প্ৰিয়তম শেষ শয়নস্থলী পৰিপাটী কৰিলে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে

জুবিন ক্ষেত্ৰৰ ন-ৰূপ: পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ নেতৃত্বত চাফাই অভিযান, বিশেষ আদালতৰ দাবী ।

Zubeen Khetro Cleanup Campaign under the leadership of Garima Saikia Garg
প্ৰিয়তমৰ শেষ শয়নস্থলী পৰিপাটী কৰিলে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 10, 2026 at 3:59 PM IST

সোণাপুৰ: অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম শয়নস্থলী 'জুবিন ক্ষেত্ৰ'ই লাভ কৰিব ন-ৰূপ । সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জুবিন ক্ষেত্ৰৰ দেৱাল নিৰ্মাণৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতেই তৎপৰ হৈ পৰিছে ডিমৰীয়া সমজিলা প্ৰশাসন । ইয়াৰ মাজতে আজি জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ পৰিৱেশ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে চাফ-চিকুণ অভিযানত অংশ লয় শিল্পীগৰাকীৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ।

জুবিন ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু স্বচ্ছতা অভিযান:

সংবাদমাধ্যমৰ সন্মুখত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ (ETV Bharat Assam)

আজি পুৱাই জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে স্বামীৰ সমাধিস্থলত ধূপ-চাকি জ্বলাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । স্থানীয় ৰাইজ আৰু 'জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাব'ৰ সদস্যসকলৰ সহযোগত তেওঁ সমগ্ৰ এলেকাটো চাফ-চিকুণ কৰে । সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত তেওঁ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়,"যোৱা কিছুদিন ধৰি জুবিন ক্ষেত্ৰত এক কদৰ্যময় আৰু ধূলিময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছিল, যিটো জুবিন গাৰ্গে কেতিয়াও পচন্দ কৰা নাছিল । জুবিন ক্ষেত্ৰখন পৰিষ্কাৰ আৰু সুপৰিকল্পিতভাৱে ৰখাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব । কেৱল এদিন চাফা কৰিলেই নহ’ব, ইয়াক নিয়মিতভাৱে তদাৰক কৰিব লাগিব ।"

Zubeen Khetro Cleanup Campaign under the leadership of Garima Saikia Garg
জুবিন ক্ষেত্ৰ পৰিষ্কাৰ কৰি জ্বলালে বন্তি (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰী পদক্ষেপ আৰু নিৰ্মাণকাৰ্য:

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ এটা দল জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ দেৱাল নিৰ্মাণৰ প্ৰাৰম্ভিক কাম-কাজ আৰম্ভ কৰিছে । বাৰিষাৰ আগমনে যাতে ক্ষেত্ৰখনৰ পৰিৱেশ অধিক বিনষ্ট নকৰে, তাৰ বাবে কামবোৰ দ্ৰুতগতিত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ গৰিমা গাৰ্গে আহ্বান জনায় । তেওঁৰ মতে, অনাগত ৫০-১০০ বছৰলৈ যাতে প্ৰজন্মই জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিৰাজিৰ বিষয়ে গৱেষণা কৰিব পাৰে, জুবিন ক্ষেত্ৰ এতিয়া পৰ্যটন ভূমি, উপাসনাস্থলী হৈছে । ইয়াক ভালদৰে ৰখাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ লগতে ৰাইজৰো ।

Zubeen Khetro Cleanup Campaign under the leadership of Garima Saikia Garg
যাঁচিলে প্ৰিয়তমলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ বিশেষ আদালতৰ দাবী:

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু বা সেই নিশাৰ ঘটনাৱলীৰ সন্দৰ্ভত চলি থকা বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়েও গৰিমা গাৰ্গে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে । তেওঁ কয়, "১ জানুৱাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা অনুসৰি এক বিশেষ আদালতৰ জৰিয়তে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ক্ষীপ্ৰ কৰিব লাগে । ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা প্ৰকৃততে কি হৈছিল, সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত । গতিকে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া অত্যন্ত স্বচ্ছ আৰু পানী নসৰকা হ’ব লাগে যাতে কোনো দোষী সাৰি যাব নোৱাৰে ।"

Zubeen Khetro Cleanup Campaign under the leadership of Garima Saikia Garg
জুবিন ক্ষেত্ৰ পৰিষ্কাৰত ব্যস্ত অৰুণ গাৰ্গ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ স্পষ্টকৈ কয়,"কোনো দোষীয়েই যাতে জামিন লাভ নকৰে আৰু সকলো তথ্য আদালতত সঠিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠা হয়, সেয়া তেওঁলোকৰ কাম্য । জুবিন সদায় অমৰ আমাৰ সকলোৰে হৃদয়ে হৃদয়ে জুবিন আছে । তেওঁৰ সত্বা আৰু সৃষ্টিৰাজী আমি আগুৱাই নিব লাগিব । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ আধৰুৱা সপোনবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ অসমবাসীৰ সহযোগিতা কামনা কৰে শিল্পীগৰাকীৰ পত্নীয়ে ।"

Zubeen Khetro Cleanup Campaign under the leadership of Garima Saikia Garg
গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, অৰুণ গাৰ্গসহ সকলোৱে মিলি পৰিষ্কাৰ কৰিলে জুবিন ক্ষেত্ৰ (ETV Bharat Assam)

বৰ্তমান জুবিন ক্ষেত্ৰৰ এই তৎপৰতাই অনুৰাগীসকলৰ মাজত আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে । সকলোৱে এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ এক মৰ্যাদাপূৰ্ণ আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশলৈ ।

