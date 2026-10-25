কোনোধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ নকৰে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালে

কোনোধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ নকৰে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালে
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰসংগত ৰূপায়ণ কৰা গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ । আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা বলি জনালে তেওঁ ।
Published : October 25, 2026 at 12:54 PM IST
গুৱাহাটী: জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰসংগত ৰূপায়ণ কৰা কোনো গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যসূচীত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু পৰিয়ালে অংশগ্ৰহণ নকৰে । আদালতত বিচাৰাধীন জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰৰ গোচৰীয়া হিচাপে পৰিয়ালৰ সদস্যসকল কোনো ৰাজহুৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকাটো উচিত নহয় বুলি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে উল্লেখ কৰে ।
দেওবাৰে সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত 'জুবিন গাৰ্গ ন্যায় দাবী সমিতি'ৰ আহ্বানত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আলোচনা সভালৈ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গক উপস্থিত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । ইফালে শনিবাৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গেও জুবিন ফেন ক্লাবৰ আহ্বানত গুৱাহাটীৰ চচলত এক শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াই সামাজিক মাধ্যমযোগে সকলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ।
কিন্তু দেওবাৰে পুৱা পুনৰ এটা ফেচবুক প'ষ্টযোগে, এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে তেওঁলোক উপস্থিত থকাতো উচিত নহয় জুবিন গাৰ্গৰ সহধৰ্মিনীয়ে সদৰী কৰে । প্ৰতিটো শান্তিপূৰ্ণ অহিংস গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যসূচীলৈ তেওঁলোকৰ সমৰ্থন থকা বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । লগতে ন্যায় বিচাৰি এই সকলোবোৰ কাৰ্যসূচী নিৰন্তৰভাৱে চলি যোৱাৰ বাবেও তেওঁ কামনা কৰে ।
কিন্তু তেওঁলোক যে প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব সেই কথা একপ্ৰকাৰে স্পষ্ট কৰি তেওঁ লিখে,"জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়প্ৰাপ্তিৰ বাবে আয়োজন কৰা প্ৰতিটো শান্তিপূৰ্ণ অহিংস গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যসূচীলৈ আমাৰ পৰিয়ালৰ সমৰ্থন আছে । মহামান্য আদালতত বিচাৰাধীন গোচৰটোৰ পৰিয়াল গুচৰীয়া । সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত, একাধিক অভিজ্ঞ অধিবক্তাৰ পৰা আমি পৰামৰ্শ লাভ কৰিছোঁ যে ন্যায়পালিকাত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থকা সময়ছোৱাত কোনো ৰাজহুৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আমি উপস্থিত থকাটো উচিত নহয় । আজি ২৫ অক্টোবৰৰ ন্যায়ৰ দাবীত অনুষ্ঠিত হ'বলগা সভাখনলৈও আমাৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে । কিন্তু আমাৰ বাধ্য-বাধকতাখিনিও ন্যায়ৰ যুদ্ধখনৰ বাবেই আমি মানি চলিব লাগিব ।"
পূৰ্বৰে দৰেই ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ লিখে,"ন্যায়পালিকা আৰু ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে আৰু সেইমতেই আমি সকলো আগবাঢ়িছোঁ । গোচৰটোৰ গতিবিধি আৰু পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ সম্পৰ্কে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ অন্তৰে অন্তৰে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একোটিহঁত ব্যাখ্যা পৰিয়ালে আৰু ৰাইজে আশা কৰোঁ । সকলোকে জুবিনক মৰম দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে, সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰৰ আলোচনা সভা সন্দৰ্ভত নিজকে জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শৰ সৈতে ৰিজাই সমাজবাদী আদৰ্শৰ কথা উনুকিয়াই শনিবাৰে অখিল গগৈয়ে আহ্বান জনাইছিল এইদৰে,"জুবিনদা আৰু মই । কমকৈ পাইছোঁ, কিন্তু আন্তৰিকতাৰে পাইছোঁ । আদৰ্শ আমাৰ একে-সমাজবাদ । জুবিনদাৰ ন্যায়ৰ বাবে স্বাৰ্থবিহীনভাৱে ওলাই আহিছোঁ । কোনো ৰাজনীতি নাই । সকলোকে একলগ কৰাৰ বাবে যত্ন কৰিছোঁ । কোনেও একো নমতা বাবে ওলাইছিলোঁ, ওলালো যেতিয়া চৰকাৰে জুবিনদাক ন্যায় প্ৰদান নকৰালৈকে এৰি নিদিওঁ । দেওবাৰ, ২৫ অক্টোবৰ দুপৰীয়া ১২ বজাত সকলোকে সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰৰ আলোচনা সভাত লগ পাম । আহিব । গৰিমা বৌ আপুনি আহিবই কিন্তু ।"
শনিবাৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কৰা ফেচবুক প'ষ্ট, অখিল গগৈয়ে কৰা ফেচবুক প'ষ্ট আৰু দেওবাৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কৰা শেহতীয়া ফেচবুক প'ষ্টৰ পাছত অনুৰাগীৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ দৰে হৈছে । ৩০ অক্টোবৰত জুবিন ফেন ক্লাবে আহ্বান জনোৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ উপস্থিত থাকিবনে, নে কেৱল ২৫ অক্টোবৰৰ আলোচনা সভাতহে তেওঁ উপস্থিত নাথাকে, সেই লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে ।