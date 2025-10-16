ফটকা ফুটালেই যে জুবিন দাই ন্যায় নাপাব তেনে কোনো কথা নাই: আতচবাজি ব্যৱসায়ী

ফটকা ফুটালেই যে জুবিন দাই ন্যায় নাপাব তেনে কোনো কথা নাই: আতচবাজি ব্যৱসায়ী
জুবিনবিহীন দীপাৱলীত আতচবাজি ফুলজাৰি উদ্যোগত নাই বিক্ৰী । চৰকাৰক সাহাৰ্যৰ আহ্বান নলবাৰীৰ থলুৱা উদ্যোগৰ ।
Published : October 16, 2025 at 4:40 PM IST
নলবাৰী: জুবিন বিহীন অসমত প্ৰথমটো পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৱে চাৰিওফালে ম্লান পেলাইছে আনন্দ । সকলোৱে আশাত দিন পাৰ কৰিছে শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ বাটলৈ চাই । পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু দুটা দিন বাকী থকাত প্ৰতিবছৰে ব্যস্ত হৈ পৰা আতচবাজি উদ্যোগসমূহতো নাই এইবাৰ আগৰ দৰে ব্যস্ততা, আগৰ দৰে পৰিৱেশ ।
দীপাৱলীৰ প্ৰাকক্ষণত গ্ৰাহকেৰে গিজগিজাই থকা আতচবাজি উদ্যোগসমূহত এতিয়া নিমাওমাও পৰিৱেশ । গ্ৰাহক সেৰেঙা, মনত নাই কাৰো আনন্দ । সৰ্বত্ৰে চলা এই চৰ্চাই চিন্তিত কৰি তুলিছে অসমৰ থলুৱা আতচবাজি, ফুলজাৰি উদ্যোগসমূহক । জুবিন গাৰ্গ বিহীন এইবাৰ দীপাৱলীত কাৰোৱে মনত নাই আতচবাজি ফুটাই আনন্দ কৰাৰ সাহস । পোহৰৰ উৎসৱক পোহৰৰ মাজেৰেই পালন কৰিবলৈ সকলো সাজু ।
যাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে থলুৱা আতচবাজি উদ্যোগসমূহত । নলবাৰীৰ এটি ৫০ বছৰীয়া থলুৱা আতচবাজি উদ্যোগ । যিটো উদ্যোগত প্ৰতিটো বছৰে, প্ৰতিটো উৎসৱ পাৰ্বনত দেখা যায় ভীষণ ব্যস্ততা । কিন্তু এইবাৰ নাই কোনো তেনে পৰিৱেশ । পূৰ্বতে এইখিনি সময়ত মূৰ তুলি চাবলৈ আহৰি নোপোৱা উদ্যোগটোত এইবাৰ আশাৰ বাটেৰে অপেক্ষাৰত হ'ব লগীয়া হৈছে স্বত্বাধিকাৰী-কৰ্মচাৰীসকল ।
তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কেইবাহাজাৰ মাটিৰ কলগছ, ফুলজাৰি, আকাশ গোল্লাকে আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সৰু বৰ শব্দহীন আতচবাজি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে । ঢেঁকীত বাখৰ খুন্দি, মাটিৰ চুঙাত বাখৰ ভৰাই ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰা হৈ গৈছে হাজাৰ হাজাৰ ফুলজাৰি, শব্দহীন আতচবাজি । যিসমূহ কিছু পৰিমাণে বিক্ৰী হৈছে যদিও পাইকাৰী বজাৰসমূহত বিক্ৰীৰ বাবে উলিয়াব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা থলুৱা আতচবাজিসমূহ ।
মূলতে তেওঁলোকৰ বজাৰখন গুৱাহাটীত । কিন্তু এইবাৰ আৰু আগৰ দৰে পৰিৱেশ নাই । সেয়েহে বিপাঙত পৰিছে উদ্যোগটোৰ স্বত্বাধিকাৰী, কৰ্মচাৰীসকল । তেওঁলোকে বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ অপেক্ষাত থাকে বছৰেকৰ দীপাৱলীলৈ । য'ত নলবাৰীৰ নিজ বাঁহজানীৰ মা আইকন আতচবাজি উদ্যোগত ৩৫ টাকৈ পৰিয়াল নিয়োজিত হৈ পোহপাল দি আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ পৰিয়াল ।
উদ্যোগটোৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে কয়, "এইবাৰ সাম্প্ৰতিক পৰিৱেশটো খুব বেয়া । অইনবাৰ মূৰ তুলি কথা ক'বলৈয়েই সময় নাথাকে । এইবাৰ তেনে পৰিৱেশ নাই । হাৰ্টথ্ৰ'ৱ জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ গৈছে । দুখ আমাৰো লাগিছে, আমিও যিহেতু অসমীয়া, আমি কাম কৰিবই লাগিব । এইটো আমাৰ থলুৱা উদ্যোগ । আমাৰ ইয়াত ৩০/৩৫ টা পৰিয়াল পোহপাল দি আছোঁ । আনবাৰতকৈ এইবাৰ বহুতেই বেয়া বজাৰ আমাৰ ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "আমাৰ প্ৰতিবছৰে নিৰ্দিষ্ট টাৰ্গেট থাকে । সেইমতে আমি দুমাহ আগৰে পৰা সাজু হৈ থাকোঁ । ইতিমধ্যে বহু আতচবাজি সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰা হৈ গৈছে আমাৰ । আমাৰ সকলো নিৰ্মাণ কৰা হৈ গৈছে ভিন্ন প্ৰকাৰৰ । কিন্তু বজাৰ অথবা বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছোঁ । যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বানো জনাইছে থলুৱা উদ্যোগসমূহৰ পৰা আতচবাজি ক্ৰয় কৰিবলৈ । সেই অনুপাতে দুই এজন লোকে সহাৰিও দিছে আমাক । কিন্তু আগৰ দৰে নহয় । সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ । আমাকো সাহাৰ্য প্ৰদান কৰক । যাতে আমাৰ থলুৱা উদ্যোগবোৰ জীয়াই থাকে ।"
তেওঁ কয়, "আমাক পোহৰৰ উৎসৱো লাগিব জুবিন দাৰ ন্যায়ো লাগিব । জুবিন দা সাধাৰণ মানুহৰ লগতেই জড়িত আছিল । সকলো অনুষ্ঠান চলি আছে । আমিও জীয়াই থাকিব লাগিব । ন্যায়ো আমাক লাগিব । ফটকা ফুটালেই যে জুবিন দাই ন্যায় নাপাব তেনে কোনো কথা নাই । এইবাৰ বহুত বেছি প্ৰভাৱ পৰিছে আমাৰ উদ্যোগত । আমাৰ হৈ, দুখীয়াৰ হৈ মাত মতা মানুহজনেই আজি নাই । সকলোৱে উদযাপন কৰক পোহৰৰ উৎসৱটি । আমি ভাবিছিলোঁ গ্ৰাহক আহি আমাৰ পৰা সামগ্ৰীসমূহ লৈ যাব । কিন্তু সেয়া নহ'ল । আমি লাখ লাখ টকা ঋণ লৈ আতচবাজিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ । যদি আমাক চৰকাৰে সাহাৰ্য প্ৰদান নকৰে খেতিয়কসকলৰ দৰে হ'ব আমাৰ অৱস্থা ।"