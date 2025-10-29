ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু গোচৰ; ৯০ৰো অধিক সাক্ষীৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ এছ আই টিৰ

গুৱাহাটীৰ চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ ৰাজ্যৰ ৪ খন বিহু কমিটীক তলব । বিহু কমিটীৰ প্ৰতিনিধিৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ এছ আই টিৰ ।

Zubeen Garg death case
চি আই ডি কাৰ্যালয় (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 29, 2025 at 8:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু গোচৰৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে এছ আই টিয়ে । প্ৰতিদিনে নতুন নতুন সাক্ষীৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে এছ আই টিয়ে । এতিয়ালৈ ৯০ৰো অধিক লোকৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে এছ আই টিয়ে । গুৱাহাটীৰ চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত এই কথা প্ৰকাশ কৰে এছ আই টিৰ মুৰব্বী মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই ।

তেওঁ কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত ক্ষিপ্ৰতাৰে চলি আছে । বৰ্তমানলৈ ৯০ জনতকৈ অধিক লোকৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছে । তদুপৰি বিহু কমিটীবোৰৰো ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছোঁ । বিহু কমিটীবোৰক প্ৰয়োজন সাপেক্ষে মাতি আছোঁ । আজি ৪ খন বহু কমিটীৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।" তেওঁ লগতে কয়, "আমি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া দ্ৰুত গতিত আগবঢ়াই নিছো । খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া শেষ কৰিম । নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া শেষ কৰি আদালতত অভিযোগনামা দাখিল কৰিম ।"

৯০ৰো অধিক সাক্ষীৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ এছ আই টিৰ (ETV Bharat)

এছ আই টিয়ে বুধবাৰে মঙলদৈ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু কমিটী, লখিমপুৰ ঘিলামৰা কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনীকে ধৰি ৪ খন বিহু কমিটীৰ প্ৰতিনিধিৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰে । উল্লেখ্য যে লখিমপুৰৰ ঘিলামৰা কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনত চলিত বৰ্ষৰ ২১ এপ্ৰিলত বিহুৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে । সেই সূত্ৰেই এছ আই টিয়ে তলব কৰে বিহু কমিটীৰ সভাপতি/সম্পাদকক । জুবিনৰ লগত হোৱা চুক্তি, আৰ্থিক লেনদেন সন্দৰ্ভত ভাষ্য গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

জানিব পৰা মতে ১২ লাখ টকাত চুক্তি হৈছিল সেই অনুষ্ঠানৰ । সমগ্ৰ ধন নগদ লৈছিল জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই । ১ লাখ টকা আগধন হিচাপে লৈছিল সিদ্ধাৰ্থই বাকী ১১ লাখ টকা নগদ লৈছিল বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনাই বিহু কমিটীয়ে ।

আনহাতে চলিত বৰ্ষৰ ১৮ এপ্ৰিলত মঙলদৈত বিহু অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে । ১১ লাখ টকাত মঙলদৈ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু কমিটীৰ সৈতে বিহু অনুষ্ঠানৰ বাবে চুক্তি কৰিছিল কৃষাণু দাসে । কৃষাণু দাস আছিল জুবিনৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ সহায়ক । এই অনুষ্ঠানৰ ধনৰাশিও কৃষাণু দাসে নগদত লৈছিল বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনাই বিহু কমিটীয়ে ।

লগতে পঢ়ক :নলবাৰীতো এটা মাত্ৰ চিনেমা হল, পাঁচটাকৈ দৰ্শনী

TAGGED:

SIT ON ZUBEEN GARG DEATH
ZUBEEN DEATH SIT PROBE
ইটিভি ভাৰত অসম
জুবিন গাৰ্গ
ZUBEEN GARG DEATH CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.