য়টট থকা সকলো দোষী : ন্যায়িক আয়োগত উপস্থিত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

য়টট থকা সকলো দোষী : ন্যায়িক আয়োগত উপস্থিত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
কথাবোৰত বিসংগতি বাবেই ৰহস্য লুকাই আছে বুলি ক'লে ঈশ্বৰপুত্ৰৰ পত্নীয়ে ।
Published : February 6, 2026 at 8:52 PM IST
গুৱাহাটী : সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ সৈতে নাম সাঙোৰ খোৱা প্ৰবাসী অসমীয়াকেইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হিয়াৰ আমঠুৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ । ছিংগাপুৰত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে গঠন কৰা এজনীয়া ন্যায়িক আয়োগত উপস্থিত হৈ প্ৰবাসী অসমীয়াকেইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে গৰিমাই ।
এই প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "SITত যিখিনি সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিছিলো ইয়াতো সেইখিনি কথাই ক'লো । আজি সাক্ষ্য প্ৰদান সম্পূৰ্ণ নহ'ল পুনৰ এদিন সাক্ষ্য প্ৰদানৰ বাবে আহিব লাগিব । প্ৰবাসী অসমীয়াসকলে সকলো কথা ক'লে বিষয়টো ইমান মেৰপেচত নোসোমালেহেঁতেন । য়টট থকা সকলো দোষী । কথাবোৰ যেতিয়া বিসংগতি হৈছে নিশ্চয় তাত ৰহস্য লুকাই আছে ।"
বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত সকলো তথ্য উন্মুক্ত হোৱাৰ আশা ব্য়ক্ত কৰি তেওঁ পুনৰ কয়, "বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত সকলো তথ্য উন্মুক্ত হওক । দোষীয়ে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি পাব লাগে । জুবিনৰ নিচিনা ব্যক্তিৰ লগত যদি এনেকুৱা কৰিব পাৰে তেন্তে সেইকেইটা অসুৰেই হ'ব ।"
শুকুৰবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাক্ষ্য প্ৰদানৰ বাবে আয়োগত উপস্থিত হয় গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ । সৌমিত্ৰ শইকীয়াৰ আয়োগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাক্ষ্য প্ৰদান কৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে । বিয়লি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত সাক্ষ্য প্ৰদান কৰি প্ৰবাসী অসমীয়াকেইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে সৰৱ হয় ।
উল্লেখ্য যে, কামৰূপ জিলা সত্ৰ ন্যায়ধীশ আদালতত চলি আছে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ শুনানি । বিগত ৩০ জানুৱাৰীৰ শুনানিত অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু জুবিন গাৰ্গৰ দুই দেহৰক্ষী ক্ৰমে নন্দেশ্বৰ বৰা আৰু পৰেশ বৈশ্যৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰে আদালতে । এই তিনি অভিযুক্তৰ জামিন নাকচৰ বাবে আদালতত এছ আই টিৰ লগতে গৰিমা গাৰ্গেও দাখিল কৰিছিল আৱেদন । ইফালে ২২ জানুৱাৰীত শ্যামকানু মহন্তই প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল জামিন আবেদন । আনহাতে অহা ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত আছে গোচৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানি ।