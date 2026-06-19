ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ; আদালতত সাক্ষ্যদান অভিনেতা ৰবি শৰ্মাৰ

অব্যাহত আছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ হত্যা গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া । শুকুৰবাৰে আদালতত সাক্ষ্য প্ৰদান অভিনেতা ৰবি শৰ্মাৰ ।

Zubeen Garg murder case
জুবিন গাৰ্গ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ; আদালতত সাক্ষ্যদান অভিনেতা ৰবি শৰ্মাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 19, 2026 at 9:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: জুবিন গাৰ্গ হত্যাৰ গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত চলি আছে । যোৱা ৮ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত ৯ দিন ধৰি চলি আছে এজাহাৰকাৰীৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ । শুকুৰবাৰেও ৩ গৰাকী এজাহাৰকাৰীক আদালতে তলৱ কৰে ।

আনহাতে, শুকুৰবাৰে আদালতত সাক্ষ্য প্ৰদান কৰে অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই । আদালতত সাক্ষ্য প্ৰদান কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই কয়, "যি ধৰণে ভাবিছিলোঁ তেনেদৰেই কথা কৈছোঁ । আমি দিয়া এজাহাৰখনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যি প্ৰশ্ন আছিল সেয়া সুধিলে । প্ৰথমে শ্যামকানু মহন্তৰ উকীলে ক্ৰছ প্ৰশ্ন কৰিলে, তাৰ পাছত অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ উকীলে আৰম্ভ কৰিছিল । কিন্তু যিহেতু প্ৰমাণ বহুত আছে, যিবোৰ ইতিমধ্যে এছআইটিয়ে দাখিল কৰিছে তাত বহুত ফটোগ্ৰাফ আছে । সেই ফটোগ্ৰাফৰ ১১ টা পেজ যোৱাৰ পাছতে সময় শেষ হোৱাৰ বাবে বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল । কাইলৈ পুনৰ জেৰা আৰম্ভ হ'ব ।"

জুবিন গাৰ্গ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ; আদালতত সাক্ষ্যদান অভিনেতা ৰবি শৰ্মাৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, আদালতত সাক্ষ্য প্ৰদান সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই কয়, "মই যিটো চিন্তাধাৰাৰে আহিছোঁ বা যিখিনি মূৰত লৈ আহিছোঁ সেইখিনিয়ে মই কৈছোঁ । আৱেগৰ ভিত্তিত যে এখন এজাহাৰ দিয়া নাই সেই কথা মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ । জুবিন গাৰ্গ নহয়, আচলতে আমি ন্যায় পাব লাগে ।"

উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰেও সম্পূর্ণ নহ'ল জুবিন গাৰ্গ হত্যাকাণ্ডৰ অন্যতম অভিযুক্ত সিদ্ধার্থ শৰ্মাৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি I সেয়ে এই জামিন আবেদন সন্দৰ্ভত পুনৰ ২৩ জুনত পুনৰ শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে । ইয়াৰ পূর্বেও জামিন বিচাৰি আদালতত মুখথেকেচা খাইছিল সিদ্ধার্থ শৰ্মাই ।

ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ কেনভাছ মচি পেলোৱা সন্দৰ্ভতো গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই । তেওঁ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ মন্তব্যৰ আঁতধৰি কয় যে কোনো কৰ্তৃপক্ষৰ অজ্ঞাতে কৰা এই কামটোৱে গুৱাহাটী মহানগৰী যে অভিভাৱকহীন হৈ পৰিছে সেইটো প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :চিত্ৰশিল্পী মাৰ্শ্বেল বৰুৱা আৰু যুৱনেতা অংকুমান বৰদলৈলৈ আদালতৰ চমন
লগতে পঢ়ক :জুবিন গাৰ্গৰ ফটোক লৈ ইমান ডাঙৰ ইছু কৰিব নালাগে: বিশ্বজিৎ দৈমাৰী

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গ হত্যা গোচৰ
অভিনেতা ৰবি শৰ্মা
জুবিন গাৰ্গ
ইটিভি ভাৰত অসম
ZUBEEN GARG MURDER CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.