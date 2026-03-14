জুবিনক্ষেত্ৰত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চি, বিশেষ জাৰ্চীয়ে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন

জুবিনক্ষেত্ৰত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চি, বিশেষ জাৰ্চীয়ে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন
জুবিনক্ষেত্ৰত সেৱা লৈ শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ ৷ লগতে শিল্পীগৰাকীলৈ সন্মান জনায় তেওঁৰ নাম খোদিত এটি জাৰ্চীও উচৰ্গা কৰে দলটোৱে ৷
Published : March 14, 2026 at 1:47 PM IST
সোণাপুৰ: ইণ্ডিয়ান ছুপাৰ লীগ চমুকৈ আই এছ এলৰ অন্যতম এটি দল হৈছে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চি ৷ ভাৰতীয় ফুটবলৰ ক্ষেত্ৰখনত উত্তৰ-পূবক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা আগশাৰীৰ দলটোৰ সদস্যসকলে শুকুৰবাৰে সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ অধিক আপোন শিল্পীগৰাকীক ৷ দলৰ সদস্যসকলে হাতে হাতে ‘জয় জুবিন দা’ লিখা গামোচা লৈ জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত হোৱা দেখা যায় ৷ ফুটবলৰ প্ৰতি শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰো আছিল বিশেষ ৰাপ ৷ কলাগুৰু ফাউণ্ডেশ্যনৰ হৈ নিজেও ফুটবল খেলিছিল শিল্পীগৰাকীয়ে ৷
ফুটবল আৰু সংগীতৰ এক নিবিড় সম্পৰ্ক শুকুৰবাৰে প্ৰতিফলিত হয় জুবিনক্ষেত্ৰত ৷ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ সদস্য সকলে জুবিন গাৰ্গৰ নাম খোদিত ‘10’ নম্বৰৰ এটি জাৰ্চীও শিল্পীগৰাকীক উছৰ্গা কৰে ৷
এই উপলক্ষে এজন খেলুৱৈয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘জুবিনদাই নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিক সদায় বহুত সমৰ্থন কৰিছিল ৷ তেওঁ আমাৰ বাবে কেৱল এজন শিল্পী নহয়, এজন প্ৰেৰণাৰ উৎস । সেয়েহে এজন অনুৰাগী হিচাপে আমি আজি জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু তেওঁৰ আৰ্শীবাদ গ্ৰহণ কৰিছোঁ ৷"
সাধাৰণতে ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ খেলপথাৰত ব্যস্ততা থাকে যদিও, সাংস্কৃতিক জগতৰ এজন মহানায়কৰ প্ৰতি জনোৱা এই সন্মান আৰু শ্ৰদ্ধাই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । এই কাৰ্যই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে অসমৰ সমাজ জীৱনত ইশ্বৰপুত্ৰ জুবিন গাৰ্গৰ স্থান কিমান উচ্চ ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ফুটবল খেলক অধিক জনপ্ৰিয় কৰিবলৈ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে সদায় আগভাগ লৈ আহিছিল । অসম তথা উত্তৰ-পূবৰ পৰা এটা শক্তিশালী ফুটবল দল গঠন কৰি আগুৱাই নিয়াৰ কথাও বহুবাৰ কৈছিল শিল্পীগৰাকীয়ে ৷ কেৱল এজন শিল্পী হিচাপেই নহয়, এজন ক্ৰীড়াপ্ৰেমী হিচাপেও তেওঁ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিক বিভিন্ন সময়ত উৎসাহিত কৰিছিল । সেয়েহে তেওঁৰ সেই অনুপ্ৰেৰণাক সুঁৱৰি দলৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলৈ বিশেষ জাৰ্চী উচৰ্গা কৰা হয় ৷
