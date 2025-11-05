দিনে-নিশাই ২০৮ কিঃমিঃ দৌৰি প্ৰাণৰ শিল্পীৰ ওচৰ পালেহি দীপজ্যোতি
জামুগুৰিৰ এগৰাকী অনুৰাগীয়ে নিজৰ তেজৰে 'জয় জুবিনদা' লিখি আগবঢ়ালে গামোচা ।
Published : November 5, 2025 at 8:28 PM IST
সোণাপুৰ: অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ সকলো অসমীয়াৰ যেন হৃদয়ৰ স্পন্দন । সেয়ে হয়তো কায়িকভাৱে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী নাথাকিলেও প্ৰতিমুহূৰ্ততে প্ৰতিজন অসমীয়াই হৃদয়ত সাঁচি ৰাখিছে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক ।
সীমাহীন ভালপোৱা, অজস্ৰ শ্ৰদ্ধাৰ বাবে জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ প্ৰতিজনে তেওঁৰ নামত জ্বলাইছে এগচি বন্তি… নিগৰাইছে অশ্ৰুৰ টোপাল । অজস্ৰ অনুৰাগীয়ে নিতৌ আগবঢ়াইছে অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা । জুবিন ক্ষেত্ৰ যেন এতিয়া এখন তীৰ্থক্ষেত্ৰ । ইয়ালৈ আহিছে উজনি-নামনিৰ দৈনিক হেজাৰ হেজাৰ অনুৰাগী ।
তাৰ মাজতে আছে ব্যতিক্ৰমী অনুৰাগীও । ইয়াৰ মাজতে বুধবাৰে তেজপুৰৰ জামুগুৰিৰ পৰা অহা এগৰাকী অনুৰাগীয়ে আগবঢ়ালে এখন গামোচা, য'ত অনুৰাগীগৰাকীয়ে নিজৰ শৰীৰৰ তেজেৰে "জয় জুবিনদা, জুবিনদা মোৰ বুকুত, মায়াবিনী মোৰ বুকুত দেখা পালোঁ তোমাৰ ছবি, কিয় গ'লা আমাক এৰি, ধুমুহাৰ সৈতে মোৰ বহু যুগৰে নাচোন" শীৰ্ষক কথা লিখাৰ লগতে অংকন কৰিলে এখন গীটাৰৰ ছবি ।
তেওঁ এই তেজৰ বোলেৰে লিখা গামোচাখন প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ অন্তিম শয়নৰ স্থানত অৰ্পণ কৰি ক'লে, "এয়া মোৰ তেওঁৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱাৰ অংশ । জুবিনদাক বহুত ভালপাওঁ, জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ আহি ঘৰলৈ উভতি যাবই মন যোৱা নাই, যেন মই আছোঁ স্বৰ্গপুৰীত ।"
আনহাতে, জুবিনদাই যেন ন্যায় লাভ কৰে তাৰবাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক হাতযোৰ কৰি আবেদন জনালে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ।
ঠিক তেনেকৈ বোকাখাতৰ পৰা দিনে-নিশাই দৌৰি এগৰাকী অনুৰাগী পালেহি সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰ । যুৱকজনৰ এটা সপোন আছিল নিজৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰাণৰ শিল্পীৰ ঘৰলৈ দৌৰি দৌৰি আহি এবাৰ লগ পোৱাৰ । কিন্তু সেই সপোন পূৰণ নহ'ল । ইমান সোনকালে তেওঁ সকলোকে এৰি যাব বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিল বোকাখাতৰ দীপজ্যোতি দাসে । সেয়ে তেওঁ জুবিনদাৰ ন্যায়ৰ বাবে দিনে-নিশাই দৌৰি দৌৰি পালেহি সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰ ।
পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰাণৰ শিল্পীৰ ন্যায় পোৱাৰ বাবে এই যাত্ৰা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সোনকালে ন্যায় প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
দীপজ্যোতিয়ে কয়, "মই বোকাখাত কুৰুবাহীৰ পৰা আহিছোঁ । আমাৰ দৌৰ আৰম্ভ হৈছিল কুৰুবাহী সত্ৰৰ পৰা । জুবিনদাৰ ন্যায় হোৱা নাই, ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰতে মই আহিছোঁ আৰু পৰিৱেশৰ কাৰণে আহিছোঁ । ইয়াত আহি ভালেই লাগিছে । যিহেতু মোৰ জুবিনদাক ওচৰৰ পৰা পাবলৈ মন আছিল, তেওঁৰ ঘৰলৈ দৌৰি যোৱাৰ মোৰ এটা কাৰ্যসূচী আছিল । ইমান ক্ষন্তেকতে তেওঁ যে নাইকিয়া হৈ যাব সেইটোতো আমি ভবা নাছিলোঁ । কিন্তু মনত সদায় আহি থাকে জুবিনদাক এদিন তই লগ কৰিবলৈ দৌৰি যাব লাগিব । ... মই ভাবিলোঁ কি জুবিনদাক যিহেতু ন্যায় দিয়া নাই, মই দৌৰি জুবিনদাৰ কাৰণে ন্যায় বিচাৰি জুবিনদাৰ ক্ষেত্ৰলৈ যাম ।"