ETV Bharat / state

ৰাজ্য চৰকাৰলৈ জাননী জাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ, জুলাইত শ্যামকানুৰ জামিনৰ ৰায়দানৰ সম্ভাৱনা!

জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ সকলো তথ্য দাখিল কৰিব লাগিব দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত, ৰাজ্য চৰকাৰলৈ জাননী জাৰি ন্যায়ালয়ৰ

Zubeen Garg Death
ৰাজ্য চৰকাৰলৈ জাননী জাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 23, 2026 at 3:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ দুৰ্ভাগ্য়জনক মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত অসমত চলি আছে গোচৰ ৷ বিশেষ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰতিদিনে চলি আছে ৷ আনফালে কাৰাবন্দী শ্য়ামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই ইখনৰ পাছত সিখন ন্যায়ালয়ত জামিন আবেদন দাখিল কৰি গৈছে ৷

কিন্তু বাৰে বাৰে ন্য়ায়ালয়ত মহন্তৰ জামিন আবেদন খাৰিজ হৈ আহিছে ৷

এনে সময়ত, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অন্য়তম মূল অভিযুক্ত বৰ্তমান কাৰাবন্দী হৈ থকা শ্যামকানু মহন্তই জামিন বিচাৰি এইবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে ৷ দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত শ্যামকাুন মহন্তই জামিন আবেদন দাখিল কৰিছে ৷ সেই জামিন আৱেদনৰ সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসম চৰকাৰৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰে ।

মঙলবাৰে এই সন্দৰ্ভত ন্যায়াধীশ বি ভি নাগাৰাথ্না আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল বাগচিৰ বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰে । শুনানিৰ সময়ত বিচাৰপীঠে প্ৰশ্ন কৰে যে, যদিহে আবেদনকাৰীক জামিনত মুকলি কৰি দিয়া হয় তেন্তে দেশ এৰি পলায়নৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি ?

ন্যায়াধীশৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জামিন আবেদনকাৰী মহন্তৰ হৈ অধিবক্তা সিদ্ধাৰ্থ ডেভে কয় যে, তেনে কোনো সম্ভাৱনা নাই । ইতিমধ্যে মহন্তৰ পাছপ’ৰ্ট জমা কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ পাছতে ন্যায়ালয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত ২০২৬ চনৰ জুলাই মাহৰ শেষৰ ফালে ৰায় দিব বুলি উল্লেখ কৰে ৷

আনহাতে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাজ্যত চলি থকা গোচৰটোৰ সন্দৰ্ভত সকলো নথি-পত্ৰ দাখিল বাবে জাননী জাৰি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ ৷

উল্লেখ্য যে, জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰত প্ৰায় ৯ মাহ ধৰি কাৰাবন্দী হৈ আছে শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা লগতে কেইবাগৰাকী লোক ৷

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত বাৰে বাৰে জামিন নাকচ হোৱাৰ পাছত দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন প্ৰদান কৰিব নেকি শ্যামকানু মহন্তক, সময়লৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব ?

লগতে পঢ়ক:সময়ৰ নাটনি ! গুৱাহাটী ভ্ৰমণত অনিশ্চয়তা, দিল্লীতেই ভ্ৰমণ সামৰিব জাপানী প্ৰধানমন্ত্ৰী তাকাইচিয়ে?

TAGGED:

শ্যামকানু মহন্ত
জুবিন গাৰ্গ
উচ্চতম ন্যায়ালয়
ETV BHARAT ASSAM
ZUBEEN GARG DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.