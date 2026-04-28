জুবিন গাৰ্গক নতুনকৈ পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ জানো প্ৰয়োজন আছে ? গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত জুবিন গাৰ্গ হত্যা গোচৰৰ মূল অভিযুক্ত সিদ্ধার্থ শর্মাৰ জামিন আবেদৰ শুনানি চলে ।

জুবিন গাৰ্গক নতুনকৈ পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ জানো প্ৰয়োজন আছে ? (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 28, 2026 at 4:25 PM IST

গুৱাহাটী : জুবিন গাৰ্গ হত্যা গোচৰৰ মূল অভিযুক্ত সিদ্ধার্থ শর্মাৰ জামিন আবেদৰ শুনানি মঙলবাৰে আদালতত চলি আছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ২২ এপ্রিলত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ অধিবক্তাই শপতনামা ভুলকৈ দাখিল কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ ২৩ এপ্ৰিলত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ অধিবক্তাই শুদ্ধকৈ শপতনামা দাখিল কৰে ।

ইফালে মঙলবাৰে আদালতত উপস্থিত হৈ শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নীয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে । তেওঁ কয়, "জুবিনে ভাল সকলোকে পাইছিল, মৰম কৰিছিল আৰু নিজতকৈ বেছি সকলোকে বিশ্বাস কৰিছিল । যিটো জুবিন আৰু মোৰ বাবে সকলোতকৈ বেছি ভুল আছিল । আমাৰ মানুহ চিনি পোৱাত দেৰি হ'ল, যেতিয়া দুৰ্ঘটনাটো হৈ গ'ল । ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থা, অসমৰ চৰকাৰ, পুলিচ প্ৰশাসন আৰু গোটেই ৰাইজে যিখিনি বস্তু দেখিছে এই গোটেই কথাখিনি হোৱাৰ পাছত কোনোবাই এনেয়ে কাৰোবাক জে'লত ভৰাই থব নেকি ? এইটো প্রশ্ন তেওঁ নিজেই নিজক কৰক ।"

আনহাতে, জুবিন গাৰ্গক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা সন্দৰ্ভত অনিতা ডেকা মহন্তই কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি গৰিমা গাৰ্গে কয়, "ইয়াৰ উত্তৰ ইতিমধ্যে ৰাইজে যথেষ্ট দিছে । জুবিনে ৩০ বছৰে যিমানখিনি কৰিলে, তেওঁৰ সাধনা, চৰ্চা, তেওঁৰ নিজৰ সকলো দিলে । তেওঁ কেৱল দেশতে নহয়, বিশ্বত ইতিমধ্যে কিমান কাম কৰি আহিছে তাৰ পাছত এইটো কথা প্ৰশ্ন আহিব লাগে নেকি । জুবিন গাৰ্গক নতুনকৈ পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ জানো প্ৰয়োজন আছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁ এগৰাকী পূজ্য আছিল, আমাৰ সকলোকে সাংস্কৃতিক দিশত পোহৰ বিলাই আছিল । সেই মানুহজনৰ কথাত কোনোবাই কিবা মন্তব্য দিয়াটো প্ৰয়োজনে নাই ।"

ইফালে শ্যামকানু-সিদ্ধাৰ্থৰ জামিন আবেদনৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কৰি আছে, মই বিশ্বাসী আমাৰ আইন ব্যৱস্থাত, ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াত ।"

উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে জুবিনৰ সকলো সম্পত্তি গৰিমা গাৰ্গৰ নামলৈ হস্তান্তৰৰ আবেদনৰো শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আজিও মোৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছিল । আচলতে বহুত দেৰিও হ'ল, মই মানসিকভাৱে সাজুও নাছিলোঁ । তেওঁ যিখিনি উপাৰ্জন কৰিছিল, যিখিনি অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান গঢ় দিছিল, তেওঁ সদায় কৈছিল মানুহৰ বাবে মই দি থৈ যাম । তেওঁৰ সেই আদর্শখিনি মই যিমানখিনি পাৰোঁ পালন কৰিম ।"

