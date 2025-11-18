ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনত ন্যায় বিচাৰি আছুৰ মানৱ শৃংখল

জন্মদিনটোত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি ৰাজ্যজুৰি আছুৰ মানৱ শৃঙ্খল ।

Zubeen Gargs birthday
জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনত ন্যায় বিচাৰি আছুৰ মানৱ শৃংখল (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী : উভতি নহাৰ বাটেৰে গুচি গ'ল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ । শিল্পীগৰাকীৰ অবৰ্তমানত শোকস্তব্ধ আত্মীয়-স্বজন, অনুৰাগী । তাৰ মাজতে মঙলবাৰে জুবিনবিহীন প্ৰথমটো ওপজা দিনত অশ্ৰুসিক্ত সোঁৱৰণ অনুৰাগীৰ ।

জুবিন গাৰ্গৰ অবৰ্তমানতো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুৰাগীয়ে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে স্মৰণ কৰিছে শিল্পী সত্তাটোক । এই জন্মদিনটোতে গুৱাহাটীত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত মানৱ শৃংখল । সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত উজানবজাৰ শ্বহীদ ন্যাসৰ পৰা লতাশিললৈ মানৱ শৃংখল গঢ়ি তোলা হয় ।

জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব লাগিবই, জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়ক, ৰাইজ আজি জাগিছে জাগিবই আদি শ্লোগান দি আছুৰ নেতা-কৰ্মীসকলে এই মানৱ শৃংখল গঢ়ি তোলে ।

মানৱ শৃংখলত অংশগ্ৰহণ কৰি আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, "অসমৰ ৰাইজে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ জন্মদিন পালন কৰিছে । কিন্তু এই জন্মদিন আনন্দৰ নে বিষাদৰ নে প্ৰতিবাদৰ মানুহে ধৰিব পৰা নাই । জন্মদিনটোতো প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায় বিচাৰি আছুৱে সমগ্ৰ জিলা সদৰত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি ন্যায় বিচাৰিছোঁ ।"

Zubeen Gargs birthday
তেওঁ লগতে কয়, "যিকোনো শোষণ, যিকোনো ধৰণৰ অন্যায়-বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা সংগ্ৰামৰ সন্মুখৰ সেনাপতি আছিল জুবিন গাৰ্গ । তেওঁৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ বাবে জাতিটোৱে আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছে তাতকৈ দুখৰ কথা একো নাই ।"

আনহাতে, আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড° সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "আজি জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন । সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ৰাজ্যজুৰি তিনিদিনীয়াকৈ জন্মদিনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ । জন্মদিনো পালন কৰিছোঁ আৰু একে সময়তে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদানৰ দাবী কৰিছোঁ, আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছোঁ । দুটা কাম একেলগে চলি যাব । জুবিন গাৰ্গ কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাই । জুবিন গাৰ্গৰ চিন্তা, সৃষ্টি, কণ্ঠ, মানৱীয় চিন্তা আৰু জুবিন গাৰ্গে অসমক মনে-প্ৰাণে ভালপোৱা আৰু সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব লোৱাৰ যি পদক্ষেপ, এই সকলোবোৰ কথা অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ হৃদয়ত জীপাল হৈ থাকিব ।"

Zubeen Gargs birthday
তেওঁ লগতে কয়, "জুবিন গাৰ্গ অমৰ হৈ থাকিব । জুবিন গাৰ্গবিহীন জন্মদিনত এটা কথায়ে উপলব্ধি কৰিছোঁ জুবিন গাৰ্গ অসমৰ আত্মা হৈ ৰ'ব । জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগিব এই কথা স্পষ্ট । জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টি-চিন্তা আগুৱাই নিব লাগিব । জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদান নকৰালৈ আমি ক্ষান্ত নহওঁ । দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগিব । তদন্ত কটকটীয়া হ'ব লাগিব, পানী নসৰকা হ'ব লাগিব । এছ আই টিয়ে সাক্ষ্য-প্ৰমাণসহ এখন কঠোৰ শক্তিশালী অভিযোগনামা আদালতত জমা দিব লাগিব যাতে এজনো দোষী আইনৰ সুৰুঙাৰে বাছি যাব নোৱাৰে, এইটো স্পষ্ট কথা ।"

