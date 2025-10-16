ETV Bharat / state

ফটকা ফুটালেই যে জুবিন দাই ন্যায় নাপাব তেনে কোনো কথা নাই: আতচবাজি ব্যৱসায়ী

জুবিনবিহীন দীপাৱলীত আতচবাজি ফুলজাৰি উদ্যোগত নাই বিক্ৰী । চৰকাৰক সাহাৰ্যৰ আহ্বান নলবাৰীৰ থলুৱা উদ্যোগৰ ।

Zubeen Gargs death has had an impact on the cracker industry
জুবিন বিহীন দীপাৱলীত আটচবাজী ফুলজাৰী উদ্যোগত নাই বিক্ৰী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 16, 2025 at 4:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: জুবিন বিহীন অসমত প্ৰথমটো পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৱে চাৰিওফালে ম্লান পেলাইছে আনন্দ । সকলোৱে আশাত দিন পাৰ কৰিছে শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ বাটলৈ চাই । পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু দুটা দিন বাকী থকাত প্ৰতিবছৰে ব্যস্ত হৈ পৰা আতচবাজি উদ্যোগসমূহতো নাই এইবাৰ আগৰ দৰে ব্যস্ততা, আগৰ দৰে পৰিৱেশ ।

দীপাৱলীৰ প্ৰাকক্ষণত গ্ৰাহকেৰে গিজগিজাই থকা আতচবাজি উদ্যোগসমূহত এতিয়া নিমাওমাও পৰিৱেশ । গ্ৰাহক সেৰেঙা, মনত নাই কাৰো আনন্দ । সৰ্বত্ৰে চলা এই চৰ্চাই চিন্তিত কৰি তুলিছে অসমৰ থলুৱা আতচবাজি, ফুলজাৰি উদ্যোগসমূহক । জুবিন গাৰ্গ বিহীন এইবাৰ দীপাৱলীত কাৰোৱে মনত নাই আতচবাজি ফুটাই আনন্দ কৰাৰ সাহস । পোহৰৰ উৎসৱক পোহৰৰ মাজেৰেই পালন কৰিবলৈ সকলো সাজু ।

জুবিন বিহীন দীপাৱলীত আতচবাজি ফুলজাৰী উদ্যোগত নাই বিক্ৰী (ETV Bharat Assam)

যাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে থলুৱা আতচবাজি উদ্যোগসমূহত । নলবাৰীৰ এটি ৫০ বছৰীয়া থলুৱা আতচবাজি উদ্যোগ । যিটো উদ্যোগত প্ৰতিটো বছৰে, প্ৰতিটো উৎসৱ পাৰ্বনত দেখা যায় ভীষণ ব্যস্ততা । কিন্তু এইবাৰ নাই কোনো তেনে পৰিৱেশ । পূৰ্বতে এইখিনি সময়ত মূৰ তুলি চাবলৈ আহৰি নোপোৱা উদ্যোগটোত এইবাৰ আশাৰ বাটেৰে অপেক্ষাৰত হ'ব লগীয়া হৈছে স্বত্বাধিকাৰী-কৰ্মচাৰীসকল ।

Zubeen Gargs death has had an impact on the cracker industry
মা আইকন আচতবাজি উদ্যোগত ব্যস্ত কৰ্মচাৰী (ETV Bharat Assam)

তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কেইবাহাজাৰ মাটিৰ কলগছ, ফুলজাৰি, আকাশ গোল্লাকে আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সৰু বৰ শব্দহীন আতচবাজি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে । ঢেঁকীত বাখৰ খুন্দি, মাটিৰ চুঙাত বাখৰ ভৰাই ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰা হৈ গৈছে হাজাৰ হাজাৰ ফুলজাৰি, শব্দহীন আতচবাজি । যিসমূহ কিছু পৰিমাণে বিক্ৰী হৈছে যদিও পাইকাৰী বজাৰসমূহত বিক্ৰীৰ বাবে উলিয়াব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা থলুৱা আতচবাজিসমূহ ।

মূলতে তেওঁলোকৰ বজাৰখন গুৱাহাটীত । কিন্তু এইবাৰ আৰু আগৰ দৰে পৰিৱেশ নাই । সেয়েহে বিপাঙত পৰিছে উদ্যোগটোৰ স্বত্বাধিকাৰী, কৰ্মচাৰীসকল । তেওঁলোকে বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ অপেক্ষাত থাকে বছৰেকৰ দীপাৱলীলৈ । য'ত নলবাৰীৰ নিজ বাঁহজানীৰ মা আইকন আতচবাজি উদ্যোগত ৩৫ টাকৈ পৰিয়াল নিয়োজিত হৈ পোহপাল দি আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ পৰিয়াল ।

Zubeen Gargs death has had an impact on the cracker industry
দেৱালীলৈ সাজু কৰা হৈছে আতচবাজি (ETV Bharat Assam)

উদ্যোগটোৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে কয়, "এইবাৰ সাম্প্ৰতিক পৰিৱেশটো খুব বেয়া । অইনবাৰ মূৰ তুলি কথা ক'বলৈয়েই সময় নাথাকে । এইবাৰ তেনে পৰিৱেশ নাই । হাৰ্টথ্ৰ'ৱ জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ গৈছে । দুখ আমাৰো লাগিছে, আমিও যিহেতু অসমীয়া, আমি কাম কৰিবই লাগিব । এইটো আমাৰ থলুৱা উদ্যোগ । আমাৰ ইয়াত ৩০/৩৫ টা পৰিয়াল পোহপাল দি আছোঁ । আনবাৰতকৈ এইবাৰ বহুতেই বেয়া বজাৰ আমাৰ ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "আমাৰ প্ৰতিবছৰে নিৰ্দিষ্ট টাৰ্গেট থাকে । সেইমতে আমি দুমাহ আগৰে পৰা সাজু হৈ থাকোঁ । ইতিমধ্যে বহু আতচবাজি সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰা হৈ গৈছে আমাৰ । আমাৰ সকলো নিৰ্মাণ কৰা হৈ গৈছে ভিন্ন প্ৰকাৰৰ । কিন্তু বজাৰ অথবা বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছোঁ । যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বানো জনাইছে থলুৱা উদ্যোগসমূহৰ পৰা আতচবাজি ক্ৰয় কৰিবলৈ । সেই অনুপাতে দুই এজন লোকে সহাৰিও দিছে আমাক । কিন্তু আগৰ দৰে নহয় । সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ । আমাকো সাহাৰ্য প্ৰদান কৰক । যাতে আমাৰ থলুৱা উদ্যোগবোৰ জীয়াই থাকে ।"

Zubeen Gargs death has had an impact on the cracker industry
মাটিৰ কলগছ নিৰ্মাণত ব্যস্ত এগৰাকী কৰ্মচাৰী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, "আমাক পোহৰৰ উৎসৱো লাগিব জুবিন দাৰ ন্যায়ো লাগিব । জুবিন দা সাধাৰণ মানুহৰ লগতেই জড়িত আছিল । সকলো অনুষ্ঠান চলি আছে । আমিও জীয়াই থাকিব লাগিব । ন্যায়ো আমাক লাগিব । ফটকা ফুটালেই যে জুবিন দাই ন্যায় নাপাব তেনে কোনো কথা নাই । এইবাৰ বহুত বেছি প্ৰভাৱ পৰিছে আমাৰ উদ্যোগত । আমাৰ হৈ, দুখীয়াৰ হৈ মাত মতা মানুহজনেই আজি নাই । সকলোৱে উদযাপন কৰক পোহৰৰ উৎসৱটি । আমি ভাবিছিলোঁ গ্ৰাহক আহি আমাৰ পৰা সামগ্ৰীসমূহ লৈ যাব । কিন্তু সেয়া নহ'ল । আমি লাখ লাখ টকা ঋণ লৈ আতচবাজিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ । যদি আমাক চৰকাৰে সাহাৰ্য প্ৰদান নকৰে খেতিয়কসকলৰ দৰে হ'ব আমাৰ অৱস্থা ।"

লগতে পঢ়ক: শিলাবৰ্ষণত ২৫ জন আৰক্ষী লোক আৰু ১২ জন সাধাৰণ নাগৰিক আহত; প্ৰায় ১১ জনক আটক

দীপাৱলীৰ প্ৰাকক্ষণত ভীষণ ব্যস্ততা নলবাৰীৰ এখন গাঁৱৰ মৃৎশিল্পীৰ

TAGGED:

CRACKER INDUSTRY IN NALBARI
DIWALI 2025
DIWALI IN ASSAM
ইটিভি ভাৰত অসম
ZUBEEN GARG DEATH CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.