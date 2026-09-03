ETV Bharat / state

জুবিন হত্য়া গোচৰ: ন্য়ায়ালয়ৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, সত্য প্ৰকাশ পাব-পৰীক্ষিত শৰ্মা

পুনৰ ফাষ্টট্ৰেক আদালতত উপস্থিত ছিংগাপুৰৰ প্রবাসী অসমীয়া পৰীক্ষিত শৰ্মা । আদলতৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিবলৈ আহ্বান শৰ্মাৰ ।

Zubeen Garg death case Singapore Assam Associations Parikhit Sharma appears before Guwahati fast track court
পুনৰ ফাষ্টট্ৰেক আদালতত উপস্থিত ছিংগাপুৰৰ প্রবাসী অসমীয়া পৰীক্ষিত শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 3, 2026 at 7:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৮ জুনৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰৰ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। সাক্ষীসকলক দৈনিক সোধা-পোছা প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে ।

বৃহস্পতিবাৰে সাক্ষ্যদান কৰিবলৈ ছিংগাপুৰৰ অসম সন্থাৰ সৈতে জড়িত পৰীক্ষিত শৰ্মা আহিল। বুধবাৰে ফাৰ্ষ্টট্ৰেক আদালতত সাক্ষ্যদান প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নোহোৱাত বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ আদালতত উপস্থিত হয় । ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে য়ট পাৰ্টিত শৰ্মা একেলগে আছিল।

পুনৰ ফাষ্টট্ৰেক আদালতত উপস্থিত ছিংগাপুৰৰ প্রবাসী অসমীয়া পৰীক্ষিত শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

সাক্ষ্যদান কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত পৰীক্ষিত শৰ্মাই কয়, "মই মোৰ নিজৰ ব্যক্তব্য আদালতৰ সন্মুখত ডাঙি ধৰিলোঁ । মই মোৰ সত্য মহামান্য আদালতৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁ । মোৰ সত্যই যদি জুবিন গাৰ্গক ৫% ও ন্যায় প্ৰদান কৰিব পাৰে মই নিজকে ধন্য বুলি ভাবিম । গোচৰটো বিচাৰাধীন হৈ থকা বাবে বহু কথা ক'ব নোৱাৰি । মই সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগ কৰিছোঁ ।"

এছআইটিৰ আগত ভাষ্য প্ৰদান কৰা প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"বিগত বৰ্ষৰ ১৩অক্টোবৰত এছআইটিৰ সন্মুখত মই মোৰ সাক্ষ্য প্ৰদান কৰি গৈছোঁ । কালি মই এজনীয়া বিচাৰপীঠটো সাক্ষ্য প্ৰদান কৰি আহিছোঁ । আমি তাত ১৫-১৬ জন মানুহ আছিলোঁ, প্ৰতিজনৰে নিজৰ নিজৰ এটা দৃষ্টিকোণ আছে । প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ সত্যখিনি আদালতৰ সন্মুখত ক'ব । মহামান্য আদলতৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, সত্যটো এদিন প্ৰকাশ পাব।"

উল্লেখ্য যে, ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাৰ সৈতে পৰীক্ষিত শৰ্মাৰ নাম সাঙোৰ খাইছিল। পৰীক্ষিত শৰ্মাৰ লগতে অভিমান্যু তালুকদাৰ, তন্ময় ফুকন, ৰূপকমল কলিতা, সিদ্ধাৰ্থ বৰা, সুস্মিতা গোস্বামী, ভাস্কৰজ্যোতি দত্ত, দেৱজ্যোতি হাজৰিকাৰ লগতে আৰু তিনি প্ৰবাসী অসমীয়াৰ নাম সাঙোৰ খাইছিল। য়ট পাৰ্টিত এই আটাইকেইগৰাকী প্ৰবাসী অসমীয়া উপস্থিত আছিল।

লগতে পঢ়ক: জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ক্ষিপ্ৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত সাক্ষ্য দিলে ছিংগাপুৰৰ পৰীক্ষিত শৰ্মাই

জুবিন হত্য়া গোচৰৰ ফাষ্টট্ৰেক আদালতত সাক্ষ্য দিলে সৃজনী ভাস্ব মহন্তই

TAGGED:

পৰীক্ষিত শৰ্মা
ছিংগাপুৰ
জুবিন গাৰ্গ
ফাষ্টট্ৰেক আদালত
ZUBEEN GARG DEATH CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.