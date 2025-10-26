জুবিন গাৰ্গ আছিল প্ৰকৃত হিন্দুত্ববাদী, সনাতনী মানুহ : ৰণজিৎ কুমাৰ দাস
জুবিন গাৰ্গৰ গোত্ৰ সন্দৰ্ভত বিস্তৃত বৰ্ণনা মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ । জুবিন ক্ষেত্ৰক তাজমহলৰ সৈতে তুলনা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ।
Published : October 26, 2025 at 1:38 PM IST
বৰপেটা : "মোৰ কোনো জাতি নাই, মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই... ৷" জীৱিতকালত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে বিভিন্ন সময়ত এই মন্তব্য কৰিছিল । শিল্পীগৰাকীৰ 'কাঞ্চনজংঘা' নামৰ বোলছবিখনতো এই সংলাপ আছে । কিন্তু এই কথাক লৈ শেহতীয়াকৈ বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে । এই মন্তব্য জুবিন গাৰ্গৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ নহয়, আচলতে চিনেমাৰ হে সংলাপ বুলি শাসকীয় দলে দাবী কৰি আহিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছত এইবাৰ মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসেও একেই মন্তব্য কৰিলে । আনকি জুবিন গাৰ্গক প্ৰকৃত হিন্দুত্ববাদী লোক বুলিও দাবী কৰিলে ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে । তেওঁ কয়, "একাংশই জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদান আৰু তেওঁৰ ধৰ্মক লৈ বিভ্ৰান্তি বিয়পাবলৈ চেষ্টা কৰিছে । জুবিন 'কাঞ্চনজংঘা'ত কৈছিল মোৰ কোনো জাতি নাই, ধৰ্ম নাই । সেয়া চিনেমাৰহে সংলাপ । একাংশই ক'ব বিচাৰে যেন সেয়া জুবিন গাৰ্গে নিজ মুখেৰে কৈছে । মই সেইসকলৰ মুখত চূণ দি কৈছো জুবিন গাৰ্গ আছিল প্ৰকৃত হিন্দুত্ববাদী মানুহ, জুবিন গাৰ্গ আছিল প্ৰকৃত সনাতনী মানুহ । কাঞ্চনজংঘাৰ গীত এবাৰ শুনি চাব...।"
এই ক্ষেত্ৰত যুক্তি দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গ হৈছে গৰ্গমুনিৰ বংশধৰ । ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ গৰ্গমুনিৰে বংশধৰ আছিল । অৰ্থাৎ জুবিন গাৰ্গৰ গোত্ৰ গৰ্গমুনি । সেই গৰ্গমুনিক শ্ৰদ্ধা জনাই সনাতনী সংস্কৃতিৰ জুবিন গাৰ্গে উপাধিয়ে সলনি কৰি পেলাইছে । আগতে আছিল জুবিন বৰঠাকুৰ আৰু নাম লিখিছে জুবিন গাৰ্গ । গতিকে এই কথাকলৈ কাক কি চকুত ধূলি দিয়ে নাজানো, আমাক চকুত ধূলি দিব নোৱাৰে ।"
ইফালে জুবিন ক্ষেত্ৰত এছঅ'পি জাৰি কৰা সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁ এছঅ'পিক সমৰ্থন জনাই কয়, "আজি কবৰ স্থানত কোনোবা মুছলমান ল'ৰাই গৈ মদ খোৱাৰ নজিৰ আছে নেকি ? কোনো মুছলমান ল'ৰাই কবৰ স্থানত গৈ মদ নাখায় । সেইটো হৈছে তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি । কিন্তু সমাধিক্ষেত্ৰত গৈ মদ খাব নোৱাৰে নহয় । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব এটা আছে । তাজমহল ৰাতি ১২ টাত খোলা থাকে নেকি ? তাজমহলৰ অনুৰাগী বহুত আছে...।"
জুবিন গাৰ্গৰ নামত ৰাজনীতি নকৰিবলৈও তেওঁ সকলোকে আহ্বান জনায় । লগতে ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিবলৈ তেওঁ সকলোকে আহ্বান জনায় । বৰপেটাত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে জুবিন গাৰ্গ সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰে ।
শেহতীয়াকৈ ঘোষণা হোৱা এ ডি আৰ ইত সফলতা অৰ্জন কৰা বৰপেটা জিলাৰ ভৱানীপুৰ-সৰভোগ সমষ্টিৰ একাংশ প্ৰাৰ্থীক মন্ত্ৰী দাসে সম্বৰ্ধনা জনায় । এই উপলক্ষে হাউলী পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয় সভাগৃহত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী দাসে প্ৰাৰ্থীসকলক গামোচা, মানপত্ৰ আৰু গছপুলিৰে সম্বৰ্ধনা জনায় ।
হাউলী পৌৰসভাৰ সভানেত্ৰী অঞ্জলি দাস চৌধুৰীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সম্বৰ্ধনা সভাখনত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীসকলক সততাৰে নিজৰ দায়িত্ব আগন্তুক দিনত পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
