মই 'দুৰ্ঘটনা' বুলি কোৱা নাই, জুবিন গাৰ্গৰ 'হত্যাকাণ্ড'ৰ চাৰ্জশ্বীট ১৭ ডিচেম্বৰৰ আগতে দিয়া হ'ব: মুখ্যমন্ত্ৰী

মই 'দুৰ্ঘটনা' বুলি কোৱা নাই, জুবিন গাৰ্গৰ 'হত্যাকাণ্ড'ৰ চাৰ্জশ্বীট ১৭ ডিচেম্বৰৰ আগতে দিয়া হ'ব: মুখ্যমন্ত্ৰী
জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰৰ সমীপত অশোক সিংহলৰ মাটি আছে নে নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাজানে ৷ শত্ৰুৰ কথা কোনো কাৰণতে নুশুনে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
Published : November 3, 2025 at 5:26 PM IST
তেজপুৰ/চতিয়া : সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ চাৰ্জশ্বীট কেতিয়া দাখিল কৰিব এছ আই টিয়ে ? এই সন্দৰ্ভত পুনৰ মন্তব্য় কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । কেৱল সেয়াই নহয়, জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্য়জনৰ মৃত্য়ু সন্দৰ্ভতো কৰিলে মন্তব্য় ।
অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ু দুৰ্ঘটনা নে হত্য়াকাণ্ড সেই সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ থকাৰ মাজতেই মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কৰিলে বিস্ফোৰক মন্তব্য় ।
এছ আই টিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ চাৰ্জশ্বীট কেতিয়া দাখিল কৰিব সেই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী কয়, "আজি মই দুৰ্ঘটনা বুলি কোৱা নাই, জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাণ্ডৰ চাৰ্জশ্বীট আমি ১৭ ডিচেম্বৰৰ আগতে দিব লাগে । মই টাৰ্গেট দিছো ৮ তাৰিখমানৰ ভিতৰত যাতে দিব পাৰো । আমি সকলো ফালৰ পৰা প্ৰস্তুত ।" মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "বিদেশত যদি কিবা ঘটনা হয় চাৰ্জশ্বীট দিয়াৰ আগতে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ অনুমোদন ল'ব লাগে । কালি মই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰি আহিছো যাতে আমি সোনকালে দিব পাৰো । গতিকে মই ভাবো যে অহা তিনি-চাৰি দিনৰ ভিতৰতে এছ আই টিয়ে গৃহ মন্ত্ৰণালয়লৈ লিখিব । আমি অনুমোদন পাম আৰু লগে লগে আমি ৮, ৯ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত চাৰ্জশ্বীট দি দিম ।"
সাংবাদিকক আৰ টি আই কৰিবলৈ কিয় ক'লে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ?
আজি শোণিতপুৰ জিলাৰ নদুৱাৰ সমষ্টিৰ ঐতিহাসিক পকামূৰা পথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ পুঁজিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু কেতবোৰ মন্তব্য কৰে । সংবাদিকে ছিংগাপুৰত আয়োজিত নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলত অসম চৰকাৰৰ সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বিষয়ে জানিব বিচৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "আমি অসম চৰকাৰে এটকাও দিয়া নাই । প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে আৰ টি আই মাৰিব পাৰে ।"
গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানী এজেন্ট ১০০ শতাংশ :
আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানৰ যোগসূত্ৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ সৰৱ হৈ কয়, "গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানী এজেন্ট ১০০ শতাংশ । গাখীৰত পানীও মিহলি কৰা হয়; কিন্তু গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানী এজেণ্ট সন্দৰ্ভত পানীও নাই । ইয়াত ১০০ শতাংশই তেওঁৰ যোগসূত্ৰ আছে মই কৈছো । কালি বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই মোৰ ওপৰত গোচৰ দিবলৈ কৈছে, গোচৰ কৰিলেতো ময়ো ভালেই পাওঁ ; কিন্তু নকৰিলেও জুবিন গাৰ্গৰ চাৰ্জশ্বীট দিয়াৰ পিছত গৌৰৱ গগৈৰ কাণ্ড আমি মুকলি কৰিম ।"
শত্ৰুৰ কথা নুশুনে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে :
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "১০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অলপ সময় লৈছো বুলি ধৰি লওক, মই ক'লো ১০ ছেপ্টেম্বৰত দিম, নিদিলো ১০ নৱেম্বৰত দিলো, তাৰ পৰা কি ক্ষতি হ'ব পাৰে । শত্ৰুপক্ষই যদি ১০ ছেপ্টেম্বৰত বিচাৰে মই কিয় দিম ? মই ১১ ত দিম, শত্ৰুৰ কথা শুনিম নেকি, প্ৰথম জুবিন গাৰ্গ, জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদানৰ বিষয়টো পুলিচে সমাপ্তি কৰাৰ পিছত বেলেগ কথা । জুবিন গাৰ্গৰ আগতে এইবিলাক কৰিলে ৰাইজে বেয়া পাব ।"
অশোক সিংহলৰ মাটি আছে নে নাই নাজানো :
সোণাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰৰ সমীপত মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ মাটি থকা প্ৰসংগত মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয় যে সমাধিক্ষেত্ৰৰ কাষত সিংহলৰ মাটি আছে নে নাই তেওঁ নাজানে । মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়,"অশোক সিংহলৰ মাটি আছে নে নাই নাজানো; কিন্তু সমাধিত আমি ১০ বিঘা মাটি দিছো । ভূপেন হাজৰিকাকো তেনেকৈ দিছিলো । দুয়োৰে ক্ষেত্ৰত সামঞ্জস্য় ৰাখিছো ।"
সমাধিত গৈ সেৱা কৰিলেও শান্তি নাই মিঞাৰ :
আনহাতে উচ্ছেদ সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে । আজিও বিহালীত উচ্ছেদৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি আছে । গতিকে মিঞাৰ শান্তি নাই, অবৈধ মিঞাৰ শান্তি নাই যেতিয়ালৈকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিম । সমাধিত গৈ সেৱা কৰিলেও শান্তি নাই । যেতিয়ালৈকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছো অবৈধ মিঞাৰ শান্তি নাই; মই নাথাকিলে বেলেগ কথা ।"
উল্লেখ্য় যে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ ৩০,০৪৫গৰাকী মহিলাই লাভ কৰিছে উদ্যমিতা আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন । আজি নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই আতঁধৰা অনুষ্ঠানটোত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা, সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত, বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ, গণেশ লিম্বু, দিগন্ত ঘাটোৱাল উপস্থিত থাকে ।