ডুকাটি ইণ্ডিয়াই ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰিছে 2025 বৰ্ষৰ Ducati Streetfighter V2

ডুকাটি ইণ্ডিয়াই ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে 2025 চনৰ Ducati Streetfighter V2 । বাইকখনৰ মূল্য 17,50,200 টকাৰ (এক্স-শ্ব’ৰুম) পৰা আৰম্ভ ।
Published : November 27, 2025 at 8:59 PM IST
হায়দৰাবাদ: ছুপাৰবাইক নিৰ্মাতা কোম্পানী ডুকাটি ইণ্ডিয়াই ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে 2025 চনৰ Ducati Streetfighter V2 । মটৰ চাইকেলখনৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 17,50,200 টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম), আনহাতে টপ-স্পেক ষ্ট্ৰীটফাইটাৰ V2 এছৰ মূল্য 19,48,900 টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)।
Ducati Streetfighter V2 হৈছে ডুকাটি পানিগেল V2 ৰ আধাৰত নিৰ্মিত এখন মিডলৱেট স্প’ৰ্ট নেকেড মটৰ চাইকেল । এই বাইকখনে ডুকাটিয়ে নিৰ্মাণ কৰা আটাইতকৈ লঘু ষ্ট্ৰীটফাইটাৰ বুলি দাবী কৰিছে, টপ স্পেক ভি২ এছ ভেৰিয়েণ্টৰ ওজন 175 কিলোগ্ৰাম ড্ৰাই ওজন বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
2025 চনৰ Ducati Streetfighter V2 ডুকাটি ষ্ট্ৰীটফাইটাৰ পৰিয়ালৰ সাধাৰণ ডিজাইনৰ সৈতে আহে, ষ্টেন্স আৰু সম্পূৰ্ণ এল ই ডি হেডলাইট আৰু ডি আৰ এলৰ দ্বাৰা উজ্জ্বল চোকা মুখৰ সৈতে । ডুকাটিৰ মতে, নতুন Ducati Streetfighter V2 য়ে লঘু , সহজ হেণ্ডলিং আৰু এটা শক্তিশালী অথচ ব্যৱহাৰযোগ্য ইঞ্জিনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, দৈনন্দিন ব্যৱহাৰৰ বাবে নিখুঁতভাৱে খাপ খোৱা স্প’ৰ্টী এৰগ’নমিক্সৰ সৈতে সংযুক্ত ।
Ducati Streetfighter V2 ৰ ইঞ্জিন আৰু প্ৰদৰ্শন
2025 চনৰ Streetfighter V2 নতুন 890 CC, 90 ডিগ্ৰী V2 ইঞ্জিনেৰে চালিত যিটো ইউৰো5+ হ’ম’ল’গেটেড । নতুন ইঞ্জিনটোৰ ওজন মাত্ৰ 54.4 কিলোগ্ৰাম, যাৰ ফলত ই ডুকাটিৰ বৰ্তমানলৈকে আটাইতকৈ লঘু টুইন চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন । এই 890CC , ভি-টুইন ইঞ্জিনে 10,750 আৰপিএমত 119 বিএইচপি শক্তি আৰু 8250 আৰপিএমত 93.3 এনএমৰ শীৰ্ষ টৰ্ক উৎপাদন কৰে ।
এই ইঞ্জিনৰ 70 শতাংশতকৈ অধিক টৰ্ক মাত্ৰ 3000 আৰ পি এমত উৎপন্ন হয়, যিয়ে সমগ্ৰ ৰিভ ৰেঞ্জত শক্তিশালী সঁহাৰিৰ আশা কৰে । বাইকখনত এক্সেচৰি হিচাপে ৰেচিং এক্সজেষ্টো দিয়া হৈছে, যিয়ে শক্তি 125 বিএইচপিলৈ বৃদ্ধি কৰে আৰু ওজন আৰু 4.5 কিলোগ্ৰাম হ্ৰাস কৰে ।
Ducati Streetfighter V2 ৰ চেছিছ আৰু ছাচপেনচন
2025 চনৰ Streetfighter V2 খন মনোকক ফ্ৰেমৰ চাৰিওফালে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যিয়ে ইয়াৰ V2 ইঞ্জিনক ষ্ট্ৰেছযুক্ত উপাদান হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে । নতুন পানিগেল V4 ৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ Streetfighter V2 ত দুপক্ষীয় ছুইংগাৰ্মও ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিয়ে কোম্পানীটোৱে কয় যে ই স্থিৰতা আৰু যান্ত্ৰিক গ্ৰীপ উন্নত কৰে । V2 আৰু V2 S ৰ মাজত ছাচপেনচন ছেটআপ বেলেগ ।
Ducati Streetfighter V2 ত সম্পূৰ্ণ এডজাষ্টেবল মাৰ্জোচি ফৰ্ক আৰু সম্পূৰ্ণ এডজাষ্টেবল কায়াবা ৰিয়াৰ মনোশ্বক আছে । আনহাতে V2 S ত সম্পূৰ্ণ এডজাষ্টেবল Ohlins NIX-30 ফ্ৰন্ট ফৰ্ক আৰু Ohlins ৰিয়াৰ ছাচপেনচন, এটা লঘু লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰী, Ducati Power Launch (DPL), এটা পিট লিমিটাৰ, আৰু 3 কিলোগ্ৰাম লঘু শুকান ওজন 175 কিলোগ্ৰাম (ষ্ট্ৰীটফাইটাৰ V2 ৰ বাবে 178 কিলোগ্ৰাম) বৈশিষ্ট্য আছে ।
Streetfighter V2 আৰু ভি২ এছ দুয়োটাতে চেক্স ষ্টিয়াৰিং ডেম্পাৰ আৰু পিৰেলি ডায়েব্লো ৰছ’ IV টায়াৰ (120/70 সন্মুখ আৰু 190/55 পিছফালে) জোতাযুক্ত নতুন কাষ্ট চকা আছে । ব্ৰেকিং M50 মনোব্লক কেলিপাৰ আৰু 320 মিমি ফ্ৰন্ট ডিস্কৰ সৈতে শক্তিশালী ব্ৰেম্বো চিষ্টেমৰ দ্বাৰা চম্ভালিব ।
Ducati Streetfighter V2 Electronics আৰু বৈশিষ্ট্য
Streetfighter V2 ত ছয় অক্ষৰ জড়তা জোখা ইউনিট (আইএমইউ) আছে যিয়ে কোণত নিয়ন্ত্ৰিত স্লাইডিঙৰ বাবে ‘স্লাইড-বাই-ব্ৰেক’ ফাংচনৰ সৈতে কৰ্ণাৰিং এবিএছক শক্তি প্ৰদান কৰে, নতুন ‘প্ৰেডিক্টিভ’ নিয়ন্ত্ৰণ ফাংচনৰ সৈতে ডুকাটি ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰ’ল (ডিটিচি), ডুকাটি হুইলি কণ্ট্ৰ’ল (ডিডব্লিউচি), ইঞ্জিন ব্ৰেক কণ্ট্ৰ’ল (ইবিচি)ৰ লগতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডুকাটি কুইক শ্বিফ্টৰ বাবে... সহজ আপ আৰু ডাউন শ্বিফ্ট ।
বাইকখনত চাৰিটা ৰাইডিং মোড আছে – ৰেচ, স্প’ৰ্ট, ৰোড আৰু ৱেট, প্ৰত্যেকতে সকলো নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ইঞ্জিনৰ সঁহাৰিৰ বাবে প্ৰি-ছেট আৰু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সলনি কৰিব পৰা হস্তক্ষেপৰ স্তৰ আছে। নতুন 5 ইঞ্চিৰ টিএফটি ডিছপ্লেই এটা স্পষ্ট আৰু ব্যৱহাৰ কৰাত সহজ ৰাইডাৰ ইন্টাৰফেছ প্ৰদান কৰে, বিভিন্ন ৰাইডিং শৈলীৰ লগত খাপ খুৱাই তিনিটা ডিছপ্লে মোড (ৰোড, ৰোড প্ৰ’ আৰু ট্ৰেক)ৰ সৈতে ।
ইয়াৰ উপৰিও ডুকাটিয়ে নতুন ষ্ট্ৰীটফাইটাৰ ভি২ৰ বাবে কেইবাটাও আনুষংগিক সামগ্ৰী আগবঢ়াইছে, য’ত আছে ট্ৰেক ব্যৱহাৰৰ বাবে ৰেচিং এক্সজেষ্ট, লেপ টাইমাৰ প্ৰ’ ছেল্ফ-টাইমিং চিষ্টেম, ক্ৰুজ কণ্ট্ৰ’ল, টাৰ্ণ-বাই-টাৰ্ণ নেভিগেচন, ইউএছবি পাৱাৰ চকেট, আৰু টিপিএমএছ টায়াৰ প্ৰেচাৰ চেন্সৰ। ভাৰতত ডুকাটি ৰেড ৰঙত আগবঢ়োৱা হৈছে Streetfighter V2 ।
