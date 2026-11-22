জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ৰেঞ্জ ৰোভাৰখন সংৰক্ষণ হ’ব জুবিন ক্ষেত্ৰত, চাৰি বন্ধুৰ বিশেষ সিদ্ধান্ত
জুবিন ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণ কৰা হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰিয় বাহন ৰেঞ্জ ৰোভাৰখন ৷ এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিছে চাৰি বন্ধু ৷
Published : November 22, 2026 at 6:56 PM IST
গুৱাহাটী : অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ৰেঞ্জ ৰোভাৰ বাহনখনৰ বিক্ৰীক লৈ সৃষ্টি হোৱা চৰ্চাৰ মাজতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এসময়ৰ জুবিন গাৰ্গৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধু তথা শিল্পী পবিত্ৰ ৰাভাই । বিলাসী বাহনখন পুনৰ ঘূৰাই আনি ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’ত সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ চিন্তা-চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে শিল্পীগৰাকীয়ে ৷
এই কথা সামাজিক মাধ্যমত সদৰী কৰিছে শিল্পী পবিত্ৰ ৰাভাই । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি থকা বাহনখন আনৰ হাতলৈ যোৱাটো নিবিচাৰে অনুৰাগী সকলে । সেই বাবেই বাহনখন পুনৰ ওভতাই অনাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি জুবিন গাৰ্গৰ অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু শিল্পী পবিত্ৰ ৰাভাই সামাজিক মাধ্যমযোগে উল্লেখ কৰে ৷
শিল্পী ৰাভাই কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ বাহনখন কিনা-বেচাক লৈ বিভিন্ন কাৰণ বা সমস্যা থাকিব পাৰে । কিন্তু এতিয়াও গাড়ীখন অসমতেই আছে । যিয়ে গাড়ীখন কিনিছে, তেখেতেও নিশ্চয় জুবিন গাৰ্গক ভাল পায় বাবেই কিনিছে । গতিকে আমি তেওঁক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছো যে গাড়ীখন আমি আকৌ ঘূৰাই আনিম আৰু তাৰ বাবদ তেখেতে যিখিনি মূল্য দিছে, সেই সম্পূৰ্ণ ধন আমি তেওঁক ঘূৰাই দিম ।"
জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱাৰ বাবেই ক্ৰেতাজনে গাড়ীখন ঘূৰাই দিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি শিল্পী ৰাভাই কয় ,"বাহনখন ঘূৰাই অনাৰ পাছত সেইখন জুবিন ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ।"
এই সিদ্ধাৰ আঁৰত কেৱল পবিত্ৰ ৰাভাই নহয়, জুবিন গাৰ্গৰ আন তিনিজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ক্ৰমে মানস ভাগৱতী, সৌমিক দত্ত, বংকিম ৰায় মেধিয়ে এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । পিছে এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিব নে সোণমইনা দাসে !
উল্লেখ্য যে, কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ অন্তত জুবিন গাৰ্গে ২০২৪ চনৰ ২ মাৰ্চত জুবিন গাৰ্গে ক্ৰয় কৰিছিল ৰেঞ্জ ৰোভাৰখন ৷ কিন্তু জুবিন গাৰ্গ ৫৪ সংখ্যক জন্মদিনটোৰ পিছদিনাই আজাৰাৰ গঁড়লৰ যুৱ ব্যৱসায়ী সোণমইনা দাসে জুবিন গাৰ্গৰ সেই মৰমৰ বাহনখন ক্ৰয় কৰাৰ খবৰ বিয়পি পৰিছিল ৷ লগে লগে ৰাজ্যজুৰি অনুৰাগীসকলৰ মাজত তীব্ৰ আৱেগ আৰু নানা প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালে আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো কথা প্ৰকাশ কৰা নাই ৷
লগতে পঢ়ক: হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰিয় বাহন 'ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ' বিক্ৰীৰ আঁৰত ডাঙৰ ৰহস্য, সেই ৰহস্যটো কি ?