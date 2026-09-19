জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু গোচৰ; এবছৰৰ পিছতো অব্যাহত ন্যায়িক যুঁজ

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু গোচৰ; এবছৰৰ পিছতো অব্যাহত ন্যায়িক যুঁজ
ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কি হৈছিল ? কেনেদৰে মৃত্যু হ'ল ? আদালতত গোচৰটো কি পৰ্যায়ত আছে ? সেই সন্দৰ্ভত কুলগীতা সাউদৰ এক প্ৰতিবেদন ।
Published : September 19, 2026 at 6:26 PM IST|
Updated : September 19, 2026 at 6:38 PM IST
গুৱাহাটী : এবছৰ পূৰ্বে ২০২৫ চনৰ ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰৰ পৰা অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছিল । যি খবৰে সমগ্ৰ অসমকে শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছিল । কিন্তু হাৰ্টথ্ৰ'বৰ মৃত্যু আজিও ৰহস্য হৈয়ে আছে ?
ছিংগাপুৰৰ সাগৰত তেওঁৰ মৃত্যু কেনেকৈ হ'ল ? সেয়া প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া তথা তেওঁৰ অনুৰাগীৰ বাবে এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈয়ে আছে ? শিল্পীগৰাকীৰ বিয়োগৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল যদিও এতিয়ালৈ এই বিষয়ত তৰ্ক-বিতৰ্ক-অলোচনা অব্যাহত আছে ।
ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ফাষ্টট্ৰেক আদালততো এখন যুঁজ চলি আছে । প্ৰথমে গোচৰ ৰুজু আৰু তাৰ পিছত তদন্ত, গ্ৰেপ্তাৰ, অভিযোগনামা আৰু আদালতৰ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া পাৰ হৈ সাক্ষ্যগ্ৰহণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যায়ত আছে ।
জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰ
১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰৰ সাগৰত ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছত অসমত চিআইডিয়ে ২১ ছেপ্টেম্বৰত ১৮/২০২৫ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰে । ইয়াৰ পিছতেই ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ মূল আয়োজক শ্যামকানু মহন্তক দিল্লীৰ পৰা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক হাৰিয়ানাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অনা হৈছিল ।
দুয়োজনকে ঘটনাৰ প্ৰায় ১১ দিনৰ অন্তত ১ অক্টোবৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ।
ইফালে ঘটনাৰ অন্যতম অভিযুক্ত জুবিন গাৰ্গৰ বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু সহশিল্পী অমৃতপ্ৰভা মহন্তক ২ অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ পৰা এছআইটিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সময়ত য়ট পাৰ্টীত এই দুয়োগৰাকীও আছিল ।
ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ সম্পৰ্কীয় ভাতৃ তথা ছিংগাপুৰলৈ জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে যোৱা আৰক্ষী বিষয়া সন্দীপন গাৰ্গক এছআইটিয়ে সোধাপোছাৰ অন্তত ৮ অক্টোবৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । ইফালে গোচৰটোত জুবিন গাৰ্গৰ দুই দেহৰক্ষী ক্ৰমে পৰেশ বৈশ্য আৰু নন্দেশ্বৰ বৰাকো ১০ অক্টোবৰত এছআইটিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু গোচৰত এই ৭ গৰাকী লোক এতিয়াও কাৰাগাৰতে আছে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা এছআইটিৰ এটা দল ছিংগাপুৰলৈও যায় । দীৰ্ঘদিনীয়া তদন্ত, বিভিন্নজনক জেৰা আৰু সোধাপোছাৰ অন্তত এছআইটিয়ে ১২,২৭০ পৃষ্ঠাৰ অভিযোগনামাৰ সৈতে ৯,৩০০ ৰো অধিক পৃষ্ঠাৰ বিভিন্ন নথিপত্ৰ আদালতত দাখিল কৰে । ১২ ডিচেম্বৰত এছআইটিয়ে আদালতত এই অভিযোগনামা দাখিল কৰে।
ঘটনাটোৰ তদন্ত চলি থকাৰ মাজতে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ বিভিন্ন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল । সেই সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰিছিল যে এয়া কোনো সাধাৰণ ঘটনা বা দুৰ্ঘটনা নহয় । তেওঁ এই ঘটনাক এক অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰ আৰু হত্যাকাণ্ড বুলি ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰিছিল ।
ইয়াৰ পিছত চলিত বছৰৰ মাৰ্চ মাহত অসম চৰকাৰে গোচৰটোৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰ কৰাৰ বাবে ফাষ্টট্ৰেক আদালত গঠন কৰিছিল । এই ফাষ্টট্ৰেক আদালত ন্যায়াধীশ শৰ্মিলা ভূঞাৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছিল । যোৱা জুন মাহৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে এই আদালতে সাক্ষ্যগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে ।
বৰ্তমান জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰৰ ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া কি পৰ্যায়ত আছে, সেই কথা জানিবলৈ আমি চৰকাৰী পক্ষৰ অধিবক্তা জিয়াউল কামাৰৰ কাষ চাপিছিলোঁ ।
তেওঁ এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ কয়, "ফাষ্টট্ৰেক আদালতত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰৰ আমি সাক্ষ্যগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া তীব্ৰ গতিত আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ । ৮ জুনৰ পৰা সাক্ষ্যদান আৰম্ভ হৈছে । প্ৰতিদিনে সাক্ষ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীক ধন্যবাদ দিছোঁ । তেওঁলোকে চমন সময়মতে প্ৰেৰণ কৰিছে ।"
৩৯৪ সাক্ষীৰ ভিতৰত ১২০ ৰো অধিকৰ সাক্ষ্যগ্ৰহণ
তেওঁ লগতে কয়, "অভিযোগনামাত ৩৯৪ গৰাকী সাক্ষীৰ ভাষ্য লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰায় ৮০ খন এজাহাৰ দাখিল হৈছিল । আমি গোটেই এজাহাৰ দাখিল কৰা লোকক সাক্ষ্যৰ বাবে নামাতো । সেয়েহে হয়তো ২৫০ গৰাকী মানৰ পৰা সাক্ষ্যগ্ৰহণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । আজিলৈ ১২০ গৰাকীৰ পৰা সাক্ষ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"
১১ প্ৰৱাসী অসমীয়াৰ ভিতৰত ৪ গৰাকীৰ সাক্ষ্যদান
"জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ সময়ত য়ট পাৰ্টীত প্ৰৱাসী অসমীয়া ১১ গৰাকী আছিল । বৰ্তমানলৈ ৪ গৰাকীয়ে সাক্ষ্যদান কৰিছে । ১১ গৰাকী প্ৰৱাসী অসমীয়াৰ ভিতৰত ৩ গৰাকী অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সাক্ষী আছে । প্ৰতিদিনে ১০.৩০ পৰা ৪.৩০ বজালৈ সাক্ষ্য লোৱা হৈছে ।"
তেওঁ জনোৱা মতে ছিংগাপুৰৰ প্ৰৱাসী অসমীয়া পৰীক্ষিত শৰ্মা, সুস্মিতা গোস্বামী, প্ৰতীম লহকৰ আৰু দেৱজিত হাজৰিকাই আদালতত হাজিৰ হৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিছে । তেওঁ লগতে কয় যে সাক্ষ্যগ্ৰহণৰ অন্তত অভিযুক্তৰ জবানবন্দী লোৱা হ'ব । তাৰ পিছতে যুক্তিতৰ্ক আৰম্ভ হ'ব । শেষত আদালতে ৰায়দান দিব ।
১২০ গৰাকী সাক্ষীৰ ভিতৰত জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰ, অভিনেতা ৰবি শৰ্মা, ডাঃ হিতেশ বৰুৱা, প্লাবিতা বৰকটকী, অভিজিত শৰ্মা, বেবী বৰা, বিশ্বজিৎ দাস, মহেশ্বৰ হালৈ, পলাশ ৰঞ্জন বৰুৱা, প্ৰণৱ শইকীয়া আদি আছে ।
মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আবেদন
জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা শ্যামকানু মহন্তই ইতিপূৰ্বে জামিনৰ বাবে আদালতৰ কাষ চাপিছিল । প্ৰথমে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত জামিন আবেদন কৰিছিল যদিও আদালতে এই আবেদন নাকচ কৰে । ইয়াৰ পিছত জামিনৰ বাবে শ্যামকানু মহন্ত দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল ।
এই আবেদন সম্পৰ্কত অৱশ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শ্যামকানুৰ জামিন আবেদনৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । আগন্তুক ৫ অক্টোবৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব । এই ক্ষেত্ৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি ৰায় দিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।
অভিযুক্তৰ জামিন আবেদন নাকচ
একেদৰে গোচৰটোৰ অন্যতম অভিযুক্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ জামিন আবেদনো ইতিপূৰ্বে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিছে । আন অভিযুক্ত ক্ৰমে অমৃতপ্ৰভা মহন্ত, সন্দীপন গাৰ্গ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ দুই দেহৰক্ষীয়েও গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত জামিন আবেদন কৰিছে ।
ন্যায়িক আয়োগৰ প্ৰক্ৰিয়াও চলি আছে
জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি দুটা পৃথক তদন্ত চলি আছে । ফাষ্টট্ৰেক আদালতৰ সমান্তৰালকৈ ন্যায়িক আয়োগৰ অনুসন্ধানো অব্যাহত আছে । অসম চৰকাৰে গঠন কৰা ন্যায়াধীশ সৌমিত্ৰ শইকীয়াৰ আয়োগেও গুৱাহাটীৰ চানমাৰিস্থিত খাদী আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ চৌহদত সাক্ষ্যগ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে । ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে ন্যায়িক আয়োগত সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিছে ।
৭ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ধাৰা
ইফালে জুবিন গাৰ্গ গোচৰৰ সকলো অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে বিশেষ ফাষ্টট্ৰেক আদালতে বিভিন্ন ধাৰা আৰোপ কৰিছে । ৭ অভিযুক্তৰ ৬ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ কৰাৰ ধাৰা আছে । সন্দীপন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ নাই ।
জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৩(৬), ৩(৭), ৩(৮), ৬১(২) R/W ১০৩(১),৬১(২) R/W ৩১৬(৫) ধাৰা আৰোপ কৰা হৈছে ।
একেদৰে অন্যতম মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তৰ বিৰুদ্ধে ৩(৬), ৩(৭), ৩(৮), ৬১(২)R/W ১০৩(১), ৩০৮(২), ৩১৮(৪), ২৩৮ ধাৰা লগোৱা হৈছে৷
শেখৰ জ্যোতি গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে ৩(৬), ৩(৭), ৩(৮), ৬১(২)R/W ১০৩(১), ৩১৬(৫) ধাৰাৰ অধীনত বিচাৰ চলি আছে ।
অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ বিৰুদ্ধে ৩(৬), ৩(৭), ৩(৮), ৬১(২) R/W ১০৩(১), ২৩৮ ধাৰা, সন্দীপন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে ১০৫ ধাৰা, নন্দেশ্বৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে ৬১(২) R/W ৩১৬(৫) ধাৰা, পৰেশ বৈশ্যৰ বিৰুদ্ধে ৬১(২)R/W ৩১৬(৫) ধাৰা আৰোপ কৰা হৈছে ।
ছিংগাপুৰ আদালতৰ ৰায়
উল্লেখ্য যে অসমৰ সমান্তৰালকৈ ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থান ছিংগাপুৰতো জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু হৈছিল । কেইবাটাও শুনানিৰ অন্তত যোৱা ২৫ মাৰ্চত ছিংগাপুৰ আদালতে ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰায় প্ৰদান কৰিছিল ।
ছিংগাপুৰৰ কৰ'নাৰ্ছ আদালতৰ ৰায় অনুসৰি দুৰ্ঘটনাৱশতঃ পানীত ডুবি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে। হত্যা বা সতীৰ্থই ইচ্ছাকৃতভাৱে উদ্ধাৰ নকৰাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভতো কোনো তথ্য-প্ৰমাণ পোৱা নাই । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত কোনো ধৰণৰ ফাউল প্লে' হোৱা নাই বুলিও ক'ষ্ট গাৰ্ডে দিয়া তথ্যক আদালতে সমৰ্থন কৰিছিল ।
গোচৰৰ বৰ্তমানৰ স্থিতি
উল্লেখ্য যে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সময়ত গোচৰটো বৰ্তমান সাক্ষ্যগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত আছে । এতিয়াও বহু সাক্ষীৰ সাক্ষ্যগ্ৰহণ বাকী আছে ।
সাক্ষ্য, নথি, ফৰেনছিক তথ্য আৰু দুয়োপক্ষৰ যুক্তি পৰীক্ষাৰ পিছতহে আদালতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব । অৱশ্যে আজিও সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে । সকলোৱে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰ হোৱাৰ লগতে ঘটনাৰ দোষীয়ে কঠোৰ শাস্তি পোৱাৰ দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :
ন্যায় নোপোৱালৈকে ৰাইজ ক্ষান্ত নহয়: জুবিন দিৱসত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই আছুৰ সকীয়নি