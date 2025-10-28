ETV Bharat / technology

মুকলি হ’ল 2025 বৰ্ষৰ Ducati Multistrada V2 ছিৰিজ; আৰম্ভণি মূল্য 18.88 লাখ টকা

ডুকাটিয়ে ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰিছে 2025 চনৰ নতুন Ducati Multistrada V2 ছিৰিজ, যাৰ মূল্য 18.88 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 28, 2025 at 5:15 PM IST

4 Min Read
হায়দৰাবাদ: প্ৰিমিয়াম মটৰ চাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানী ডুকাটিয়ে ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে 2025 চনৰ নতুন Ducati Multistrada V2 ছিৰিজ । এই মটৰ চাইকেলখন টুইন চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিনৰ বহুমুখীতাৰ শলাগ লোৱা ৰাইডাৰসকলৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে । ই বিভিন্ন পৰিস্থিতিত মসৃণ আৰু ৰোমাঞ্চকৰ যাত্ৰা প্ৰদান কৰে । কোম্পানীটোৱে এই মটৰ চাইকেলখন 18.88 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) মূল্যত মুকলি কৰিছে ।

নতুন 2025 Ducati Multistrada V2 ৰ ডিজাইন

পূৰ্বতকৈ অধিক আধুনিক আৰু লঘু কৰি তোলা হৈছে । পূৰ্বৰ মডেলৰ তুলনাত ইয়াৰ ওজন 18 কিলোগ্ৰাম হ্ৰাস পাইছে, যাৰ ফলত ইয়াৰ কাৰ্ব ওজন 199 কিলোগ্ৰাম (ইন্ধন অবিহনে)। S ভেৰিয়েন্টৰ কাৰ্ব ওজন 202 কিলোগ্ৰাম (ইন্ধন অবিহনে) ।

মটৰ চাইকেলখনত 19 লিটাৰৰ ইন্ধনৰ টেংক আছে, যিটো পূৰ্বৰ মডেলতকৈ 1 লিটাৰ কম, যাৰ ফলত ওজন সামান্য হ্ৰাস পায় । 2025 চনৰ 2025 Ducati Multistrada V2 ত নতুন হেডলাইট আৰু ডি আৰ এলৰ ৰূপত কিছুমান নতুন ষ্টাইলিং উপাদানো আছে, যিবোৰ শেহতীয়া প্ৰজন্মৰ ডুকাটি পানিগেল আৰু মাল্টিষ্ট্ৰাডা V4 ৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত আৰু এটা আক্ৰমণাত্মক ফ্ৰন্ট এণ্ড ।

নতুন 2025 Ducati Multistrada V2 ৰ মূল্য

ভেৰিয়েণ্ট মূল্য
2025 Ducati Multistrada V2 Ducati ৰঙা 18,88,000 লাখ টকা
2025 Ducati Multistrada V2 S Ducati ৰঙা 20,99,800 লাখ টকা
2025 Ducati Multistrada V2 S ষ্ট’ম গ্ৰীণ 21,29,700 লাখ টকা

নতুন 2025 Ducati Multistrada V2 ৰ ইঞ্জিন

তদুপৰি নতুন চাইলেন্সাৰৰ আকৃতিও আগৰ তুলনাত তীক্ষ্ণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ইঞ্জিনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত 890CC ভি-টুইন ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিয়ে 10,750 RPM ত 113 বিএইচপি শক্তি আৰু 8250 আৰপিএমত 92 এনএম টৰ্ক উৎপাদন কৰে । এইটো 2.5 বিএইচপি বৃদ্ধি, আনহাতে টৰ্ক আউটপুট 3.9 এনএম হ্ৰাস পাইছে ।

মাল্টিষ্ট্ৰাডাৰ দুয়োটা ভেৰিয়েন্ট – V2 আৰু V2 S – শ্লীপাৰ ক্লাচ আৰু বাই-ডাইৰেকচনেল কুইকশ্বিফ্টাৰৰ সৈতে 6 স্পীড গিয়াৰবক্স ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । Ducati Multistrada V2 এছত ইলেক্ট্ৰনিকভাৱে নিয়ন্ত্ৰিত ডুকাটি স্কাইহুক ছাচপেনচন (ডিএছএছ)ৰ সৈতে অৰ্ধ সক্ৰিয় ছাচপেনচন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত নূন্যতম প্ৰিলোড ফাংচন আছে, যাৰ ফলত এটা বুটাম টিপিলে পিছফালৰ ছাচপেনচন নূন্যতমলৈ নমাই আনিব পাৰি । তদুপৰি ডুকাটিয়ে ট্ৰেলিছ ফ্ৰেমৰ ঠাইত মনোকক ফ্ৰন্ট ফ্ৰেম স্থাপন কৰিছে ।

নতুন 2025 Ducati Multistrada V2 ৰ বৈশিষ্ট্য

ইলেক্ট্ৰনিকছৰ ক্ষেত্ৰত বাইকখনৰ নতুন 5 ইঞ্চিৰ টিএফটি ৰঙীন স্ক্ৰীণত তিনিটা ভিন্ন ইনফ’ মোডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সম্পূৰ্ণ নতুন ইন্টাৰফেছৰ বৈশিষ্ট্য আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত পাঁচটা ৰাইডিং মোড আছে – স্প’ৰ্ট, ট্যুৰিং, আৰ্বান, এণ্ডুৰো আৰু ৱেট । এই ৰাইডিং মোডসমূহে কৰ্ণাৰিং এবিএছ, ডুকাটি ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰল (ডিটিচি), ডুকাটি হুইলি কণ্ট্ৰল (ডিডব্লিউচি) আৰু ইঞ্জিন ব্ৰেক কণ্ট্ৰল (ইবিচি)ক পূৰ্বনিৰ্ধাৰিত স্তৰত স্থাপন কৰে ।

এইবোৰ ৰাইডাৰে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে । Ducati Multistrada V2 ত ক্ৰুজ কণ্ট্ৰ’ল, ডেচব’ৰ্ডত সংযুক্ত ইউএছবি চকেট আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে ডুকাটি ব্ৰেক লাইট ইভিঅ’ (জৰুৰীকালীন ব্ৰেকিঙৰ সময়ত ফ্লেছ হয়) । ডুকাটিয়ে কয় যে নতুন মাল্টিষ্ট্ৰাডা V2 ষ্টেণ্ডষ্টিল আৰু কম গতি দুয়োটাতে চম্ভালিব পৰা যায় আৰু পুনৰ ডিজাইন কৰা এৰগ’নমিক্স আৰু কম আসনৰ উচ্চতাৰ বাবে ৰাইডাৰসকলে ভৰি দুখন মাটিত অধিক সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখিব পাৰে ।

