপডেট যেনে ডুৱেল এল ই ডি প্ৰজেক্টৰ হেডলেম্প, ক’লা ক্ৰ’ম ৰেডিয়েটৰ গ্ৰীল, 16 ইঞ্চি ডাইমণ্ড কাট এলয় হুইল আৰু বল্ড ৰিয়াৰ বাম্পাৰ ডিজাইন।
ইয়াত ডুৱেল 20.49 ইঞ্চিৰ ইন্টিগ্ৰেটেড ডিছপ্লে আছে, য’ত আছে 10.25 ইঞ্চি ইনফ’টেইনমেণ্ট ডিছপ্লে আৰু 10.25 ইঞ্চিৰ ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ । হুণ্ডাইৰ দাবী যে এই ডুৱেল ইন্টিগ্ৰেটেড ডিছপ্লেই এই ছেগমেণ্টৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ । আপডেট কৰা চেডানখনত নতুন ডি-কাট ষ্টিয়াৰিংও আছে — আপডেট কৰা হুণ্ডাই ভেন্যুত দেখা গৈছে ।
সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত 2026 চনৰ ভাৰ্নাত নতুন ৰেইন-চেন্সিং ৱাইপাৰ সংযোজন কৰা হৈছে যিয়ে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বৰষুণ ধৰা পেলায় আৰু চেডানৰ উইণ্ডশ্বিল্ড মচি পেলায়, যাৰ ফলত অনুকূল দৃশ্যমানতা নিশ্চিত হয় । ইয়াৰ উপৰিও 7 টা এয়াৰবেগ আৰু ডেচকেম আছে, যিবোৰ এই ছেগমেণ্টত প্ৰথম বুলি দাবী কৰা হৈছে ।
2026 Hyundai Verna: স্পেচিফিকেশন
2026 চনৰ হুণ্ডাই ভাৰ্নাত পূৰ্বৰ হুণ্ডাই ভাৰ্নাত একে 1.5 লিটাৰ পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন ৰখা হৈছে । 1.5 লিটাৰৰ এমপিআই নেচাৰেললি এস্পিৰেটেড (এনএ) পেট্ৰ’ল ইঞ্জিনে 6300 RPM ত 113.18 BHP আৰু 4500 RPM ত 143.8 এনএম শীৰ্ষ টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । ইয়াক 6 স্পীড মেনুৱেল আৰু 6 স্পীড আইভিটি গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে ।
1.5 লিটাৰৰ টাৰ্বো জিডিআই (টাৰ্বো পেট্ৰ’ল) ইঞ্জিনে 5500 RPM ত 157.57 বিএইচপি আৰু 1500-3500 RPM ত 253 এনএম শীৰ্ষ টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । ইঞ্জিনটোত 6 স্পীড মেনুৱেল, 6 স্পীড আইভিটি আৰু 7 স্পীড ডিচিটি গিয়াৰবক্স বিকল্পৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে ।
