ETV Bharat / state

বৰপেটাৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ উদ্যানত স্থাপন জুবিন গাৰ্গৰ আবক্ষ মূৰ্তি

কলাগুৰুৰ কাষতে সংগীতৰ পুত্ৰৰ স্থান ৷ জুবিনে ধেমালিতে কোৱা কথাষাৰেই সত্য হ'ল ৷

Zubeen Garg statue at Barpeta
নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ উদ্যানত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এটা আবক্ষ মূৰ্তি স্থাপন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 19, 2026 at 3:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা : জুবিন গাৰ্গ কায়িকভাবে আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰদিনলৈ হেৰাই যোৱাৰ এটা বছৰ পাৰ হ'ল ৷ সেয়ে ৰাজ্যৰ চুকে কোণে জুবিন গাৰ্গক সকলো অসমীয়াই শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছে ৷ শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে কৰিছে প্ৰতিজন অসমীয়াই ৷

ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানৰ লগতে পুণ্যতিথিত এবছৰ হোৱাৰ লগত সংগতি ৰাখি কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্বন, বৰপেটা আৰু বৰপেটা প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত শনিবাৰে বৰপেটা চহৰৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ উদ্যানত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এটা আবক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন কৰা হয় ।‌ মূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে বৰপেটাৰ বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসে ।

নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ উদ্যানত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আবক্ষ মূৰ্তি স্থাপন (ETV Bharat Assam)

মূৰ্তিটো উন্মোচন কৰি বিধায়ক দাসে কয়,"জুবিন গাৰ্গ হ'ল সংগীতৰ পুত্ৰ, ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ, যিগৰাকীক ভাৰতৰ বাহিৰলৈ নি হত্যা কৰা হ'ল । সেইগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গ যিয়ে অসমৰ শিপাৰ লগত জড়িত হৈ আছিল । সেইবাবে মুম্বাই এৰি অসমলৈ ঘুৰি আহি অসমৰ হৈ কাম কৰিছিল । জুবিন গাৰ্গে অসমীয়া সংগীত, অসমীয়া চিনেমা সকলোতে নতুন ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিছিল । তেওঁ সংগীতত জুবিন যুগৰ সৃষ্টি কৰিছিল ।"

আনহাতে কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্বনৰ বৰপেটাৰ সমন্বয়ক প্ৰমথৰঞ্জন দাসে কয়,"২০১৭ত নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ উদ্যানত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ আবক্ষ মূৰ্তি স্থাপন অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গে ধেমেলীয়া সুৰত কৈছিল যে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত সেই স্থানতে তেওঁৰো এটা মূৰ্তি সৰুকৈ স্থাপন কৰিলে হ'ল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "সেই মুহূৰ্তত উপেক্ষা কৰা কথাটোৱে যে ইমান সোনকালে বাস্তৱায়িত হ'ব কোনেও কল্পনাই কৰা নাছিল । জুবিনে কোৱাৰ দৰেই নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ উদ্যানত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ কাষত আজি শিল্পীগৰাকীৰ আবক্ষ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ল ৷"

আনহাতে, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুতিথি উপলক্ষে বৰপেটা জিলা বিজেপি যুৱ মৰ্চাই বৰপেটাৰ মিলেনিয়াম পাৰ্কত এক ৰক্তদান শিবিৰৰ আয়োজন কৰে ।

লগতে পঢ়ক:জুবিনৰ বাবে শ্বানৰ কণ্ঠেৰে নিগৰিল ‘তুমহাৰে গানো কা যাদু ৰাতোঁ কো জগায়ে দিল কো’

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গ
বৰপেটা
কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্যন
হার্টথ্রব জুবিন গাৰ্গৰ পুণ্য তিথি
ZUBEEN GARG STATUE AT BARPETA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.