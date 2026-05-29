মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ স্বপ্নভংগ শ্যামকানু-শেখৰজ্যোতিৰ
আদালতত পুনৰ মুখথেকেচা । জামিন আবেদন নাকচ ন্যায়ালয়ৰ ।
Published : May 29, 2026 at 4:57 PM IST
গুৱাহাটী: দ্বিতীয়বাৰলৈ আদালতত মুখথেকেচা খালে জুবিন গাৰ্গ হত্য়াৰ অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তই । শুকুৰবাৰে মিতালী ঠাকুৰীয়াৰ আদালতে নাকচ কৰিলে শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আবেদন । আনহাতে আজি বিয়লি ফাষ্টট্রেক আদালতে শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰো জামিন আবেদন নাকচ কৰিছে ।
এই শুনানি সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা জিয়াউৰ কামাৰে কয়, "শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আবেদন খাৰিজ কৰা হৈছে । লগতে অমৃতপ্রভা মহন্ত, সন্দীপন গার্গ, নন্দেশ্বৰ বৰা, পৰেশ বৈশ্যৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি সম্পন্ন হৈছে । ৮ জুনলৈ ৰায় ঘোষণা কৰা হ'ব ।"
লগতে অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়, "সকলোৱে ভাবিছিল ই এটা দুৰ্ঘটনাজনক মৃত্যু । সমগ্র ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে ভালদৰে তদন্ত কৰিছিল, যাৰ বাবে আমিও গোচৰটো ভালদৰে আগবঢ়াই নিব পাৰিছো । এতিয়া কেৱল এটা পৰ্যায় আৰু মূল পৰ্যায়টোত সাক্ষীবাদী হ'ব । এই সকলোবোৰ চাইহে আদালতে ৰায়দান দিব । ফাষ্টট্রেকত এবছৰৰ বাবে আছে । আমি যিমান পাৰো সোনকালে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ।"
"আজি আদালতত তেওঁলোকৰ এটা যুক্তিত কৈছিল ৩৪৯ গৰাকী সাক্ষী আছে যিহেতু বহুত সময় লাগিব । তেতিয়া আমি দুটা কথাই কৈছিলো যে ৩৪৯ গৰাকী সাক্ষীৰ ভিতৰত ৭০ খনমান এজাহাৰেই আছে । এখন এখন এজাহাৰ কোনোবাই এটাকৈ ফাইল কৰিছে, কোনোবাই তিনিটাকৈ ফাইল কৰিছে । গতিকে সেইসমূহ কিছু কম কৰিম বুলি ভাবিছো, কাৰণ ইমানবোৰৰ প্ৰয়োজন নাই । মৰিগাঁৱৰ পৰা যিখন এজাহাৰ দিছিল সেইখনেই মূল এজাহাৰ । লগতে কিছুমান এজাহাৰ বেছ ভালকৈ দিছিল তেওঁলোককো মাতিব লাগিব । তথাপি আমি ফিল্টাৰ কৰি কমাই ল'ম যাতে গোচৰটো সোনকালে আগবাঢ়ি যায় আৰু সোনকালে ন্যায় পায় ।"
প্ৰবাসী অসমীয়াৰ সাক্ষী সন্দৰ্ভতো অধিবক্তাগৰাকীয়ে মন্তব্য় কৰে । প্ৰবাসী অসমীয়া সাক্ষীসকল আহিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়, "তেওঁলোক আহিবই লাগিব । তেওঁলোকক চমন দিব লাগিব । তেওঁলোকে সহযোগ কৰিব বুলি আশা কৰিছো ।"
লগতে পঢ়ক:জুবিন গাৰ্গ হত্যা গোচৰৰ ৭ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জফ্ৰেমৰ ধাৰা আৰোপ
'মায়াবিনী' আৰু 'দয়াবিনী' ! জুবিনৰ নামত মুখ্যমন্ত্রী হোৱাৰ সপোন দেখি কোনে মুখথেকেচা খালে ? সদনত ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
বিদেশলৈ পলায়ন কৰাৰ আশংকা আছে ! শ্যামকানুৰ জামিনৰ বিৰুদ্ধে আদালতত চৰকাৰী অধিবক্তা