ETV Bharat / state

মই 'দুৰ্ঘটনা' বুলি কোৱা নাই, জুবিন গাৰ্গৰ 'হত্যাকাণ্ড'ৰ চাৰ্জশ্বীট ১৭ ডিচেম্বৰৰ আগতে দিয়া হ'ব: মুখ্যমন্ত্ৰী

জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰৰ সমীপত অশোক সিংহলৰ মাটি আছে নে নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাজানে ৷ শত্ৰুৰ কথা কোনো কাৰণতে নুশুনে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

Himanta Biswa Sarma distributes cheques to women
মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ পুঁজিৰ চেক বিতৰণ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 3, 2025 at 5:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ/চতিয়া : সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ চাৰ্জশ্বীট কেতিয়া দাখিল কৰিব এছ আই টিয়ে ? এই সন্দৰ্ভত পুনৰ মন্তব্য় কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । কেৱল সেয়াই নহয়, জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্য়জনৰ মৃত্য়ু সন্দৰ্ভতো কৰিলে মন্তব্য় ।

অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ু দুৰ্ঘটনা নে হত্য়াকাণ্ড সেই সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ থকাৰ মাজতেই মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কৰিলে বিস্ফোৰক মন্তব্য় ।

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ চাৰ্জশ্বীট সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

এছ আই টিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ চাৰ্জশ্বীট কেতিয়া দাখিল কৰিব সেই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী কয়, "আজি মই দুৰ্ঘটনা বুলি কোৱা নাই, জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাণ্ডৰ চাৰ্জশ্বীট আমি ১৭ ডিচেম্বৰৰ আগতে দিব লাগে । মই টাৰ্গেট দিছো ৮ তাৰিখমানৰ ভিতৰত যাতে দিব পাৰো । আমি সকলো ফালৰ পৰা প্ৰস্তুত ।" মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "বিদেশত যদি কিবা ঘটনা হয় চাৰ্জশ্বীট দিয়াৰ আগতে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ অনুমোদন ল'ব লাগে । কালি মই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰি আহিছো যাতে আমি সোনকালে দিব পাৰো । গতিকে মই ভাবো যে অহা তিনি-চাৰি দিনৰ ভিতৰতে এছ আই টিয়ে গৃহ মন্ত্ৰণালয়লৈ লিখিব । আমি অনুমোদন পাম আৰু লগে লগে আমি ৮, ৯ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত চাৰ্জশ্বীট দি দিম ।"

Himanta Biswa Sarma distributes cheques to women
পকামূৰা পথাৰত সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ পুঁজিৰ চেক বিতৰণ (ETV Bharat Assam)

সাংবাদিকক আৰ টি আই কৰিবলৈ কিয় ক'লে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ?

আজি শোণিতপুৰ জিলাৰ নদুৱাৰ সমষ্টিৰ ঐতিহাসিক পকামূৰা পথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ পুঁজিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু কেতবোৰ মন্তব্য কৰে । সংবাদিকে ছিংগাপুৰত আয়োজিত নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলত অসম চৰকাৰৰ সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বিষয়ে জানিব বিচৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "আমি অসম চৰকাৰে এটকাও দিয়া নাই । প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে আৰ টি আই মাৰিব পাৰে ।"

গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানী এজেন্ট ১০০ শতাংশ :

আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানৰ যোগসূত্ৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ সৰৱ হৈ কয়, "গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানী এজেন্ট ১০০ শতাংশ । গাখীৰত পানীও মিহলি কৰা হয়; কিন্তু গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানী এজেণ্ট সন্দৰ্ভত পানীও নাই । ইয়াত ১০০ শতাংশই তেওঁৰ যোগসূত্ৰ আছে মই কৈছো । কালি বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই মোৰ ওপৰত গোচৰ দিবলৈ কৈছে, গোচৰ কৰিলেতো ময়ো ভালেই পাওঁ ; কিন্তু নকৰিলেও জুবিন গাৰ্গৰ চাৰ্জশ্বীট দিয়াৰ পিছত গৌৰৱ গগৈৰ কাণ্ড আমি মুকলি কৰিম ।"

শত্ৰুৰ কথা নুশুনে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে :

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "১০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অলপ সময় লৈছো বুলি ধৰি লওক, মই ক'লো ১০ ছেপ্টেম্বৰত দিম, নিদিলো ১০ নৱেম্বৰত দিলো, তাৰ পৰা কি ক্ষতি হ'ব পাৰে । শত্ৰুপক্ষই যদি ১০ ছেপ্টেম্বৰত বিচাৰে মই কিয় দিম ? মই ১১ ত দিম, শত্ৰুৰ কথা শুনিম নেকি, প্ৰথম জুবিন গাৰ্গ, জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদানৰ বিষয়টো পুলিচে সমাপ্তি কৰাৰ পিছত বেলেগ কথা । জুবিন গাৰ্গৰ আগতে এইবিলাক কৰিলে ৰাইজে বেয়া পাব ।"

অশোক সিংহলৰ মাটি আছে নে নাই নাজানো :

সোণাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰৰ সমীপত মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ মাটি থকা প্ৰসংগত মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয় যে সমাধিক্ষেত্ৰৰ কাষত সিংহলৰ মাটি আছে নে নাই তেওঁ নাজানে । মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়,"অশোক সিংহলৰ মাটি আছে নে নাই নাজানো; কিন্তু সমাধিত আমি ১০ বিঘা মাটি দিছো । ভূপেন হাজৰিকাকো তেনেকৈ দিছিলো । দুয়োৰে ক্ষেত্ৰত সামঞ্জস্য় ৰাখিছো ।"

সমাধিত গৈ সেৱা কৰিলেও শান্তি নাই মিঞাৰ :

আনহাতে উচ্ছেদ সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে । আজিও বিহালীত উচ্ছেদৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি আছে । গতিকে মিঞাৰ শান্তি নাই, অবৈধ মিঞাৰ শান্তি নাই যেতিয়ালৈকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিম । সমাধিত গৈ সেৱা কৰিলেও শান্তি নাই । যেতিয়ালৈকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছো অবৈধ মিঞাৰ শান্তি নাই; মই নাথাকিলে বেলেগ কথা ।"

উল্লেখ্য় যে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ ৩০,০৪৫গৰাকী মহিলাই লাভ কৰিছে উদ্যমিতা আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন । আজি নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই আতঁধৰা অনুষ্ঠানটোত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা, সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত, বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ, গণেশ লিম্বু, দিগন্ত ঘাটোৱাল উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক:অতি শীঘ্ৰেই জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব এছ আই টিয়ে : কলিয়াবৰত পুঁজি প্ৰদান অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা

ৰাজনীতি কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্ৰশাসন যন্ত্রটোক ব্যৱহাৰ কৰাটো একেবাৰে অনুচিত : দেবব্ৰত শইকীয়া

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
SONITPUR
SIT
ASSAM CM ON GAURAV GOGOI
CHARGESHEET OF ZUBEEN GARG DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.