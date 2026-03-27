মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিজয় সংকল্প যাত্ৰাত জয় জুবিন দা শ্ল'গান অনুৰাগীৰ

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিজয় সংকল্প যাত্ৰাত জয় জুবিন দা শ্ল'গান অনুৰাগীৰ
মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকৰ মাজত একাংশ লোকে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে ।
Published : March 27, 2026 at 3:25 PM IST
মঙলদৈ : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দৰং জিলাৰো মঙলদৈ অঞ্চলত বিজেপিয়ে বিজয় সংকল্প যাত্ৰাৰ আয়োজন কৰে । বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত চলোৱা এই যাত্ৰাত ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য দেখা গ'ল ।
যাত্ৰাৰ সময়ত ভেবাৰঘাটত একাংশ জুবিন অনুৰাগীয়ে হাতে হাতে প্লে'কাৰ্ড লৈ জুবিন গাৰ্গ ধ্বনি দিয়া দেখা গ'ল । একাংশ অনুৰাগীয়ে গামোচাতো লিখি আনিছে 'জয় জুবিন দা', 'জুবিন দা বিহীন ৭ টা মাহ', 'জুবিন দাক ন্যায় প্ৰদান কৰক' আদি । কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনুৰাগীসকলক কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ কৰিছে ।
অনুৰাগীসকলৰ মাজৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে কয়, "আমি মামাৰ পৰা যিটো সঁহাৰি পাম বুলি ভাবিছিলোঁ সেয়া নাপালোঁ । জানো তেওঁ ব্যস্ত, চাৰিওফালে চাব লাগে তথাপি যদি এবাৰ হ'লেও আমাৰ ফালে চালেহেঁতেন ভাল লাগিলহেঁতেন । আমি লুকাই থকা নাছিলোঁ, ৰাস্তাৰ কাষতে আমি প্লে'কাৰ্ড লৈ আছিলোঁ । তেওঁ এবাৰো আমাক নাচালে । জুবিনবিহীন ব'হাগ আমি কিদৰে গ্ৰহণ কৰিম, ভাবি পোৱা নাই । আমাক আন একো নালাগে, জুবিনদাই যাতে সোনকালে ন্যায় পায়, জুবিন দাৰ ন্যায়ত যাতে একো পলম নহয় তাকে বিচাৰোঁ ।"
অনুৰাগীসকলৰ এই পদক্ষেপত বিজেপি কৰ্মীয়ে বাধা দিয়াৰ অভিযোগ কৰি তেওঁ কয়, "আমি এটা স্থানতে থিয় হৈ প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ, আমাৰ সদস্য এজনে প্ৰতিবাদৰ ভিডিঅ' কৰি আছিল । এজন বিজেপিৰ লোকে ম'বাইলটো কাঢ়ি ল'ব বিচাৰিছিল যদিও আন একো নহ'ল । মামাক আমি ভালেই পাওঁ, তথাপি অসমৰ প্ৰথম জুবিন ফেন ক্লাব হিচাপে জুবিনদাই যাতে ন্যায় পায় তাকে কামনা কৰিছোঁ ।" ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকৰ সন্মুখত এনেদৰে জুবিন অনুৰাগীৰ প্ৰতিবাদে বিজেপি নেতা-কৰ্মীৰ লগতে উপস্থিত ৰাইজক অস্বস্তিত পেলোৱাও পৰিলক্ষিত হয় ।
