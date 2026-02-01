পৃথিৱীৰ বিৰল চুম্বক আহৰণৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ক’ৰিডৰ: ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰীৰ
আজি দাখিল কৰা বাজেটত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে অৰ্ধপৰিবাহী আৰু পৃথিৱীৰ বিৰল চুম্বকৰ বাবে বৃহৎ বাজেটৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে ।
Published : February 1, 2026 at 12:18 PM IST
হায়দৰাবাদ: বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ‘মেক ইন ইণ্ডিয়া’ পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে ভাৰতত অৰ্ধপৰিবাহী উৎপাদনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি 2026 চনৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰে । ইয়াৰ বাবে নিৰ্মলা সীতাৰমণে 2026 চনৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত ইণ্ডিয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰ মিছন 2.0 পৰিকল্পনাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় ।
2026-2027 বৰ্ষৰ বাজেটত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে পৃথিৱীৰ আপুৰুগীয়া চুম্বকৰ ওপৰতো ৷ কেৱল এয়াই নহয়, ভাৰতৰ খনিজ সমৃদ্ধ ৰাজ্য যেনে ওড়িষা, কেৰালা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তামিলনাডুক এই বাজেটৰ জৰিয়তে সহায় আগবঢ়োৱা হ’ব, যাতে পৃথিৱীৰ পৰা খনিজ পদাৰ্থ আহৰণ কৰিব পৰা যায় ।
ইয়াৰ দ্বাৰা আপুৰুগীয়া পৃথিৱীৰ চুম্বকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা দূৰ কৰাত সহায়ক হ’ব । মন কৰিবলগীয়া যে এই বিষয়টো ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত যথেষ্ট দিন ধৰি বিতৰ্কৰ বিষয় হৈ আহিছে । মন কৰিবলগীয়া যে যোৱা বছৰৰ নৱেম্বৰ মাহত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 7280 কোটি আৰ্থিক ব্যয়ৰে ‘Scheme to promote the manufacturing of sintered rare earth permanent magnets’ ত অনুমোদন জনাইছিল ।
ইণ্ডিয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰ মিছন 2.0 সন্দৰ্ভত সীতাৰমণে ব্যাখ্যা কৰে যে ইণ্ডিয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰ মিছন 2.0 ত উদ্যোগ নেতৃত্বাধীন গৱেষণা আৰু অৰ্ধপৰিবাহীৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ’ব । ভাৰতত অৰ্ধপৰিবাহী উৎপাদন বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো এই পৰিকল্পনাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব । অৰ্ধপৰিবাহী মিছন 2.0 ৰ গতিবেগৰ মূলধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেটত ঘোষণা কৰিছে যে ইয়াৰ ব্যয় 40,000 কোটিলৈ বৃদ্ধি কৰা হ’ব । মন কৰিবলগীয়া যে যোৱা বছৰ ভাৰত চৰকাৰৰ ‘মেক ইন ইণ্ডিয়া’ পদক্ষেপৰ অধীনত বিক্ৰম নামৰ অৰ্ধপৰিবাহী চিপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । এই চিপটো ISRO য়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল ।
