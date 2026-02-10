ভাৰতত মুকলি হ’ল 2026 Aprilia RS 457 আৰু Tuono 457; হ্ৰাস পালে মূল্য
2026 চনৰ বাবে সংশোধিত মূল্যৰ সৈতে Aprilia ই মুকলি কৰিছে দুখন স্প’ৰ্টছ বাইক । ইয়াৰ ভিতৰত আছে Aprilia RS 457 আৰু Tuono 457 ।
হায়দৰাবাদ: প্ৰিমিয়াম স্প’ৰ্টছ বাইক নিৰ্মাতা কোম্পানী Aprilia ই 2026 চনৰ বাবে সংশোধিত মূল্যৰ দুখন স্প’ৰ্টছ বাইক মুকলি কৰিছে । এই মটৰ চাইকেলসমূহৰ ভিতৰত আছে Aprilia RS 457 আৰু Tuono 457 । যোৱা বছৰ জি এছ টিৰ পৰিৱৰ্তনৰ পিছত কোম্পানীটোৱে দুয়োখন মডেলৰ মূল্য সামান্য বৃদ্ধি কৰিছিল যদিও এতিয়া দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে পুনৰ মূল্য সংশোধন কৰি দুয়োটা মডেলৰ দাম যি মূল্যৰ ওচৰ চাপিছে আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
2026 Aprilia RS 457 মূল্য
নতুন 2026 Aprilia RS 457 ৰ মূল্য এতিয়া 4.22 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)। মন কৰিবলগীয়া যে এই মূল্য IBW 2025 ত প্ৰদৰ্শিত হোৱা নতুন ক’ৰাল ব্লু স্নেক আৰু আৰ্ছেনিক হালধীয়া ৰঙৰ আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য ।
কেইমাহমানৰ আগতে EICMA 2025 ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আত্মপ্ৰকাশ কৰা IBW ত এপ্ৰিলিয়া ইণ্ডিয়াই তৃতীয়টো জিপি ৰেপ্লিকা ৰংও প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । ভাৰতীয় বজাৰত এই বিশেষ সংস্কৰণৰ মটৰ চাইকেলখনৰ মূল্য 4.37 লাখ টকা যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভেৰিয়েণ্টতকৈ 15,000 টকা বেছি আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে বাই-ডাইৰেকচনেল কুইকশ্বিফ্টাৰৰ সৈতে আহিছে ।
যদি গ্ৰাহকে এটা ভিন্ন ৰঙৰ ঐচ্ছিক অতিৰিক্ত হিচাপে এটা কুইকশ্বিফ্টাৰ ইনষ্টল কৰিব বিচাৰে, তেন্তে তেওঁলোকে প্ৰায় 25,000 টকা দিব লাগিব । জিপি ৰেপ্লিকা এডিচনত প্ৰাথমিক ৰং হিচাপে ক’লা ৰঙৰ বৈশিষ্ট্য আছে, অফিচিয়েল স্পনছৰ গ্রাফিক্সৰ সৈতে যি আৰ এছ-জিপি ৰেচ বাইকৰ সৈতে নিবিড়ভাৱে মিল আছে, লগতে ফ্ৰেম আৰু ছুইংগাৰমৰ বাবে ব্লেকড-আউট ফিনিচিং ।
2025 চনৰ জানুৱাৰী মাহত ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰা RS 457 ৰ সৈতে একে প্লেটফৰ্ম আৰু পাৱাৰট্ৰেইনৰ সৈতে নতুন Aprilia Tuono 457 ৰ মূল্য 3.95 লাখ টকা । 2025 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত জি এছ টি 2.0 ৰূপায়ণৰ পিছত ইয়াৰ মূল্য 4.24 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)লৈ বৃদ্ধি পায় ।
কিন্তু তাৰ পিছত কোম্পানীয়ে এই সংশোধন কৰি 3.97 লাখ টকালৈ লৈছে, যাৰ ফলত জি এছ টি বৃদ্ধিৰ পিছতো Tuono 457 মুকলি কৰাৰ সময়তকৈ মাত্ৰ 2000 টকাহে ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে । যান্ত্ৰিকভাৱে দুয়োখন বাইক অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে আৰু একেটা 457CC, লিকুইড-কুল্ড, পেৰেলেল-টুইন ইঞ্জিনেৰে চালিত যিয়ে 47.6CC আৰু 43.5nm টৰ্ক উৎপন্ন কৰে ।
