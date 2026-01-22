89,910 টকা এক্স শ্ব’ৰুম মূল্যত মুকলি হ’ল 2026 Bajaj Pulsar 125; চাৰিটাকৈ ৰঙত উপলব্ধ
2026 Bajaj Pulsar 125 উপলব্ধ ব্লেক গ্ৰে’, ব্লেক ৰেচিং ৰেড, ব্লেক চিয়ান ব্লু আৰু ৰেচিং ৰেড টেন বেইজ ৰঙত ৷
হায়দৰাবাদ: Bajaj এ ভাৰতত Pulsar 125 ৰ 2026 ৰ পুনৰাবৃত্তি আৰম্ভ কৰিছে । এণ্ট্ৰি লেভেল স্প’ৰ্টছ কমিউটাৰ বাইকখন দুটা ভিন্নতাত উপলব্ধ: একক আসন আৰু বিভক্ত আসন । ইয়াত সতেজ বডি গ্ৰাফিক্স, নতুন ৰং, নতুন এল ই ডি হেডলেম্প আৰু এল ই ডি টাৰ্ণ ইনডিকেটৰ আছে । Pulsar 125 ৰ কাৰ্বন ফাইবাৰ ছিৰিজত নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজন কৰা হৈছে, আনহাতে নিয়ন ছিৰিজে এই আপডেট লাভ নকৰে ।
2026 Bajaj Pulsar 125: মূল্য
2026 Bajaj Pulsar 125 একক আসনৰ ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 89,910 টকা (এক্স শ্ব’ৰুম), আৰু স্প্লিট চিট ট্ৰিমৰ দাম 92,046 টকা (এক্স শ্ব’ৰুম) । মন কৰিবলগীয়া যে 2025 Bajaj Pulsar 125 মডেলতকৈ নতুন ভেৰিয়েন্টসমূহ প্ৰায় 2400 টকা বেছি সুলভ ।
2026 Bajaj Pulsar 125: নতুনত্ব কি ?
2026 Bajaj Pulsar 125 ত নতুন গ্রাফিক ডিজাইন আছে, যিয়ে ইয়াৰ সামগ্ৰিক ৰূপ বৃদ্ধি কৰিছে । ইয়াৰ চাৰিটা নতুন ৰঙত ব্লেক গ্ৰে, ব্লেক ৰেচিং ৰেড, ব্লেক চাইয়ান ব্লু আৰু ৰেচিং ৰেডৰ সৈতে টেন বেইজৰ বৈশিষ্ট্য আছে । 2026 Bajaj Pulsar 125 ত নতুন এল ই ডি হেডলেম্প আৰু এল ই ডি ইনডিকেটৰও আছে ।
2026 Bajaj Pulsar 125: বৈশিষ্ট্য
বৈশিষ্ট্যৰ ক্ষেত্ৰত 2026 Bajaj Pulsar 125 ত এলচিডি ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, য’ত আছে ব্লুটুথ সংযোগ, মোবাইল নোটিফিকেচন আৰু বাজাজ ৰাইড কানেক্ট এপ সংযোগ, যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীক কল গ্ৰহণ বা প্ৰত্যাখ্যান, টাৰ্ণ-বাই-টাৰ্ণ নেভিগেচন ব্যৱহাৰ, এপত সকলো ট্ৰিপ আৰু সোঁৱৰাই দিয়া, মালিকৰ মেনুৱেলত প্ৰৱেশ আৰু ৰাইডিং টিপছ চাবলৈ অনুমতি দিয়ে । বাইকখনত ইউএছবি চাৰ্জিং পৰ্টো আছে ।
2026 Bajaj Pulsar 125: নিৰ্দিষ্টতা
যান্ত্ৰিকভাৱে 2026 Bajaj Pulsar 125 ত 124.38 CC, 4 ষ্ট্ৰ’ক, 2 ভালভ, টুইন স্পাৰ্ক বিএছভিআই-কম্প্লাইয়েণ্ট ডিটিএছ-আই ইঞ্জিন আছে । ইঞ্জিনটোৱে 8500 RPM ত 11.6 বি এইচ পি আৰু 6500 RPM ত 10.8 NM টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । ইয়াৰ সৈতে 5 স্পীড মেনুৱেল গিয়াৰবক্স সংযোগ কৰা হৈছে ।
17 ইঞ্চিৰ টিউবলেছ টায়াৰত চলা এই স্প’ৰ্টছ কমিউটাৰ বাইকখন । ইয়াৰ সন্মুখত টেলিস্কোপিক ছাচপেনচন আৰু পিছফালে টুইন গেছ শ্বক ছাচপেনচন আছে । ব্ৰেকিং ডিউটি আগফালে 240 মিমি ডিস্ক ব্ৰেক আৰু পিছফালে 130 মিমি ড্ৰাম ব্ৰেকৰ দ্বাৰা কৰা হয় ।
মাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত স্প্লিট-চিট ভেৰিয়েণ্টটো 2042মিমি দীঘল, 755mm বহল, আৰু 1060 mm উচ্চতা । ইয়াৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স 165mm আৰু হুইলবেছ 1320 mm । স্প্লিট-চিটৰ কাৰ্ব ওজন 146 কিলোগ্ৰাম । ইফালে, একক আসনৰ ভেৰিয়েন্টটো দীঘলী 2055mm, বহল 755 mm আৰু উচ্চতা 1060 mm । ইয়াৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স 165mm আৰু হুইলবেছ 1320mm । একক আসনৰ ভেৰিয়েন্টৰ ওজন 144 কিলোগ্ৰাম ।
