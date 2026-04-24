২৮ এপ্ৰিলত সিদ্ধাৰ্থৰ জামিনৰ শুনানি, দুদিন পিছতে শ্যামকানুৰো জামিনৰ ৰায়

২৮ এপ্ৰিলত সিদ্ধাৰ্থৰ জামিনৰ শুনানি, দুদিন পিছতে শ্যামকানুৰো জামিনৰ ৰায়
জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ অভিযুক্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি সম্পন্ন নহ'ল ।
Published : April 24, 2026 at 4:17 PM IST
গুৱাহাটী : জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ অন্যতম অভিযুক্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ জামিনৰ শুনানি শুকুৰবাৰেও সম্পন্ন নহ'ল । অহা ২৮ এপ্ৰিলত জামিন আবেদনৰ শুনানি পুনৰ গ্ৰহণ কৰা হ'ব । শর্মিলা ভূঞাৰ আদালতে শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল । শুনানি প্ৰক্ৰিয়াত অভিযুক্ত জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থৰ হৈ ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চৰ জৰিয়তে কলকাতাৰ অধিবক্তা ৰাজদ্বীপ বেনাৰ্জীয়ে যুক্তি প্রদর্শন কৰে । আনহাতে চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা জিয়াউৰ কামাৰৰ নেতৃত্বত অধিবক্তাৰ দলে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে ।
উল্লেখ্য যে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰৰ মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা দুয়োগৰাকীয়ে আদালতত জামিন আবেদন দাখিল কৰিছিল । যোৱা ২০ এপ্ৰিলত অভিযুক্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ হৈ অধিবক্তাই জামিন আবেদন দাখিল কৰিছিল যদিও শপতনামা ভুলকৈ জমা দিয়াৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰৰ ভিতৰত অধিবক্তাক পুনৰ শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছিল । সেই অনুসৰি শুকুৰবাৰে পুনৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় । অৱশ্যে শুনানি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন নহ'ল । যাৰ বাবে শর্মিলা ভূঞাৰ আদালতে ২৮ এপ্ৰিলত পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰে ।
সমান্তৰালকৈ জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ অন্যতম মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আবেদনৰ শুনানিও বৃহস্পতিবাৰে সম্পন্ন হয় । অহা ৩০ এপ্ৰিলত আদালতে জামিন আবেদনৰ শুনানিৰ ৰায় প্ৰদান কৰিব । ইফালে অধিবক্তাই শ্যামকানু মহন্তৰ জব্দকৃত সামগ্ৰী মোকলাই দিবলৈও আদালতত আবেদন জনাইছিল । ৩০ এপ্ৰিলৰ দিনাই আদালতে সেই আবেদনৰো ৰায় প্ৰদান কৰিব । ইফালে অহা সপ্তাহৰ পৰা অভিযুক্তৰ দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ হ'ব ।
উল্লেখ্য যে শৰ্মিলা ভূঞাৰ ফাষ্টট্ৰেক আদালতত জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ শুনানি চলি আছে ।
