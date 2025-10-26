পুণ্যতীৰ্থত পৰিণত জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰত অৰুণোদয় নহয়, ন্যায়ৰ দাবী অনুৰাগীৰ

পুণ্যতীৰ্থত পৰিণত জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰত অৰুণোদয় নহয়, ন্যায়ৰ দাবী অনুৰাগীৰ
উজনি-নামনি,পাহাৰ-ভৈয়ামৰ পৰা হিলদল ভাঙি আহিছে জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰলৈ ।
Published : October 26, 2025 at 8:55 PM IST
ডিমৰীয়া: প্ৰথমে আছিল সংগীতৰ মহানায়ক কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰ । এমাহৰ ভিতৰতেই এই সমাধিক্ষেত্ৰ হৈ পৰিছে পূণ্য়তীৰ্থ । এই পূণ্য়ভূমিলৈকে নিতৌ বৈছে জনতাৰ সোঁত । আজি দেওবাৰেও এই সমাধিক্ষেত্ৰত হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে কৰিলে ভিৰ । এই অনুৰাগীৰ মাজতেই একাংশ মহিলাই চৰকাৰক আঁচনি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে জুবিন গাৰ্গক ন্য়ায় প্ৰদানৰ দাবী জনালে ।
“চৰকাৰে দিয়া অৰুণোদয় নালাগে, আমাক মিঠাতেল নালাগে । লাগে মাত্ৰ জুবিনৰ ন্যায় । আমাক ন্যায় লাগিবই ।” জয় জুবিন দা ধ্বনিৰে কাৰ্বি আংলঙৰ বকলীয়াঘাটৰ এগৰাকী মহিলাই দেওবাৰৰ দুপৰীয়া ক্ষোভেৰে এইদৰে ক’লে সোণাপুৰত । সংগীতৰ ভগৱানৰ পূণ্য স্থানলৈ পৰিণত হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ চিৰনিদ্ৰাৰ থলী সোণাপুৰ । প্ৰখৰ ৰ'দকো নেওচি জুবিনক্ষেত্ৰত প্ৰতিদিনে হেজাৰ হেজাৰ অনুৰাগী ৷
ব্য়তিক্ৰম নহয় আজি দেওবাৰৰ দিনটোও । সোণাপুৰৰ হাতীমূৰাৰ সেউজীয়াৰ মাজত চিৰকালৰ বাবে শুই থকা হিয়াৰ আমঠুক যেন অকলশৰে থাকিব দিয়া নাই ৰাজ্যৰ হেজাৰ হেজাৰ শোকাকুল জনতাই । প্ৰতি নিশাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অনুৰাগীয়ে হিয়াৰ আমঠুৰ শেষ বিশ্ৰামথলীত ধূপ-বন্তি জ্বলোৱাৰ লগতে গামোচা অৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি আহিছে ।
আজি সপ্তাহটোৰ বন্ধৰ এই দিনটোত প্ৰাণৰ শিল্পী গৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰত পুৱাৰে পৰাই উজনি-নামনি,পাহাৰ-ভৈয়ামৰ পৰা হিলদল ভাঙি শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ অগণন লোকৰ সমাবেশ ঘটিল । সকলো ক্ষেত্ৰৰ লোক উপস্থিত হৈ গানৰ ভগবানৰ শেষ বিশ্ৰামৰ স্থানত বন্তি প্ৰজ্বলনৰ লগতে গামোচা অৰ্পণ কৰি জনাইছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । এফালে মানুহৰ ভিৰ, আনফালে প্ৰখৰ ৰ'দৰ বাবে বহু মহিলা-শিশু মূৰ্চ্চা যোৱাত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হয় । ইপিনে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ যানজঁটৰ ।