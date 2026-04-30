চেষ্টা ব্যৰ্থ হ'ল, কাৰাগাৰেই ঠিকনা: শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আবেদন নাকচ
আদালতত মুখথেকেচা শ্যামকানু মহন্তৰ ৷ জুবিন গাৰ্গ হত্যাৰ অন্যতম অভিযুক্তৰ বিপক্ষে আদালতে দিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় ৷
Published : April 30, 2026 at 6:30 PM IST
গুৱাহাটী: বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াত তল পৰি ৰোৱা জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ প্ৰসংগই পুনৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ ফাষ্টট্ৰেক আদালতত চলিছে দ্ৰুতগতিত চলিছে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ৷ এই গোচৰৰ অভিযুক্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বেংক একাউণ্ট আৰু মহাবীৰ একুৱা আদালতে জব্দ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছত অন্যতম অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত সন্দৰ্ভতো আদালতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কৰে ৷
বৃহস্পতিবাৰে আদালতে এই গোচৰৰ অন্যতম অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আবেদনৰ ৰায়দান কৰে ৷ শর্মিলা ভূঞাৰ আদালতে নাকচ কৰে শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আবেদন ।
১০ এপ্ৰিলত জামিনৰ বাবে ফাষ্টট্ৰেক আদালতত আবেদন জনাইছিল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তই । সেই আবেদনৰ ভিত্তিত আদালতে ২২ আৰু ২৩ এপ্ৰিলত হোৱা দুদিনীয়া শুনানিৰ অন্তত ৰায় সংৰক্ষিত ৰাখিছিল ।
পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে আদালতে বিষয়টোক লৈ চূড়ান্ত ৰায়দান কৰে ৷ সমান্তৰালকৈ শ্যামকানু মহন্তৰ জব্দকৃত সামগ্ৰী মোকলাই দিবলৈ মহন্তৰ অধিবক্তাই আদালতত কৰা আবেদনো খাৰিজ কৰে আদালতে ।
এই ৰায়দান সন্দৰ্ভত অধিবক্তা জিয়াউৰ কামাৰে কয়, ‘‘ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত জুবিনক সহায় কৰাৰ পৰিবৰ্তে শ্যামকানু মহন্তই মালয়েছিয়ালৈ পলাই গৈছিল । তাৰ পৰা তেওঁক জাননী প্ৰেৰণ কৰিহে অনা হৈছে । যদিহে আজি জামিন দিয়া হয়, তেন্তে তেওঁ পুনৰ পলাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । তেওঁ য়ট পাৰ্টী কৰিবলৈ যোৱাৰ পৰাই সুৰা যোগান ধৰিছিল ৷ সেই সন্দৰ্ভত আমি যুক্তি প্ৰদান কৰিছো । লগতে জব্দকৃত সামগ্ৰী মোকলাই দিবলৈ কৰা আবেদনো নাকচ কৰা হৈছে । চার্জ হিয়াৰিঙৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ইতিমধ্য়ে সম্পূৰ্ণ হৈছে । ২ মে’ত সিদ্ধাৰ্থৰ জামিন আবেদনৰো ৰায়দান কৰিব আদালতে ।’’
ইফালে ৰায়দানৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি জুবিন গাৰ্গৰ সহযোগী পার্থ গোস্বামীয়ে কয়, ‘‘শ্যামকানু মহন্তই নিজে মদৰ বটলটো দি আহিছিল । জুবিনৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে জনাৰ পাছতো শ্যামকানুৱে যত্ন লোৱা নাছিল । সকলো জানিও শ্যামকানু মালয়েছিয়ালৈ গুচি গৈছিল, এই সকলোবোৰ ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈ গৈছে ।’’
আনহাতে ৰায়দানৰ পাছতে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে এক ফেচবুক পোষ্টযোগে উল্লেখ কৰে, ‘‘ভগৱান আৰু দেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত, ৰাইজৰ প্ৰাৰ্থনা, আশীৰ্বাদ আৰু সহযোগিতাৰ ওপৰত পূৰ্ণ আস্থা আছে আমাৰ… তুমিও নিজেই নিজক চাবা গ'ল্ডী… আৰু যাতে তোমাৰ দৰে এক পবিত্ৰ, সহজ-সৰল এক সত্বাৰ লগত কেতিয়াও এনে ভয়ংকৰ অন্যায় নহয় ৷’’
