জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু : শেখৰজ্যোতি-অমৃতপ্রভাৰ জেৰা আৰম্ভ
Published : April 13, 2026 at 10:24 PM IST
হাফলং: অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ছিংগাপুৰত হোৱা ৰহস্য়জনক মৃত্যুৰ প্ৰকৃত সত্য এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই ৷ ইতিমধ্যে ফাষ্টট্ৰেক আদালতে এই গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ৷
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে গোচৰটোৰ বিচাৰৰ বাবে ন্যায়াধীশ সুমিত্রা শইকীয়াৰ নেতৃত্বত এজনীয়া বিচাৰপীঠ গঠন কৰি দিছে । এই এজনীয়া বিচাৰপীঠে এই গোচৰৰ অন্যতম অভিযুক্ত তথা ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলং উপ-কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্রভা মহন্তৰ জেৰা আৰম্ভ কৰিছে ।
দুয়োজন অভিযুক্তক জেৰা কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে এই এজনীয়া বিচাৰপীঠে দেওবাৰে হাফলঙত উপস্থিত হৈ আৱৰ্ত ভৱনত বাহৰ পাতে । সোমবাৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে এজনীয়া বিচাৰপীঠৰ অধিবক্তা পল্লবী কাকতি, ভাস্কৰ শৰ্মা (দুয়োগৰাকী গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা), কামৰূপ মেট্ৰ’ আদালতৰ অতিৰিক্ত লোক অধিবক্তা সমুদ্রগুপ্ত দত্ত আৰু অসম সচিবালয়ৰ ষ্টেন’গ্ৰাফাৰ প্ৰিয়াৰঞ্জন সিং হাফলং উপ-কাৰাগাৰত উপস্থিত হৈ অভিযুক্তদ্বয়ক জেৰা চলায় ।
এই জেৰাৰ বাবে ভিডিঅ’গ্রাফীকে ধৰি প্ৰয়োজনীয় সকলো সুবিধা উপলব্ধ কৰিবলৈ আয়োগৰ অধ্যক্ষা, ন্যায়াধীশ সুমিত্রা শইকীয়াই ডিমা হাছাও জিলা প্রশাসনক নির্দেশ দিয়ে । সোমবাৰে এই জেৰাৰ সময়ত এজনীয়া বিচাৰপীঠৰ সচিব অনুপ পাঠক উপস্থিত থাকে ।
উল্লেখ্য যে, ১৭ এপ্ৰিললৈকে এই জেৰা অব্যাহত থাকিব ৷ অৱশ্যে জেৰাৰ সময়ত দুয়োগৰাকী অভিযুক্তক কি কি প্রশ্ন সোধা হৈছে, সেয়া তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কৰা নাই ৷ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাচত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্রভা মহন্ত বিগত ২০২৫ চনৰ ১৭ অক্টোবৰৰ পৰা হাফলং উপ-কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে ।