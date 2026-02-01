ETV Bharat / technology

কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2026: বিদ্যালয়ত স্থাপন হ’ব কণ্টেট ক্ৰিয়েটৰ হাব; গেমিং আৰু এনিমেশ্যন খণ্ডৰ বাবেও বৃহৎ ঘোষণা

2026 চনৰ বাজেটত চৰকাৰে কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰ, AVCG উদ্যোগ আৰু ডিজাইন শিক্ষাক প্ৰচাৰৰ বাবে বৃহৎ ঘোষণা কৰে ।

15000-content-creator-labs-across-india-as-animation-comics-sector-growing-fast-says-sitharaman-in-budget-2026
কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2026: বিদ্যালয়ত স্থাপন হ’ব কণ্টেট ক্ৰিয়েটৰ হাব; গেমিং আৰু এনিমেশ্যন খণ্ডকো দিব উৎসাহ (ETV Bharat/Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 1, 2026 at 1:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি সদনত দাখিল কৰে 2026 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট । এই বাজেটত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা কৰে । ভাৰতীয়ৰ সৃষ্টিশীলতাক প্ৰশংসা কৰে । এইবাৰ বাজেট দাখিল কৰাৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰ, এনিমেচন, গেমিং, আনকি কমিকছৰ দৰে খণ্ডৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । এই উদ্যোগে ভৱিষ্যতে দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে উল্লেখযোগ্য কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি চৰকাৰে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

AVCG খণ্ডৰ বাবে এক বৃহৎ ঘোষণা

বাজেট ভাষণৰ সময়ত নিৰ্মলা সীতাৰমণে কয় যে, “ভাৰতৰ এনিমেচন, ভিজুৱেল ইফেক্ট, গেমিং আৰু কমিক্স বা AVCG (AVGC ৰ অৰ্থ হ'ল এনিমেচন, ভিজুৱেল ইফেক্ট, গেমিং, আৰু কমিক্স) হৈছে এক দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা উদ্যোগ যাৰ বাবে 2030 চনৰ ভিতৰত প্ৰায় 20 লাখ পেছাদাৰীৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।”

তেওঁ আৰু বাখ্যা কৰি কয় যে এই প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই চৰকাৰে বৃহৎ পৰিসৰৰ দক্ষতা বিকাশৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে । বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰে যে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ ক্ৰিয়েটিভ টেকন’লজিছ, মুম্বাইৰ সহযোগত দেশৰ 15 হাজাৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু 500 খন মহাবিদ্যালয়ত AVCG কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰ লেব মুকলি কৰা হ’ব ।

তেওঁ কয়, “মই প্ৰস্তাৱ দিছো যে দেশৰ 15 হাজাৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু 500 খন মহাবিদ্যালয়ত AVCG কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰ লেব স্থাপন কৰা হওঁক, যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আৰম্ভণিৰে পৰাই আধুনিক সৃষ্টিশীল দক্ষতা শিকাব পৰা যায় ।”

এই লেবসমূহৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এনিমেচন, ভিজুৱেল ইফেক্ট, গেম ডেভেলপমেণ্ট, ডিজিটেল কাহিনী কোৱা, কমিক ডিজাইনৰ দৰে ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । অৱশ্যে এই লেবসমূহে কেনেদৰে কাম কৰিব বা ইয়াৰ অপাৰেচনেল মডেল কি হ’ব সেই বিষয়ে চৰকাৰে স্পষ্ট কৰা নাই ৷

নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ ডিজাইনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ

ইয়াৰ উপৰিও বাজেটত ডিজাইন শিক্ষাৰ সন্দৰ্ভতো এক বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছিল । নিৰ্মলা সীতাৰমনে কয় যে ভাৰতীয় ডিজাইন উদ্যোগটো দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু এতিয়াও ভাৰতীয় ডিজাইনাৰৰ অভাৱ ।

এই ব্যৱধান দূৰ কৰিবলৈ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নতুন নেচনেল ইনষ্টিটিউট অৱ ডিজাইন স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় । "ডিজাইন শিক্ষা আৰু বিকাশৰ প্ৰসাৰৰ বাবে মই নতুন নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ ডিজাইন স্থাপন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছো " বুলি উল্লেখ কৰে বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে ৷ এই চৰকাৰী ঘোষণাসমূহে স্পষ্টভাৱে ইংগিত দিয়ে যে অনাগত বছৰবোৰত ভাৰত কেৱল প্ৰযুক্তিৰ বাবেই নহয়, সৃষ্টিশীল উদ্যোগৰ বাবেও বিশ্বব্যাপী কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হ’বলৈ সাজু হৈছে ।

লগতে পঢ়ক

পৃথিৱীৰ বিৰল চুম্বক আহৰণৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ক’ৰিডৰ: ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰীৰ

কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2026: মুকলি হ’ল অৰ্ধপৰিবাহী অভিযান 2.0, চিপ নিৰ্মাণত গুৰুত্ব আৰোপ

কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2026: মহাকাশ, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, স্বচ্ছ শক্তিক দিয়া হ’ব অগ্ৰাধিকাৰ !

TAGGED:

UNION BUDGET কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2026
CONTENT CREATORS INDIA
ANIMATION GAMING BUDGET
FM NIRMALA SITHARAMAN
CONTENT CREATOR LABS ACROSS INDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.