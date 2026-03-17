ভাৰতত মুকলি হ’ল 2026 BMW M 1000 R; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
BMW Motorrad India ই ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে ২০২৬ চনৰ নতুন BMW M ১০০০ R । ইয়াৰ আৰম্ভণি মূল্য ৩৩.৫০ লাখ।
Published : March 17, 2026 at 1:31 PM IST
হায়দৰাবাদ: প্ৰিমিয়াম মটৰ চাইকেল নিৰ্মাতা BMW Motorrad India ই ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে নতুন ২০২৬ BMW M ১০০০ R । কোম্পানীটোৱে এই মটৰ চাইকেলখনৰ আৰম্ভণিৰ এক্স শ্ব’ৰুম মূল্য ৩৩.৫০ লাখত মুকলি কৰিছে ।
মন কৰিবলগীয়া যে এই মটৰ চাইকেলখন ভাৰতৰ বজাৰলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মিত ইউনিট (CBU) হিচাপে অনা হৈছে আৰু এতিয়া অনুমোদিত BMW Motorrad ডিলাৰশ্বিপত বুকিং মুকলি কৰা হৈছে । ২০২৬ চনৰ মে’ মাহত ডেলিভাৰী আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
২০২৬ BMW M 1000 R ইঞ্জিন
কোম্পানীটোৰ ৰ’ডষ্টাৰ লাইনআপৰ শীৰ্ষত অৱস্থিত নতুন ২০২৬ BMW M ১০০০ R খন কোম্পানীটোৰ লিটাৰ ক্লাছৰ আৰ আৰ ছুপাৰবাইক প্লেটফৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । বাইকখনক শক্তি প্ৰদান কৰিছে ৯৯৯ CC ইনলাইন চাৰি চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন ।
এই ইঞ্জিনে ১৩,৭৫০ আৰ পি এমত ২০৭ বি এইচ পি আৰু ১১,১০০ RPM ত 113 nm টৰ্ক উৎপাদন কৰে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই বাইকখনে ঘণ্টাত ০-১০০ কিলোমিটাৰ গতিবেগ ৩.২ ছেকেণ্ডত গতি কৰিব পাৰে, আনহাতে ইয়াৰ শীৰ্ষ গতিবেগ ঘণ্টাত ২৮০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত হ’ব পাৰে ।
২০২৬ BMW M 1000 R ডিজাইন
ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত BMW M1000 R ৰ চোকা আৰু কমপেক্ট ৰ’ডষ্টাৰ লুক আছে । সন্মুখত ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে আৰ আৰ মডেলৰ পৰা ধাৰ কৰা ডুৱেল এল ই ডি হেডলাইট, আৰু বডিৱৰ্কত এম উইংলেটসমূহো সংযুক্ত কৰা হৈছে । BMW ৰ মতে, এই উইংগলেটসমূহে এৰ’ডাইনেমিক ডাউনফ’ৰ্চ সৃষ্টি কৰে আৰু ঘণ্টাত ২২০ কিলোমিটাৰ বেগত সন্মুখৰ চকাৰ বোজা ১১ কিলোগ্ৰাম পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।
২০২৬ BMW M 1000 R ৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ
বৈশিষ্ট্যৰ ক্ষেত্ৰত মটৰ চাইকেলখনত এম-স্পেচিফিক ইন্টাৰফেছৰ সৈতে ৬.৫ ইঞ্চিৰ টিএফটি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ আছে । ডিছপ্লেই এম জিপিএছ ডাটালগাৰ আৰু এম জিপিএছ লেপট্ৰিগাৰৰ দৰে আনুষংগিক সামগ্ৰীৰ সৈতে সামঞ্জস্যতা সমৰ্থন কৰে, যিসকল ৰাইডাৰে ট্ৰেকত মটৰ চাইকেল ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে ।
ইলেক্ট্ৰনিকছৰ ক্ষেত্ৰত বাইকখনে ৰেইন, ৰোড, ডাইনামিক, ৰেচ, আৰু ৰেচ প্ৰ’ ১-৩ মোডকে ধৰি একাধিক ৰাইডিং মোড প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত হুইলি কন্ট্ৰ’লৰ সৈতে ডাইনামিক ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰ’ল (ডিটিচি) আছে, যিটো ছয় অক্ষৰ IMU ৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত । আন বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে লঞ্চ কন্ট্ৰল আৰু এটা পিট-লেন লিমিটাৰ, যি দুয়োটা বিশেষভাৱে ট্ৰেক ব্যৱহাৰৰ বাবে ।
মটৰ চাইকেলখন লাইট হোৱাইট/এম মটৰস্প’ৰ্ট আৰু হোৱাইট এলুমিনিয়াম মেটালিক মেট ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ । BMW ৱে এটা বৈকল্পিক এম কম্পিটিচন পেকেজও আগবঢ়াইছে, য’ত কাৰ্বন চকা আৰু কেইবাটাও কাৰ্বন ফাইবাৰ বডি পাৰ্টৰ দৰে অংশৰ লগতে এডজাষ্টেবল ৰাইডাৰ ফুটৰেষ্ট আৰু ট্ৰেক-ফ’কাচড এক্সেচৰিজ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
