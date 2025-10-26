ETV Bharat / state

পুণ্যতীৰ্থত পৰিণত জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰত অৰুণোদয় নহয়, ন্যায়ৰ দাবী অনুৰাগীৰ

উজনি-নামনি,পাহাৰ-ভৈয়ামৰ পৰা হিলদল ভাঙি আহিছে জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰলৈ ।

ZUBEEN GARG SAMADHI KSHETRA
পুণ্যতীৰ্থত পৰিণত জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰত জনতাৰ সোঁত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 26, 2025 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিমৰীয়া: প্ৰথমে আছিল সংগীতৰ মহানায়ক কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰ । এমাহৰ ভিতৰতেই এই সমাধিক্ষেত্ৰ হৈ পৰিছে পূণ্য়তীৰ্থ । এই পূণ্য়ভূমিলৈকে নিতৌ বৈছে জনতাৰ সোঁত । আজি দেওবাৰেও এই সমাধিক্ষেত্ৰত হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে কৰিলে ভিৰ । এই অনুৰাগীৰ মাজতেই একাংশ মহিলাই চৰকাৰক আঁচনি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে জুবিন গাৰ্গক ন্য়ায় প্ৰদানৰ দাবী জনালে ।

“চৰকাৰে দিয়া অৰুণোদয় নালাগে, আমাক মিঠাতেল নালাগে । লাগে মাত্ৰ জুবিনৰ ন্যায় । আমাক ন্যায় লাগিবই ।” জয় জুবিন দা ধ্বনিৰে কাৰ্বি আংলঙৰ বকলীয়াঘাটৰ এগৰাকী মহিলাই দেওবাৰৰ দুপৰীয়া ক্ষোভেৰে এইদৰে ক’লে সোণাপুৰত । সংগীতৰ ভগৱানৰ পূণ্য স্থানলৈ পৰিণত হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ চিৰনিদ্ৰাৰ থলী সোণাপুৰ । প্ৰখৰ ৰ'দকো নেওচি জুবিনক্ষেত্ৰত প্ৰতিদিনে হেজাৰ হেজাৰ অনুৰাগী ৷

পুণ্যতীৰ্থত পৰিণত জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰত জনতাৰ সোঁত (ETV Bharat Assam)

ব্য়তিক্ৰম নহয় আজি দেওবাৰৰ দিনটোও । সোণাপুৰৰ হাতীমূৰাৰ সেউজীয়াৰ মাজত চিৰকালৰ বাবে শুই থকা হিয়াৰ আমঠুক যেন অকলশৰে থাকিব দিয়া নাই ৰাজ্যৰ হেজাৰ হেজাৰ শোকাকুল জনতাই । প্ৰতি নিশাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অনুৰাগীয়ে হিয়াৰ আমঠুৰ শেষ বিশ্ৰামথলীত ধূপ-বন্তি জ্বলোৱাৰ লগতে গামোচা অৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি আহিছে ।

ZUBEEN GARG SAMADHI KSHETRA
পুণ্যতীৰ্থত পৰিণত জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰত জনতাৰ সোঁত (ETV Bharat Assam)

আজি সপ্তাহটোৰ বন্ধৰ এই দিনটোত প্ৰাণৰ শিল্পী গৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰত পুৱাৰে পৰাই উজনি-নামনি,পাহাৰ-ভৈয়ামৰ পৰা হিলদল ভাঙি শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ অগণন লোকৰ সমাবেশ ঘটিল । সকলো ক্ষেত্ৰৰ লোক উপস্থিত হৈ গানৰ ভগবানৰ শেষ বিশ্ৰামৰ স্থানত বন্তি প্ৰজ্বলনৰ লগতে গামোচা অৰ্পণ কৰি জনাইছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । এফালে মানুহৰ ভিৰ, আনফালে প্ৰখৰ ৰ'দৰ বাবে বহু মহিলা-শিশু মূৰ্চ্চা যোৱাত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হয় । ইপিনে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ যানজঁটৰ ।

ZUBEEN GARG SAMADHI KSHETRA
পুণ্যতীৰ্থত পৰিণত জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰত মূৰ্চ্চা গ'ল অনুৰাগী (ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক:জুবিনবিহীন এমাহ; লোকাৰণ্য সোণাপুৰৰ সমাধিক্ষেত্ৰ

সমাধি, স্মৃতি নহয়; জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰৰ নাম 'জুবিন ক্ষেত্ৰ' হওক : দাবী পত্নী গৰিমাৰ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
TRIBUTE TO ZUBEEN GARG
সোণাপুৰ
ZUBEEN GARG SAMADHI KSHETRA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.