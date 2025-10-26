হঠাৎ অসুস্থ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

হঠাৎ অসুস্থ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালক সাক্ষাতৰ বাবে নিতৌ শ শ লোকে কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহত ভিৰ কৰিছে । তাৰ মাজতে অসুস্থ হৈ পৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ।
গুৱাহাটী : অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ লোকে সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত ভিৰ কৰিছে আৰু মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । একেদৰে জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহলৈও গৈছে বহুলোক আৰু গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গসহ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰিছে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে । তাৰ মাজতে দেওবাৰে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ । অসুস্থ যদিও চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলিও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ হিতেশ বৰুৱাই জনাইছে ।
এই সন্দৰ্ভত ডাঃ হিতেশ বৰুৱাই কয়, "মই আচলতে গৰিমাৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছিলোঁ । তেওঁৰ বেমাৰ চাবলৈ অহা নাছিলোঁ । তেওঁৰ বিশেষ একো বেমাৰ হোৱা নাই । ৰাতি টোপনি অহা নাই আৰু তেওঁৰ মনটো ভাল নহয় । সেই কাৰণে মূৰ ঘূৰাইছে ।" ডাঃ হিতেশ বৰুৱাই তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি সকলো ঠিকে আছে বুলি উল্লেখ কৰে ।
ডাঃ হিতেশ বৰুৱাই লগতে জুবিন অনুৰাগীসকলক আহ্বান জনাই কয়, "কিছু সংখ্যক লোক আৰু একাংশ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰচাৰ চলাই আছে যে জুবিন গাৰ্গ কিছু মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল । এইবিলাক মিছা কথা, এইবিলাক ক'ব নাপায় । যিটো কাৰণে গৰিমাৰ মনটো ভাল নহয় । জুবিনৰ এই পৰিৱেশ কেতিয়াও কোনো কাৰণে হোৱা নাই । আমি জুবিনক চিকিৎসা কৰিছোঁ আমি জানো । জুবিন সদায় স্পষ্টবাদী, সদায় সত্যত থাকে, মনত যি আহে সকলো খুলি কয় । সেইবাবে তেওঁ কেতিয়াও মানসিকভাৱে ভাগি পৰা পৰিৱেশত নাযায় । এনেধৰণৰ আলোচনা কৰিলে পৰিয়ালটোক শাস্তি দিয়া হ'ব । সেয়েহে কোনেও যাতে ভুল প্ৰচাৰ নকৰে, যাতে পৰিয়ালৰ মানুহখিনিৰ অপকাৰ নহয় ।"
লগতে গৰিমাক দিয়া চিকিৎসা পৰামৰ্শ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "গৰিমাক ইতিমধ্যে যিখিনি কৰিব লাগে, যিখিনি ঔষধ ল'ব লাগে সেইখিনি পূৰ্বতে জনাই থোৱা আছে । যিহেতু জুবিনৰ এই খবৰৰ পিছৰ পৰাই ঘৰত বিভিন্ন মানুহে নিশা ২ বজা, ৪ বজাতো লগ কৰিবলৈ আহি আছে । সেয়েহে টোপনিত অসুবিধা হোৱাৰ বাবে এনে হৈছে ।"
