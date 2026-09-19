ETV Bharat / state

যোৰহাটৰ জয়ন্ত বৰপাত্ৰৰ ঘৰখন ! য’ত চিগাৰেটৰ বাকচৰ পিঠিতে জুবিনে টুকি ৰাখিছিল কথা-সুৰ

যোৰহাটৰ এখন বিশেষ ঘৰ, এই ঘৰলৈ আছিল জুবিন গাৰ্গৰ সঘন আহ-যাহ ৷ সেই ঘৰখনৰ দুগৰাকী ব্যক্তিৰ মনৰ কথা ইটিভি ভাৰতৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বাবে...জিণ্টু শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন

zubeen garg friend jayanta borpatra's mother and sister open up about singer's early days
ইটিভি ভাৰতৰ সাক্ষাৎকাৰ (Photo : Roopkar Cine Enterprise/ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2026 at 12:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : যোৰহাটৰ নগৰৰ মাজমজিয়া আটিলা গাঁৱৰ এখন বিশেষ ঘৰ—যিখন ঘৰ আছিল জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰাণৰ বন্ধু প্ৰয়াত জয়ন্ত বৰপাত্ৰৰ । এই ঘৰখনতেই সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ কালজয়ী এলবাম 'অনামিকা'ৰ অমৰ সুৰ, প্ৰতিটো হৃদয়স্পৰ্শী শব্দ সৃষ্টি হৈছিল।

সেই ঘৰখন কেৱল এটা বাসগৃহই নাছিল, আছিল সৃষ্টিৰ এক উৰ্বৰ ক্ষেত্ৰ । সেই দিনবোৰত জুবিনে এখন ৰঙা চাইকেল লৈ জয়ন্ত বৰপাত্ৰৰ ঘৰলৈ সঘনাই আহিছিল । দিনৰ পিছত দিন, ৰাতিৰ পিছত ৰাতি এইখন ঘৰতেই জুবিনে অতিবাহিত কৰিছিল।

এতিয়া জুবিনৰ এবছৰীয়া কায়িক অনুপস্থিতিত তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ জানিবলৈ ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক তেওঁলোকৰ কাষ চাপে ৷

জয়ন্ত বৰপাত্ৰৰ ভগ্নীয়ে কয়, “এই ঘৰখনলৈ জুবিন গাৰ্গে এখন ৰঙা ৰেঞ্জাৰ চাইকেল লৈ আহিছিল, বেৰত চাইকেল আওজাই থৈ বাৰান্দাত বহিছিল । জয়ন্ত বৰপাত্ৰ আৰু জুবিনৰ বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক জেবি কলেজত পঢ়ি থকা পৰা গঢ় লৈ উঠিছিল । তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰৰ প্ৰথম কোঠালিটোতে বহিছিল, তাতেই অনামিকাৰ সুৰ, কণ্ঠ প্ৰাণ পাইছিল, বগা কাগজ আৰু চিগাৰেটৰ বাকচৰ কাগজত গানবোৰ লিখিছিল, বিভিন্ন বাৰ্চন-বৰ্তনৰ জৰিয়তে সৃষ্টি হৈছিল বাদ্য ধ্বনি । ইয়ালৈ মানস ৰবীন, ৰাজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো আহিছিল ৷ বন্ধুবৰ্গ একত্ৰিত হৈ সৃষ্টি কৰি গৈছিল কালজয়ী গীতসমূহ আৰু মোৰ মাৰ হাতেৰে জুবিনে বিভিন্ন ব্যঞ্জনৰ খাদ্য সম্ভাৰৰ জুতি লৈছিল ।"

বৰপাত্ৰৰ মাতৃয়ে কয়, "জয়ন্ত ঢুকোৱাৰ পিছত জুবিন প্ৰায়ে আমাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ লয় ৷ আহি মোক বুজাই- ‘মা আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই আছোঁ নহয় ৷’ কেৱল আড্ডালৈ বুলি নাহে, যেতিয়াই কিবা অনুষ্ঠান হয়, সি এবাৰ হ’লেও আহি মোক দেখা দিয়েহি ৷ তেনেকৈয়ে অহা-যোৱা কৰি থাকে ৷ ৰাতি এটা দুটাত আহি দৰ্জাত টুকুৰিয়াইহি, মই ভাবো সিয়েই আহিছে ৷ দৰ্জাখন খোলাৰ লগে লগে ‘মা ভালে আছেনে’ বুলি সি মোক সাৱটি ধৰে ৷ মোৰ অনুভৱ হয় সি এতিয়াও যেন আহিব ৷ অ’ত ত’ত অনুষ্ঠান হ’লে লাগে সি ওলাবহি ৷"

zubeen garg friend jayanta borpatra's mother and sister open up about singer's early days
পুৰণি দিনৰ মধুৰ স্মৃতি (Photo : ETV Bharat Assam)

বন্ধু জয়ন্ত বৰপাত্ৰৰ ঘৰৰ এটা সৰু কোঠাত জুবিন গাৰ্গে নিজকে বিলীন কৰি দিছিল সুৰৰ সাগৰত । নাছিল কোনো অত্যাধুনিক ষ্টুডিঅ’, নাছিল কোনো ডাঙৰ আয়োজন । এখিলা সৰু কাগজত, আনকি কেতিয়াবা চিগাৰেটৰ বাকচৰ পিঠিতে জুবিনে মনৰ মাজত উথলি উঠা ভাব আৰু সুৰবোৰ টুকি ৰাখিছিল।

zubeen garg friend jayanta borpatra's mother and sister open up about singer's early days
জুবিন তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে (Photo : ETV Bharat Assam)

কোঠাটাৰ সেই স্বতঃস্ফূৰ্ত পৰিৱেশতেই ‘অনামিকা’ৰ প্ৰতিটো অমৰ সুৰ, প্ৰতিটো হৃদয়স্পৰ্শী শব্দবোৰ জন্ম হৈছিল। এজন উদীয়মান তৰুণৰ অসীম প্রতিভা আৰু বন্ধুত্বৰ উষ্ণতাই সেই সৰু কোঠাটিত অসমীয়া সুৰৰ ইতিহাসৰ এক সোণালী অধ্যায় জন্ম দিছিল ।

zubeen garg friend jayanta borpatra's mother and sister open up about singer's early days
জুবিন-গৰিমাৰ বিয়াৰ ফটো (Photo : ETV Bharat Assam)
zubeen garg friend jayanta borpatra's mother and sister open up about singer's early days
জুবিন গাৰ্গ-জেৰিফা ৱাহিদ (Photo : ETV Bharat Assam)

'অনামিকা' কেৱল এটা এলবাম নহয়, সেয়া আছিল বন্ধুত্বৰ মৰম আৰু কাগজৰ সৰু টুকুৰাত জুবিন গাৰ্গে আঁকি থৈ যোৱা এক অমৰ সৃষ্টিৰ নিভাজ কাহিনী ।

অত্যন্ত অন্তৰংগ এই বন্ধুত্বৰ এক অনন্য নিদৰ্শন আছিল তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কথোপকথন । জুবিন গাৰ্গ যেতিয়ালৈকে নিশ্চিত নহৈছিল যে বন্ধু জয়ন্ত পাত্ৰই ভাত খাইছে, তেতিয়ালৈকে তেওঁ নিজেও ভাত গ্ৰহণ কৰা নাছিল । "জয়ন্তই ভাত খালে নে নাই?"—এই প্ৰশ্নটো জুবিন গাৰ্গৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল ।

zubeen garg friend jayanta borpatra's mother and sister open up about singer's early days
ৰীল লাইফ-ৰীয়েল লাইফৰ ফটো (Photo : ETV Bharat Assam)

কেৱল দুজন বন্ধুৰ মাজতে এই সম্পৰ্ক আৱদ্ধ হৈ থকা নাছিল, বৰঞ্চ দুয়োটা পৰিয়াল একত্ৰিত হৈ পৰিছিল

জয়ন্ত পাত্ৰৰ ভগ্নী সুৰভী বৰপাত্ৰ গোহাঁইক জুবিনে নিজৰ কনিষ্ঠ ভগ্নী, মনালিছা বৰপাত্ৰ গগৈক জ্যেষ্ঠ ভগ্নী আৰু জয়ন্তৰ মাতৃক জুবিন গাৰ্গে নিজৰ জন্মদাত্ৰী মাতৃৰ দৰেই শ্ৰদ্ধা আৰু সম্মান জনাইছিল ।

zubeen garg friend jayanta borpatra's mother and sister open up about singer's early days
তেওঁলোকৰ স্মৃতিত জুবিন আজিও সজীৱ (Photo : ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক : জুবিন, পাৰিলে উভতি আহাচোন! আৱেগিক অনুৰাগীৰ সমস্বৰে প্ৰাৰ্থনা

TAGGED:

ZUBEEN GARG FRIEND JAYANTA BORPATRA
জুবিন গাৰ্গৰ বন্ধু জয়ন্ত বৰপাত্ৰ
যোৰহাটৰ সৈতে জুবিনৰ সম্পৰ্ক
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ এবছৰ
REMEMBERING ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.