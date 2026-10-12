জুবিন মহোৎসৱক লৈ বিতৰ্ক: অনুমতি অবিহনেই গৰিমা গাৰ্গৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ বিভিন্নজনৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তি উদযাপন সমিতিত !
‘জুবিন মহোৎসৱ’ উদযাপনৰ সমিতিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বিভিন্ন ব্যক্তিৰ নাম ৷ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, মানস ৰবীনৰ লগতে আছুৰ সভাপতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৷
Published : October 12, 2026 at 11:13 PM IST
গুৱাহাটী: জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন অৰ্থাৎ অহা ১৮ নৱেম্বৰত ‘জুবিন মহোৎসৱ’ উদযাপনৰ বাবে আগবাঢ়িছে ‘জুবিন গাৰ্গ দ্য হাৰ্টথ্ৰৱ’ নামৰ এটা গোট ৷ অহা ১৮, ১৯ আৰু ২০ নৱেম্বৰত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে আয়োজকসকলে । ইতিমধ্যে কেইটামান কাৰ্যসূচীৰ বিষয়েও তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে । কিন্তু তাৰ মাজতে ভাইৰেল হোৱা এখন পোষ্টাৰে বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছে ৷
সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা পোষ্টাৰখনত উক্ত অনুষ্ঠানৰ উপদেষ্টা, পৃষ্ঠপোষক আদি কেবাটাও পদত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়া, বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা, আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাকে ধৰি একাংশ ব্যক্তিৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছিল ৷ সোমবাৰে বিয়লিৰ ভাগত এখন সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি অজয় ফুকন, ৰিতু কলিতাকে ধৰি কেইজনমান ব্যক্তিয়ে এই অনুষ্ঠানৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল ৷
ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই এই পোষ্টাৰখনক লৈ আপত্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, শিল্পী মানস ৰবীন আৰু আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই ৷
গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে এই অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত নহয় বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৷ এটা ফেচবুক পোষ্টযোগে তেওঁ কয়, ‘‘মই স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোৰ সৈতে মই কোনোপ্ৰকাৰে জড়িত নহয় । মই মুখ্য উপদেষ্টা হিচাপে তেওঁলোকৰ সৈতে থাকিম বুলি কেতিয়াও কথা দিয়া নাই ।’’
‘‘সদৌ অসম জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাৱৰ উদ্যোগত আৰু ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজৰ অভিভাৱকত্বত এইবাৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ জন্মদিনটি সৃষ্টিৰ দিন হিচাপে ডিব্ৰুগড়ত পালন কৰাৰ কথা ইতিমধ্যেই ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছে । তাতো তেওঁলোকে নিজেই আগভাগ লৈ সকলো অনুষ্ঠিত কৰিছে । মই তেওঁলোকৰ লগতো কোনো ধৰণৰ দ্বায়িত্ব-বাব লোৱা নাই । তেনেস্থলত, মোৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ এইধৰণে মোৰ নামটো ব্যৱহাৰ কৰিলে ৰাইজ বিভ্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকা থাকে । মোৰ নামটো এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সন্মতি মই দিয়া নাই । আয়োজকসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে জুবিন গাৰ্গ ন্যাসৰ সৈতেও কোনো যোগাযোগ কৰা নাই ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
‘‘মই মোৰ স্বামী তথা সমূহ অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায়ৰ বাবে ওলাই আহিছোঁ । পক্ষ-প্ৰতিপক্ষ বহুত যদিও, অসমৰ মানুহৰ আশীৰ্বাদ আৰু জুবিনলৈ থকা তেওঁলোকৰ মৰমৰ সাহত মই যুঁজিবলৈ শক্তি পাইছোঁ । এনেধৰণে মোৰ নামটো যেনেকৈ তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে সেই যুঁজখনত বিভিন্ন নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰতিপক্ষক সহায় কৰাহে হয় । আগলৈ এনেকৈ মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰি প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ বাবে আমি বুকুত শিল থৈ কৰি থকা যুঁজখনক দুৰ্বল নকৰিবলৈ মই সকলোকে সানম্ৰে আহ্বান জনাইছোঁ । অনুগ্ৰহ কৰি আমাক শান্তিত থাকিবলৈ দিয়ক যাতে জুবিনৰ ন্যায়প্ৰতিষ্ঠাৰ যুঁজখনত আমি সম্পূৰ্ণ শক্তিৰে লাগি থাকিব পাৰোঁ ।’’ গৰিমা গাৰ্গে উল্লেখ কৰে ৷
আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এই অনুষ্ঠানৰ সৈতে তেওঁ বা আছুৰ আন কোনো নেতা জড়িত নহয় ৷ শৰ্মাই কয়, ‘‘জুবিন মহোৎসৱ শীৰ্ষক এটি অনুষ্ঠানৰ উদযাপন সমিতি এখনৰ তালিকা সংবাদ মাধ্যমত, সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ হৈছে । উদযাপন সমিতিৰ পৃষ্ঠপোষকৰ তালিকাত ড৹ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য আৰু উৎপল শৰ্মাৰ নাম দুটা থকাও পৰিলক্ষিত হৈছে । স্পষ্ট কৰি দিওঁ যে এই অনুষ্ঠানৰ সৈতে আমি বা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা কোনো প্ৰকাৰে জড়িত নহয় ।’’
‘জুবিন মহোৎসৱ’ শীৰ্ষক এটি অনুষ্ঠানৰ উদ্যাপন সমিতি এখনৰ তালিকা সংবাদ মাধ্যমত, সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ হৈছে। উদ্যাপন সমিতিৰ পৃষ্ঠপোষকৰ তালিকাত ড• সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য্য আৰু উৎপল শৰ্মা নাম দুটা থকাও পৰিলক্ষিত হৈছে। স্পষ্ট কৰি দিওঁ যে এই অনুষ্ঠানৰ সৈতে আমি বা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা কোনো প্ৰকাৰে জড়িত নহয়। অনুষ্ঠানটোৰ উদ্যোক্তাসকলৰ একাংশ আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ ছহিদ ভৱনলৈ আহিছিল। উদ্যাপন সমিতিৰ পৃষ্ঠপোষক হিচাপে ৰাখিবলৈ আমাৰ সন্মতি বিচাৰিছিল। মই আৰু ড• সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য্য ডাঙৰীয়াই সেই সময়তে উদ্যাপন সমিতিৰ কোনো পদ গ্ৰহণ কৰা বা অনুষ্ঠানটোৰ যিকোনো দায়িত্ব বহন কৰাত আমাৰ অপাৰগতাৰ কথা তেওঁলোকক জনাইছোঁ। তেনে প্ৰেক্ষাপটত পৃষ্ঠপোষকৰ তালিকাত আমাৰ নাম দুটা দেখি আমি আচৰিতহে হৈছোঁ। উদ্যাপন সমিতিৰ পৰা নাম দুটা আঁতৰাই দিবলৈ সংশ্লিষ্ট সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ।— Utpal Sarma (@Utpal_Assam) October 12, 2026
‘‘অনুষ্ঠানটোৰ উদ্যোক্তাসকলৰ একাংশ আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ ছহিদ ভৱনলৈ আহিছিল । উদযাপন সমিতিৰ পৃষ্ঠপোষক হিচাপে ৰাখিবলৈ আমাৰ সন্মতি বিচাৰিছিল । মই আৰু ড৹ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই সেই সময়তে উদযাপন সমিতিৰ কোনো পদ গ্ৰহণ কৰা বা অনুষ্ঠানটোৰ যিকোনো দায়িত্ব বহন কৰাত আমাৰ অপাৰগতাৰ কথা তেওঁলোকক জনাইছোঁ । তেনে প্ৰেক্ষাপটত পৃষ্ঠপোষকৰ তালিকাত আমাৰ নাম দুটা দেখি আমি আচৰিতহে হৈছোঁ । উদযাপন সমিতিৰ পৰা নাম দুটা আঁতৰাই দিবলৈ সংশ্লিষ্ট সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰ্ৰিটাই ফেচবুকত এক পোষ্টযোগে কয়, ‘‘মহান শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামত গুৱাহাটীত প্ৰস্তাৱিত কোনো বেচৰকাৰী মহোৎসৱ বা অনুষ্ঠানৰ সৈতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মই জড়িত নহয় ৷’’
আনহাতে শিল্পী মানস ৰবীনেও ফেচবকুযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৷ তেওঁ লিখিছে, ‘‘জুবিন মহোৎসৱৰ লগত মই কোনোধৰণে জড়িত নহয় । আজি মই জড়িত থকা বুলি বিভিন্ন মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা দেখিছোঁ । গতিকে, মই পুনৰ বাৰ স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে জুবিন মহোৎসৱৰ লগত মই কোনোধৰণে জড়িত নহয় । জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ যুঁজ খনৰ এজন যোদ্ধাহে মই ৷’’
ইফালে ‘জুবিন গাৰ্গ দ্য হাৰ্টথ্ৰৱ’ৰ তৰফৰ পৰা শেহতীয়াকৈ এটা পোষ্ট দিয়া হৈছে সামাজিক মাধ্যমত ৷ উক্ত পোষ্টটোত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে, ‘‘আমি সকলোকে স্পষ্ট কৰি জনাব বিচাৰিছোঁ যে, বৰ্তমানলৈকে আমি জুবিন গাৰ্গ মহোৎসৱৰ কোনো আনুষ্ঠানিক সমিতি প্ৰকাশ কৰা নাই । কেৱল আমি যিসকল লোকৰ সঁহাৰি বিচাৰিছোঁ সেই কথাহে অৱগত কৰিছোঁ । লগতে ১৮, ১৯ আৰু ২০ নৱেম্বৰত আৰু কেইটামান কাৰ্যসূচীহে ঘোষণা কৰা হৈছে । গতিকে এই বিষয়ত কোনেও যাতে বিভ্ৰান্ত নহয়, তাৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনালোঁ ।’’
‘‘২০১৫ চনত জুবিনদাৰ উদ্যোগত আৰম্ভ হোৱা এই অনুষ্ঠানটো আমি পুনৰ সকলোকে একত্ৰিত কৰি, সকলোৰে সহযোগিতা আৰু অংশগ্ৰহণেৰে এক বৃহৎ ৰূপত অৰাজনৈতিকভাৱে আয়োজন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ । এই অনুষ্ঠানটো জুবিনদাই নিজেই আৰম্ভ কৰি থৈ যোৱা এক সাংস্কৃতিক যাত্ৰা । সেয়েহে আহক, কোনো বিভেদ বা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি নকৰি, আমি সকলোৱে একেলগে মিলি জুবিনদাৰ সপোন, সৃষ্টি আৰু আদৰ্শক আগুৱাই লৈ যাওঁ ।’’ পোষ্টটোত লগতে কোৱা হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: পানী নসৰকা চাৰ্জশ্বিটত কেনেকৈ সুৰুঙা ওলাল ? চৰকাৰলৈ প্ৰশ্ন গৰিমা-পামী-জুবিন অনুৰাগীৰ