জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত কোনে দিলে জয় জুবিন দা শ্ল'গান ?

জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত কোনে দিলে জয় জুবিন দা শ্ল'গান ?
টিহু টাউনত জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত জুবিন অনুৰাগীৰ প্ৰতিবাদ । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখতে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবী জনালে অনুৰাগীসকলে ।
Published : March 9, 2026 at 8:58 PM IST
নলবাৰী : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত ভোটাৰৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যে বিজেপিয়ে 'জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা' অব্যাহত ৰাখিছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এই যাত্ৰা উলিওৱা হৈছে । কেইবাখনো জিলাত আয়োজন কৰা এই যাত্ৰা সুকলমে চলি গ'ল । কিন্তু নলবাৰী অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাত এই যাত্ৰাই যেন তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগা হ'ল । প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় দিলে একাংশ জুবিন অনুৰাগী ।
জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ মাজতে জুবিন অনুৰাগীসকলে দিলে জয় জুবিনদা শ্ল'গান । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখতে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে অনুৰাগীসকলে । জুবিন অনুৰাগীৰ এনে স্থিতি দেখি যেন মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে একেখন বাহনতে থকা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীও হতবাক ! আৰক্ষীয়ে বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰাৰ পিছতো জুবিন অনুৰাগীয়ে দিলে বিভিন্ন শ্ল'গান ।
তেওঁলোকৰ এটাই দাবী- প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক ন্যায় দিব লাগে । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ন্যায় দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীক জুবিন আনুৰাগীৰ প্ৰশ্ন, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ন্যায় যাত্ৰা কৰে কিবা আমাৰ কোনো কথা নাই । আমাৰ এটাই কথা জুবিন দাক ন্যায় লাগে । অসমীয়া হিচাপে জুবিন দা ন্যায় নোপোৱালৈ ক্ষান্ত নহওঁ । তেওঁ নিজ মুখেৰে কৈছিল যে ইলেকশ্যনৰ আগত জুবিন দাক ন্যায় দিম । নহ'লে আপোনালোকে ভোট নিদিব । চিধা কথা, ভোট দিম নে নিদিও সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ দিব লাগে ।" হাতে হাতে জুবিন গাৰ্গৰ ফটো আৰু পোষ্টাৰ লৈ অনুৰাগীসকলে এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰিলে ।
উল্লেখ্য যে বিজেপিৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ আজি নৱম দিন । নৱম দিনৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে বজালী, টিহু আৰু নলবাৰী সমষ্টিত এই যাত্ৰা উলিওৱা হয় । বজালীৰ পৰা টিহুত হাইৱে চ'কৰ পৰা টিউন হৈ আশীৰ্বাদ যাত্ৰা প্ৰৱেশ কৰে । এই আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত হাজাৰ হাজাৰ লোক টিহুত সমবেত হয় । টিহুত পুষ্পবৃষ্টিৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক উষ্ম আদৰণি জনাই বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকলে । আনহাতে জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমৰ্থকে মৰমতে দিয়া পকা কলো খালে । জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "গোটেই ৰাস্তাত ৰাইজ । সকলোৱে ওলাই আহিছে বিজেপিক আশীৰ্বাদ দিবলৈ । সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো ।"
লগতে পঢ়ক :
৫ বছৰত আমি কৰা কামৰ প্ৰমাণ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাই দিছে : মুখ্যমন্ত্ৰী