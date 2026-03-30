ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰৰ শুনানি আৰম্ভ
Published : March 30, 2026 at 8:12 PM IST
গুৱাহাটী : সোমবাৰৰ পৰা ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত আৰম্ভ হৈছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ছিংগাপুৰত ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰৰ শুনানি । এতিয়াৰে পৰা এই আদালতত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰৰ দৈনিক শুনানি হ'ব ।
এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰী অধিবক্তা জিয়াউৰ কামাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় , "আজি নতুন ক'ৰ্ট, নতুন পৰিৱেশ । আজি অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ অধিবক্তাই নিজৰ পক্ষত আদালতত যুক্তি দাঙি ধৰিলে । কাইলৈ শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ অধিবক্তায়ো আদালতত যুক্তি দাঙি ধৰিব । ১০.৩০ বজাত শ্যামকানুৰ অধিবক্তাই যুক্তি দাঙি ধৰিব । আনহাতে, ২ বজাত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ অধিবক্তাই যুক্তি দাঙি ধৰিব । অভিযুক্তসকলৰ অধিবক্তাৰ যুক্তি শেষ হোৱাৰ পিছত পুনৰ চৰকাৰী অধিবক্তাই আদালতত দাঙি ধৰিব যুক্তি । জুবিন গাৰ্গৰ দেহৰক্ষী নন্দেশ্বৰ বৰাই জব্দকৃত মোবাইল বিচাৰি আদালতত অধিবক্তাই আবেদন কৰিছিল । আদালতে সেই আবেদন খাৰিজ কৰে ।"
আনহাতে, জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "গোচৰটো ক্ষিপ্ৰতাৰে হ'ব বুলি আশা দেখিছোঁ । সোনকালে কিবা সমিধান পাব বুলি আশা কৰিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয় , "আমি সকলো কথা খুব বিশ্বাস আৰু আস্থাৰে লৈ আছোঁ । জুবিনৰ যি ন্যায্য সেইখিনি পাওক । বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া কটকটীয়া হওক । এটা নতুন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আমি বিচৰা মতে সকলো হওক ।"
ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ সহযোগী বাদ্যযন্ত্ৰী পাৰ্থ প্ৰতিম গোস্বামীয়ে কয়, "ছিংগাপুৰ কৰ'নাৰ্ছ ক'ৰ্টে এনে ৰিপ'ৰ্ট দিব বুলি আগয়ে আমি গম পাইছিলোঁ । ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে কোন সিদ্ধাৰ্থ, শ্যামকানু নাজানে । অসমৰ পৰা পৰিকল্পনা কৰিয়ে জুবিন গাৰ্গক পানীলৈ নিছিল । ছিংগাপুৰ আদালতে নাজানে । ছিংগাপুৰৰ ৰায়ক লৈ আমি নিৰাশ হ'ব নালাগে । আমি জয় হ'ম বুলি আশাবাদী । প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ দুখ লাগিছিল । দুমাহত দুটা কেছ হাৰিছিলোঁ । আজি এটা ভাল দিন, আজিৰে পৰা ফাষ্ট ট্ৰেক আৰম্ভ হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ যি হত্যাৰ গোচৰ, তাত প্ৰবাসী অসমীয়াসকলক কিয় এৰি দিছে এতিয়াও বুজা নাই । হাঁহি হাঁহি অসমলৈ আহি তেওঁলোক গুচি গ'ল । জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাব লাগিব । জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি হৈছে, কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ আগত কোনো টিকিব নোৱাৰে ।"
উল্লেখ্য যে ন্যায়াধীশ শৰ্মিলা ভূঞাৰ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতে সোমবাৰৰ পৰা দৈনন্দিন ভিত্তিত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব । অসম চৰকাৰৰ আহ্বানমৰ্মে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰ পৰিচালনাৰ বাবে বাক্সা জিলাৰ জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ শৰ্মিলা ভূঞাক ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ বাবে মনোনীত কৰিছিল । সেই অনুসৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ে যোৱা ২৬ মাৰ্চত ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ বাবে ন্যায়াধীশ ভূঞাক বাক্সাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ বদলিৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । এই নিৰ্দেশ অনুসৰি ন্যায়াধীশ ভূঞাই সোমবাৰৰ পৰা ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ বাবে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে ।